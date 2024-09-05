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Анкилозирующий спондилит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Артриты — это группа заболеваний, которые характеризуются болью, припуханием и покраснением суставов. Существует множество различных типов артритов.

Что такое анкилозирующий спондилит?

Анкилозирующий спондилит — это разновидность артрита, приводящего к болезненности и потери подвижности в позвоночнике.

  • Кроме поражения позвоночника, при анкилозирующем спондилите также наблюдается припухание, скованность и боль в крупных суставах, пальцах рук и ног.

  • Иногда он затрагивает другие части тела, в том числе глаза, легкие и определенные кровеносные сосуды.

  • Врач может определить анкилозирующий спондилит на основании симптомов и результатов рентгенологического исследования.

  • Лекарства могут облегчить боль и скованность.

Анкилозирующий спондилит встречается в 3 раза чаще у мужчин, чем у женщин. Обычно он начинается в возрасте от 20 до 40 лет.

Каковы причины анкилозирующего спондилита?

Врачи точно не знают, каковы причины развития анкилозирующего спондилита.

Вероятность развития анкилозирующего спондилита выше, если кто-либо в семье страдает данным заболеванием.

Каковы симптомы анкилозирующего спондилита?

Наиболее распространенными симптомами являются:

  • боль в спине, которая обычно усугубляется ночью и утром;

  • скованность в области спины по утрам, которая уменьшается после начала движения.

Иногда артрит сначала возникает не в спине, а дебютирует с боли в бедренных, коленных или плечевых суставах.

Наряду с болью в спине и суставах может возникать общее недомогание, проявляющееся такими симптомами, как:

  • незначительное повышение температуры;

  • чувство усталости и переутомления;

  • отсутствие аппетита и потеря веса.

Через некоторое время, при усугублении проблем со спиной, может развиваться:

  • Постоянная сутулость

  • Неподвижный прямой позвоночник

  • Давление на нервы, выходящие из позвоночника, что вызывает онемение, покалывание, боль и слабость в ногах

Также могут возникнуть проблемы, не связанные со спиной или суставами. Например, может наблюдаться:

  • покраснение, раздражение глаз, а иногда нарушение зрения (увеит);

  • проблемы со стороны сердца, вызывающие боль в груди, затрудненное дыхание или нарушения сердечного ритма;

  • проблемы с легкими, вызывающие кашель и затрудненное дыхание.

У большей части больных с анкилозирующим спондилитом развивается некоторая нетрудоспособность, но при этом сохраняется возможность вести обычную жизнь. У некоторых больных, например, с чрезвычайной скованностью позвоночника, степень нетрудоспособности выше.

Как врач диагностирует анкилозирующий спондилит?

Диагноз анкилозирующего спондилита устанавливают на основании имеющихся симптомов и семейного анамнеза, а также по результатам осмотра. Также назначаются обследования:

Как лечат анкилозирующий спондилит?

Назначаются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), а также другие препараты и методы лечения, позволяющие:

  • облегчить боль в спине и суставах;

  • сохранить подвижность в суставах;

  • прекратить или замедлить изменения в позвоночнике;

  • помочь сохранить правильную осанку и укрепить мышцы спины;

  • избежать поражения других органов.

При более тяжелом анкилозирующем спондилите врач может назначить биологические препараты. Они действуют на иммунную систему, уменьшая воспаление.

В случае развития проблем с глазами врач может назначить глазные капли.

Кроме этого врач может предложить:

  • лечебную физкультуру и ежедневные упражнения для укрепления мышц и предотвращения сутулости;

  • отказ от курения;

  • в редких случаях, если бедра фиксированы в изогнутом положении, хирургическое вмешательство по протезированию тазобедренного сустава.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.