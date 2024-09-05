Наиболее распространенными симптомами являются:

боль в спине, которая обычно усугубляется ночью и утром;

скованность в области спины по утрам, которая уменьшается после начала движения.

Иногда артрит сначала возникает не в спине, а дебютирует с боли в бедренных, коленных или плечевых суставах.

Наряду с болью в спине и суставах может возникать общее недомогание, проявляющееся такими симптомами, как:

незначительное повышение температуры;

чувство усталости и переутомления;

отсутствие аппетита и потеря веса.

Через некоторое время, при усугублении проблем со спиной, может развиваться:

Постоянная сутулость

Неподвижный прямой позвоночник

Давление на нервы, выходящие из позвоночника, что вызывает онемение, покалывание, боль и слабость в ногах

Также могут возникнуть проблемы, не связанные со спиной или суставами. Например, может наблюдаться:

покраснение, раздражение глаз, а иногда нарушение зрения (увеит);

проблемы со стороны сердца, вызывающие боль в груди, затрудненное дыхание или нарушения сердечного ритма;

проблемы с легкими, вызывающие кашель и затрудненное дыхание.

У большей части больных с анкилозирующим спондилитом развивается некоторая нетрудоспособность, но при этом сохраняется возможность вести обычную жизнь. У некоторых больных, например, с чрезвычайной скованностью позвоночника, степень нетрудоспособности выше.