Артриты — это группа заболеваний, которые характеризуются болью, припуханием и покраснением суставов. Существует множество различных типов артритов.
Что такое анкилозирующий спондилит?
Анкилозирующий спондилит — это разновидность артрита, приводящего к болезненности и потери подвижности в позвоночнике.
Кроме поражения позвоночника, при анкилозирующем спондилите также наблюдается припухание, скованность и боль в крупных суставах, пальцах рук и ног.
Иногда он затрагивает другие части тела, в том числе глаза, легкие и определенные кровеносные сосуды.
Врач может определить анкилозирующий спондилит на основании симптомов и результатов рентгенологического исследования.
Лекарства могут облегчить боль и скованность.
Анкилозирующий спондилит встречается в 3 раза чаще у мужчин, чем у женщин. Обычно он начинается в возрасте от 20 до 40 лет.
Каковы причины анкилозирующего спондилита?
Врачи точно не знают, каковы причины развития анкилозирующего спондилита.
Вероятность развития анкилозирующего спондилита выше, если кто-либо в семье страдает данным заболеванием.
Каковы симптомы анкилозирующего спондилита?
Наиболее распространенными симптомами являются:
боль в спине, которая обычно усугубляется ночью и утром;
скованность в области спины по утрам, которая уменьшается после начала движения.
Иногда артрит сначала возникает не в спине, а дебютирует с боли в бедренных, коленных или плечевых суставах.
Наряду с болью в спине и суставах может возникать общее недомогание, проявляющееся такими симптомами, как:
незначительное повышение температуры;
чувство усталости и переутомления;
отсутствие аппетита и потеря веса.
Через некоторое время, при усугублении проблем со спиной, может развиваться:
Постоянная сутулость
Неподвижный прямой позвоночник
Давление на нервы, выходящие из позвоночника, что вызывает онемение, покалывание, боль и слабость в ногах
Также могут возникнуть проблемы, не связанные со спиной или суставами. Например, может наблюдаться:
покраснение, раздражение глаз, а иногда нарушение зрения (увеит);
проблемы со стороны сердца, вызывающие боль в груди, затрудненное дыхание или нарушения сердечного ритма;
проблемы с легкими, вызывающие кашель и затрудненное дыхание.
У большей части больных с анкилозирующим спондилитом развивается некоторая нетрудоспособность, но при этом сохраняется возможность вести обычную жизнь. У некоторых больных, например, с чрезвычайной скованностью позвоночника, степень нетрудоспособности выше.
Как врач диагностирует анкилозирующий спондилит?
Диагноз анкилозирующего спондилита устанавливают на основании имеющихся симптомов и семейного анамнеза, а также по результатам осмотра. Также назначаются обследования:
рентгенологическое исследование, позволяющее определить степень поражения суставов;
Анализы крови
Как лечат анкилозирующий спондилит?
Назначаются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), а также другие препараты и методы лечения, позволяющие:
облегчить боль в спине и суставах;
сохранить подвижность в суставах;
прекратить или замедлить изменения в позвоночнике;
помочь сохранить правильную осанку и укрепить мышцы спины;
избежать поражения других органов.
При более тяжелом анкилозирующем спондилите врач может назначить биологические препараты. Они действуют на иммунную систему, уменьшая воспаление.
В случае развития проблем с глазами врач может назначить глазные капли.
Кроме этого врач может предложить:
лечебную физкультуру и ежедневные упражнения для укрепления мышц и предотвращения сутулости;
отказ от курения;
в редких случаях, если бедра фиксированы в изогнутом положении, хирургическое вмешательство по протезированию тазобедренного сустава.