Что такое подошвенный фасциит?
Подошвенная фасция представляет собой полосу ткани, которая соединяет пятку и подушечку стопы. Подошвенный фасциит — это боль в стопе, вызванная проблемой в подошвенной фасции. Его иногда называют подошвенным фасциозом.
Он является самой распространенной причиной боли в пятке.
Боль часто бывает сильнее в начале ходьбы утром и после периодов отдыха.
Он часто встречается у людей, которые проводят много времени на ногах.
Могут помочь растягивание, прикладывание льда и смена обуви.
Иногда врач назначает уколы кортикостероидов.
Подошвенная фасция
Подошвенная фасция — это соединительная ткань между пяточной костью и подушечкой стопы.
Каковы причины подошвенного фасциита?
Подошвенный фасциит вызван растяжением, разрывами или изнашиванием участка плотной ткани стопы, называемого подошвенной фасцией.
Растяжения или разрывы фасции чаще возникают:
при ношении обуви на высоком каблуке;
у бегунов или танцоров;
при сидячем образе жизни;
при длительном пребывании на ногах на очень твердых поверхностях;
при напряженности икроножных мышц;
при плоскостопии или очень высоком подъеме стопы.
Следующие факторы могут вызывать подошвенный фасциоз или усугублять его:
существенный избыток массы тела;
наличие ревматоидного артрита.
Каковы симптомы подошвенного фасциита?
Основным симптомом является:
Боль в пятке при переносе тяжести на ногу
Как правило, боль в пятке утром, которая проходит через 5 или 10 минут. Обычно она появляется позже в течение дня.
Как диагностируют подошвенный фасциит?
Чтобы определить подошвенный фасциит, врач проведет физикальное обследование. При подозрении на разрыв фасции или другую причину боли они могут провести такие обследования, как:
МРТ (магнитно-резонансная томография)
Как лечат подошвенный фасциит?
Чтобы уменьшить боль и снизить нагрузку на стопу, следует:
уменьшить ширину шагов;
не ходить босиком;
избегать пробежек и других видов активности с высокой ударной нагрузкой на стопу;
похудеть, при наличии избыточного веса;
делать растяжку голеней и стоп.
Врачи могут порекомендовать:
покой и прикладывание льда к стопе;
прием НПВП (нестероидных противовоспалительных препаратов), таких как ибупрофен;
использование шины в ночное время для вытяжения мышц;
ношение специальных устройств, помещаемых в обувь (ортезов);
лечебную физкультуру;
инъекции кортикостероидов в пятку.
Если боль не ослабевает, врач может:
наложить гипс на стопу на некоторое время;
назначить ультразвук на область пятки, чтобы улучшить кровообращение и уменьшить боль (экстракорпоральная ударно-волновая терапия);
выполнить хирургическое вмешательство.