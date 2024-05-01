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Подошвенный фасциит

(Подошвенный фасциоз)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое подошвенный фасциит?

Подошвенная фасция представляет собой полосу ткани, которая соединяет пятку и подушечку стопы. Подошвенный фасциит — это боль в стопе, вызванная проблемой в подошвенной фасции. Его иногда называют подошвенным фасциозом.

  • Он является самой распространенной причиной боли в пятке.

  • Боль часто бывает сильнее в начале ходьбы утром и после периодов отдыха.

  • Он часто встречается у людей, которые проводят много времени на ногах.

  • Могут помочь растягивание, прикладывание льда и смена обуви.

  • Иногда врач назначает уколы кортикостероидов.

Подошвенная фасция

Подошвенная фасция — это соединительная ткань между пяточной костью и подушечкой стопы.

Каковы причины подошвенного фасциита?

Подошвенный фасциит вызван растяжением, разрывами или изнашиванием участка плотной ткани стопы, называемого подошвенной фасцией.

Растяжения или разрывы фасции чаще возникают:

  • при ношении обуви на высоком каблуке;

  • у бегунов или танцоров;

  • при сидячем образе жизни;

  • при длительном пребывании на ногах на очень твердых поверхностях;

  • при напряженности икроножных мышц;

  • при плоскостопии или очень высоком подъеме стопы.

Следующие факторы могут вызывать подошвенный фасциоз или усугублять его:

Каковы симптомы подошвенного фасциита?

Основным симптомом является:

  • Боль в пятке при переносе тяжести на ногу

Как правило, боль в пятке утром, которая проходит через 5 или 10 минут. Обычно она появляется позже в течение дня.

Как диагностируют подошвенный фасциит?

Чтобы определить подошвенный фасциит, врач проведет физикальное обследование. При подозрении на разрыв фасции или другую причину боли они могут провести такие обследования, как:

Как лечат подошвенный фасциит?

Чтобы уменьшить боль и снизить нагрузку на стопу, следует:

  • уменьшить ширину шагов;

  • не ходить босиком;

  • избегать пробежек и других видов активности с высокой ударной нагрузкой на стопу;

  • похудеть, при наличии избыточного веса;

  • делать растяжку голеней и стоп.

Врачи могут порекомендовать:

  • покой и прикладывание льда к стопе;

  • прием НПВП (нестероидных противовоспалительных препаратов), таких как ибупрофен;

  • использование шины в ночное время для вытяжения мышц;

  • ношение специальных устройств, помещаемых в обувь (ортезов);

  • лечебную физкультуру;

  • инъекции кортикостероидов в пятку.

Если боль не ослабевает, врач может:

  • наложить гипс на стопу на некоторое время;

  • назначить ультразвук на область пятки, чтобы улучшить кровообращение и уменьшить боль (экстракорпоральная ударно-волновая терапия);

  • выполнить хирургическое вмешательство.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.