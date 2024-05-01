Палец стопы находится в согнутом положении, поэтому средняя часть пальца приподымается. Выступающий участок может испытывать трение о стенки обуви, вызывая:

образование сухих мозолей (твердые конические выросты кожи на верхней поверхности пальцев стопы, особенно над суставами);

открытые язвы.

Ношение обуви с низкими и узкими носами может причинять боль. Также может возникать боль в подушечке стопы.