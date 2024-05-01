Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Молоткообразный палец стопы

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое молоткообразный палец стопы?

Молоткообразный палец стопы — это палец, фиксированный в патологическом согнутом положении. Вместо горизонтального положения середина пальца ноги выступает вверх.

  • Чаще всего это происходит со вторым, третьим или четвертым пальцем стопы.

  • Молоткообразный палец стопы чаще встречается у женщин и пожилых людей.

  • Может возникать боль при ношении определенной обуви или боль в подушечке стопы.

  • Широкая обувь и подкладки для пальцев ног могут помочь уменьшить боль.

Молоткообразный палец стопы

Каковы причины молоткообразного пальца стопы?

В число причин входят:

  • необычно длинные кости пальцев стопы;

  • слабость определенных мышц стопы;

  • Ревматоидный артрит

  • травма;

  • давление на палец стопы при буньоне;

  • ношение плохо подобранной обуви в течение многих лет;

  • генетические причины.

Каковы симптомы молоткообразного пальца стопы?

Палец стопы находится в согнутом положении, поэтому средняя часть пальца приподымается. Выступающий участок может испытывать трение о стенки обуви, вызывая:

  • образование сухих мозолей (твердые конические выросты кожи на верхней поверхности пальцев стопы, особенно над суставами);

  • открытые язвы.

Ношение обуви с низкими и узкими носами может причинять боль. Также может возникать боль в подушечке стопы.

Как диагностируют молоткообразный палец стопы?

Врач диагностирует молоткообразный палец стопы при осмотре стоп.

Как лечат молоткообразный палец стопы?

Для лечения молоткообразного пальца стопы врач рекомендует:

  • ношение удобной широкой обуви;

  • использование подкладок для пальцев (щитки, продаваемые в аптеках, для защиты пальцев стоп от трения о стенки обуви);

  • лечение раздражения кожи или открытых язв;

  • ношение специальных устройств, которые вкладываются в обувь;

  • выполнение упражнений для стоп;

  • проведение хирургического вмешательства, если молоткообразный палец ноги не поддается лечению другими способами.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.