Что такое молоткообразный палец стопы?
Молоткообразный палец стопы — это палец, фиксированный в патологическом согнутом положении. Вместо горизонтального положения середина пальца ноги выступает вверх.
Чаще всего это происходит со вторым, третьим или четвертым пальцем стопы.
Молоткообразный палец стопы чаще встречается у женщин и пожилых людей.
Может возникать боль при ношении определенной обуви или боль в подушечке стопы.
Широкая обувь и подкладки для пальцев ног могут помочь уменьшить боль.
Молоткообразный палец стопы
Каковы причины молоткообразного пальца стопы?
В число причин входят:
необычно длинные кости пальцев стопы;
слабость определенных мышц стопы;
травма;
давление на палец стопы при буньоне;
ношение плохо подобранной обуви в течение многих лет;
генетические причины.
Каковы симптомы молоткообразного пальца стопы?
Палец стопы находится в согнутом положении, поэтому средняя часть пальца приподымается. Выступающий участок может испытывать трение о стенки обуви, вызывая:
образование сухих мозолей (твердые конические выросты кожи на верхней поверхности пальцев стопы, особенно над суставами);
открытые язвы.
Ношение обуви с низкими и узкими носами может причинять боль. Также может возникать боль в подушечке стопы.
Как диагностируют молоткообразный палец стопы?
Врач диагностирует молоткообразный палец стопы при осмотре стоп.
Как лечат молоткообразный палец стопы?
Для лечения молоткообразного пальца стопы врач рекомендует:
ношение удобной широкой обуви;
использование подкладок для пальцев (щитки, продаваемые в аптеках, для защиты пальцев стоп от трения о стенки обуви);
лечение раздражения кожи или открытых язв;
ношение специальных устройств, которые вкладываются в обувь;
выполнение упражнений для стоп;
проведение хирургического вмешательства, если молоткообразный палец ноги не поддается лечению другими способами.