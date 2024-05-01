Что такое буньон?
Буньон — это костная шишка у основания большого пальца стопы. Эта шишка может вызывать болезненность.
На самом деле буньон — это всего лишь головка одной из костей стопы.
Головка кости стопы, по-видимому, выпячивается наружу из-за того, что большой палец стопы сдвигается внутрь.
Причиной буньона может стать тесная обувь с острым носом.
Сустав у основания большого пальца может воспаляться, и в конечном итоге развивается артрит.
Иногда для облегчения боли достаточно носить обувь с широким носом или использовать вкладки для обуви.
При необходимости врач выполнит хирургическое вмешательство для изменения формы или удаления части кости.
Буньон
Буньон — это шишка у основания большого пальца стопы. Над суставом может образовываться сумка (полость, заполненная жидкостью), которая может воспаляться и причинять боль (бурсит).
Каковы причины буньона?
Буньон развивается при воздействии факторов, прижимающих большой палец ноги к другим пальцам. Причины развития буньона включают следующее:
Подворачивание стопы внутрь при ходьбе (чрезмерная пронация), которое чаще всего возникает при плоскостопии
Ношение тесной обуви с заостренными носами, особенно на высоких каблуках
После развития буньона давление или нагрузка на него может привести к воспалению. Воспаление сопровождается болью и припуханием. В конечном итоге может развиться постоянная боль и отек (остеоартрит).
Каковы симптомы буньона?
Симптомы буньона включают:
боль в суставе большого пальца стопы при ношении узкой или тесной обуви;
отек, покраснение и локальное повышение температуры;
ограничение движения в суставе большого пальца стопы.
Как диагностируют буньон?
Врач обычно может диагностировать буньон, осмотрев стопу. Они также могут провести:
Сделать рентгеновский снимок
При наличии сомнений для исключения других проблем, например подагры или инфекции суставов, врач может:
Извлечь жидкость из полости сустава с помощью иглы и отправить ее в лабораторию на анализ
Как лечат буньон?
Для лечения буньона врач назначит следующее:
Ношение обуви с широким носом
Использование специальных вкладок в обувь
Фиксация стопы
Специальные устройства, помещаемые в обувь (ортезы)
Ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), например ибупрофен, чтобы облегчить боль
При отсутствии эффективности врач также может:
ввести кортикостероиды в буньон;
провести хирургическое вмешательство (бурсэктомия).