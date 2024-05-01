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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Буньон

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое буньон?

Буньон — это костная шишка у основания большого пальца стопы. Эта шишка может вызывать болезненность.

  • На самом деле буньон — это всего лишь головка одной из костей стопы.

  • Головка кости стопы, по-видимому, выпячивается наружу из-за того, что большой палец стопы сдвигается внутрь.

  • Причиной буньона может стать тесная обувь с острым носом.

  • Сустав у основания большого пальца может воспаляться, и в конечном итоге развивается артрит.

  • Иногда для облегчения боли достаточно носить обувь с широким носом или использовать вкладки для обуви.

  • При необходимости врач выполнит хирургическое вмешательство для изменения формы или удаления части кости.

Буньон

Буньон — это шишка у основания большого пальца стопы. Над суставом может образовываться сумка (полость, заполненная жидкостью), которая может воспаляться и причинять боль (бурсит).

Каковы причины буньона?

Буньон развивается при воздействии факторов, прижимающих большой палец ноги к другим пальцам. Причины развития буньона включают следующее:

  • Подворачивание стопы внутрь при ходьбе (чрезмерная пронация), которое чаще всего возникает при плоскостопии

  • Ношение тесной обуви с заостренными носами, особенно на высоких каблуках

После развития буньона давление или нагрузка на него может привести к воспалению. Воспаление сопровождается болью и припуханием. В конечном итоге может развиться постоянная боль и отек (остеоартрит).

Каковы симптомы буньона?

Симптомы буньона включают:

  • боль в суставе большого пальца стопы при ношении узкой или тесной обуви;

  • отек, покраснение и локальное повышение температуры;

  • ограничение движения в суставе большого пальца стопы.

Как диагностируют буньон?

Врач обычно может диагностировать буньон, осмотрев стопу. Они также могут провести:

  • Сделать рентгеновский снимок

При наличии сомнений для исключения других проблем, например подагры или инфекции суставов, врач может:

  • Извлечь жидкость из полости сустава с помощью иглы и отправить ее в лабораторию на анализ

Как лечат буньон?

Для лечения буньона врач назначит следующее:

  • Ношение обуви с широким носом

  • Использование специальных вкладок в обувь

  • Фиксация стопы

  • Специальные устройства, помещаемые в обувь (ортезы)

  • Ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), например ибупрофен, чтобы облегчить боль

При отсутствии эффективности врач также может:

  • ввести кортикостероиды в буньон;

  • провести хирургическое вмешательство (бурсэктомия).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.