Буньон развивается при воздействии факторов, прижимающих большой палец ноги к другим пальцам. Причины развития буньона включают следующее:

Подворачивание стопы внутрь при ходьбе (чрезмерная пронация), которое чаще всего возникает при плоскостопии

Ношение тесной обуви с заостренными носами, особенно на высоких каблуках

После развития буньона давление или нагрузка на него может привести к воспалению. Воспаление сопровождается болью и припуханием. В конечном итоге может развиться постоянная боль и отек (остеоартрит).