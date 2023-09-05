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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ревматическая полимиалгия

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое ревматическая полимиалгия (РПМ)?

РПМ — это воспалительное заболевание, которое вызывает сильную боль и скованность мышц шеи, спины, плеч и бедер.

  • Врачи не знают, что вызывает РПМ.

  • Обычно она возникает у людей старше 55 лет, особенно у женщин.

  • Наблюдается скованность и болезненность шеи, спины, плеч и бедер.

  • Для диагностики РПМ назначают анализы крови.

  • Для лечения используются кортикостероиды в таблетках.

Каковы причины РПМ?

Врачи не знают, что вызывает РПМ. У пациентов развивается воспаление суставов и тканей вокруг суставов, например, сухожилий (тендинит) и суставных сумок (бурсит).

Каковы симптомы РПМ?

Симптомы могут возникать внезапно или развиваться медленно. Обычно они включают следующее:

  • Ноющая боль и скованность шеи, плеч, спины и бедер

  • Сильная скованность при утреннем пробуждении

  • Скованность после неподвижного пребывания в положении сидя в течение некоторого времени

Боль и скованность могут препятствовать выполнению обычной повседневной деятельности.

Может наблюдаться нарушение общего самочувствия, потеря аппетита, ощущение усталости и депрессия.

Каковы осложнения РПМ?

У многих пациентов с заболеванием кровеносных сосудов под названием гигантоклеточный артериит также возникает РПМ. У некоторых пациентов с РПМ развивается гигантоклеточный артериит. При гигантоклеточном артериите иммунная система атакует внутреннюю оболочку кровеносных сосудов. Он может поражать кровеносные сосуды в глазу и при отсутствии лечения вызывать слепоту.

Следует сообщить своему врачу при появлении симптомов гигантоклеточного артериита, в том числе следующих:

  • Головная боль

  • боль в нижней челюсти при жевании;

  • болезненность кожи головы;

  • потеря зрения или снижение четкости зрения в одном глазу или двоение в глазах.

Как диагностируют РПМ?

Диагноз РПМ устанавливают на основании:

  • Симптомы

  • Анализы крови

Как лечат РПМ?

Для лечения РПМ используют:

  • Кортикостероиды

  • лекарственные препараты для подавления иммунной системы;

  • Физиотерапия

У большинства пациентов с РПМ самочувствие быстро улучшается при лечении кортикостероидами. Быстрое улучшение служит дополнительным подтверждением диагноза РПМ.

Обычно пациенты должны принимать лекарственные препараты в течение не менее одного года. Затем дозу можно медленно снизить. РПМ может рецидивировать.

При приеме кортикостероидов в течение длительного времени может развиваться:

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.