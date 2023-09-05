Что такое ревматическая полимиалгия (РПМ)?
РПМ — это воспалительное заболевание, которое вызывает сильную боль и скованность мышц шеи, спины, плеч и бедер.
Врачи не знают, что вызывает РПМ.
Обычно она возникает у людей старше 55 лет, особенно у женщин.
Наблюдается скованность и болезненность шеи, спины, плеч и бедер.
Для диагностики РПМ назначают анализы крови.
Для лечения используются кортикостероиды в таблетках.
Каковы причины РПМ?
Каковы симптомы РПМ?
Симптомы могут возникать внезапно или развиваться медленно. Обычно они включают следующее:
Ноющая боль и скованность шеи, плеч, спины и бедер
Сильная скованность при утреннем пробуждении
Скованность после неподвижного пребывания в положении сидя в течение некоторого времени
Боль и скованность могут препятствовать выполнению обычной повседневной деятельности.
Может наблюдаться нарушение общего самочувствия, потеря аппетита, ощущение усталости и депрессия.
Каковы осложнения РПМ?
У многих пациентов с заболеванием кровеносных сосудов под названием гигантоклеточный артериит также возникает РПМ. У некоторых пациентов с РПМ развивается гигантоклеточный артериит. При гигантоклеточном артериите иммунная система атакует внутреннюю оболочку кровеносных сосудов. Он может поражать кровеносные сосуды в глазу и при отсутствии лечения вызывать слепоту.
Следует сообщить своему врачу при появлении симптомов гигантоклеточного артериита, в том числе следующих:
Головная боль
боль в нижней челюсти при жевании;
болезненность кожи головы;
потеря зрения или снижение четкости зрения в одном глазу или двоение в глазах.
Как диагностируют РПМ?
Диагноз РПМ устанавливают на основании:
Симптомы
Анализы крови
Как лечат РПМ?
Для лечения РПМ используют:
Кортикостероиды
лекарственные препараты для подавления иммунной системы;
Физиотерапия
У большинства пациентов с РПМ самочувствие быстро улучшается при лечении кортикостероидами. Быстрое улучшение служит дополнительным подтверждением диагноза РПМ.
Обычно пациенты должны принимать лекарственные препараты в течение не менее одного года. Затем дозу можно медленно снизить. РПМ может рецидивировать.
При приеме кортикостероидов в течение длительного времени может развиваться:
истончение костей — врач может назначить кальций и витамин D для профилактики потери костной массы;