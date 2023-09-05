У многих пациентов с заболеванием кровеносных сосудов под названием гигантоклеточный артериит также возникает РПМ. У некоторых пациентов с РПМ развивается гигантоклеточный артериит. При гигантоклеточном артериите иммунная система атакует внутреннюю оболочку кровеносных сосудов. Он может поражать кровеносные сосуды в глазу и при отсутствии лечения вызывать слепоту.

Следует сообщить своему врачу при появлении симптомов гигантоклеточного артериита, в том числе следующих: