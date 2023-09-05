Что такое васкулит?
Васкулит — это воспаление кровеносных сосудов.
Васкулит может поражать кровеносный сосуд любого размера или типа.
Он может поражать множество кровеносных сосудов во многих органах или всего лишь несколько сосудов в 1 или 2 органах.
Воспаленные кровеносные сосуды сужаются или закупориваются и не доставляют достаточное количество крови.
Причиной васкулита могут быть определенные инфекции, лекарственные препараты или запрещенные наркотики.
Может повышаться температура тела и развиваться утомляемость, а затем другие симптомы, в зависимости от пораженных органов.
Врач проведет биопсию (забор образца ткани из пораженного органа) для исследования кровеносных сосудов.
Врач назначит кортикостероиды или другие препараты для ограничения воспаления.
Каковы причины васкулита?
Найти причину васкулита, как правило, не удается.
Иногда заболевание провоцируют инфекции, токсины, лекарственные препараты или запрещенные наркотики.
Воспаленные кровеносные сосуды часто сужаются или закупориваются. Такие сосуды не могут доставить достаточное количество крови в орган, в котором они находятся. Без достаточного количества крови нарушается функция этих органов.
Каковы симптомы васкулита?
Васкулит может вызывать общие симптомы такие как повышение температуры тела, ночная потливость, боль в мышцах и суставах, потеря веса и ощущение усталости.
Прочие специфические симптомы зависят от того, какие кровеносные сосуды поражены, например:
В коже: сыпь или язвы на ногах
В головном мозге: головные боли и дезориентация
В почках: почечная недостаточность;
В легких: затрудненное дыхание;
В нервах: онемение, покалывание и слабость в руках или ногах
В глазах: нечеткость зрения или слепота
Может потребоваться неотложное лечение этих симптомов.
Как диагностируют васкулит?
Васкулит встречается довольно редко. Достаточно часто у врача не возникает подозрений на это заболевание, если симптомы появляются впервые. Если некоторые сочетания симптомов сохраняются в течение достаточно долгого времени, врач может заподозрить васкулит. Чтобы подтвердить наличие васкулита, врач назначит:
Анализы крови
иногда биопсию (анализ образца ткани из пораженного органа).
Могут потребоваться другие обследования для выявления пораженных органов. Например, анализ мочи, чтобы исключить поражение почек. Может быть назначена ЭКГ (электрокардиография), чтобы определить, нет ли поражения сердца. При подозрении на поражение легких проводят рентгенографию или КТ (компьютерную томографию) органов грудной клетки.
Как лечат васкулит?
Врач лечит причину васкулита. Иногда это означает необходимость отмены лекарственных препаратов, которые, по его мнению, вызывают васкулит.
Независимо от причины врач попытается купировать воспаление кровеносных сосудов, назначив:
Кортикостероиды
лекарственные препараты для подавления иммунной системы (иммунодепрессанты).