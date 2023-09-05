Васкулит встречается довольно редко. Достаточно часто у врача не возникает подозрений на это заболевание, если симптомы появляются впервые. Если некоторые сочетания симптомов сохраняются в течение достаточно долгого времени, врач может заподозрить васкулит. Чтобы подтвердить наличие васкулита, врач назначит:

Анализы крови

иногда биопсию (анализ образца ткани из пораженного органа).

Могут потребоваться другие обследования для выявления пораженных органов. Например, анализ мочи, чтобы исключить поражение почек. Может быть назначена ЭКГ (электрокардиография), чтобы определить, нет ли поражения сердца. При подозрении на поражение легких проводят рентгенографию или КТ (компьютерную томографию) органов грудной клетки.