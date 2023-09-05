Симптомы гигантоклеточного артериита могут начаться внезапно или развиваться медленно в течение нескольких недель.

Могут появляться общие симптомы, такие как повышение температуры тела, потливость, ощущение усталости и недомогания. Примерно у половины пациентов наблюдается скованность мышц шеи, плеч и бедер. Боль и скованность сильнее выражены утром, как и при ревматической полимиалгии.

Конкретные симптомы зависят от пораженной артерии и могут включать:

сильную, пульсирующую головную боль в висках или в задней части головы;

нечеткость зрения, двоение в глазах, внезапную слепоту на один глаз;

острую боль при жевании;

инсульта;

В редких случаях гигантоклеточный артериит поражает аорту — главную артерию, выходящую из сердца. Может возникать боль в груди, вызванная аневризмой аорты или расслоением аорты.