Артерии — это сосуды, которые несут кровь от сердца к остальным органам. Артериит — это воспаление артерий. Воспаление кровеносных сосудов в целом называется васкулитом.
Что такое гигантоклеточный артериит?
Гигантоклеточный артериит — это тип васкулита, при котором поражаются некоторые из крупных артерий. Иногда его называют височным артериитом, потому что при этом заболевании очень часто поражается артерия на виске (боковая сторона головы).
Гигантоклеточный артериит обычно затрагивает крупные артерии, которые идут от сердца к шее и голове.
Причина гигантоклеточного артериита неизвестна.
Обычно он развивается только у людей старше 55 лет.
Могут возникать сильные головные боли, боль в коже головы при расчесывании волос, а также боль в челюсти при жевании пищи.
Гигантоклеточный артериит может привести к слепоте или инсульту, если пациент не получит немедленного лечения.
Врач назначит анализ крови и биопсию (взятие образца ткани) одной из артерий.
Врач назначит высокие дозы кортикостероидов, например, преднизона.
Какова причина гигантоклеточного артериита?
Причина гигантоклеточного артериита неизвестна.
Каковы симптомы гигантоклеточного артериита?
Симптомы гигантоклеточного артериита могут начаться внезапно или развиваться медленно в течение нескольких недель.
Могут появляться общие симптомы, такие как повышение температуры тела, потливость, ощущение усталости и недомогания. Примерно у половины пациентов наблюдается скованность мышц шеи, плеч и бедер. Боль и скованность сильнее выражены утром, как и при ревматической полимиалгии.
Конкретные симптомы зависят от пораженной артерии и могут включать:
сильную, пульсирующую головную боль в висках или в задней части головы;
нечеткость зрения, двоение в глазах, внезапную слепоту на один глаз;
острую боль при жевании;
В редких случаях гигантоклеточный артериит поражает аорту — главную артерию, выходящую из сердца. Может возникать боль в груди, вызванная аневризмой аорты или расслоением аорты.
Как диагностируют гигантоклеточный артериит?
Если симптомы указывают на гигантоклеточный артериит, врач назначит:
Анализы крови
биопсию одной из височных артерий (взятие кусочка артерии на виске для исследования под микроскопом).
Как лечат гигантоклеточный артериит?
Для лечения гигантоклеточного артериита врач назначит:
высокую дозу кортикостероидов, например, преднизона.
Он постарается назначить лекарство как можно скорее, чтобы предотвратить слепоту.
Врач попытается снизить дозу преднизона примерно через месяц. Но, возможно, придется продолжать принимать более низкую дозу в течение длительного времени, иногда до 2 лет. При приеме кортикостероидов в течение длительного времени может развиваться:
истончение костей;
Врач может назначить кальций и витамин D для профилактики потери костной массы. Он также назначит аспирин в низкой дозе ежедневно для предотвращения инсульта.