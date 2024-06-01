Врачи не знают причины развития фибромиалгии. Для больных фибромиалгией, по всей вероятности, характерна повышенная чувствительность к боли по сравнению с другими людьми. Головной мозг, по-видимому, по-разному обрабатывает болевые сигналы.

Хотя у пациента возникает боль во многих мышцах, фибромиалгия не относится к заболеваниям мышц.