Что такое фибромиалгия?
Фибромиалгия — это расстройство, вызывающее боль и болезненность по всему телу, чрезвычайную усталость и проблемы со сном.
Может возникать боль, скованность или ломота во всем теле, а некоторые участки тела могут быть болезненными при пальпации.
Фибромиалгия вызывает дискомфорт и неприятные ощущения, но она не опасна и не смертельна.
Поражение мышц, головного мозга или нервов отсутствует.
Фибромиалгия чаще встречается у женщин.
Вероятность развития фибромиалгии повышается в случае стресса, инфекции или травмы, либо при наличии такого заболевания у кровных родственников.
Средства излечения фибромиалгии отсутствуют, однако врач может помочь справиться с симптомами.
Могут помочь некоторые лекарственные препараты, физические упражнения, тепло на болезненные мышцы и массаж.
Каковы причины фибромиалгии?
Врачи не знают причины развития фибромиалгии. Для больных фибромиалгией, по всей вероятности, характерна повышенная чувствительность к боли по сравнению с другими людьми. Головной мозг, по-видимому, по-разному обрабатывает болевые сигналы.
Хотя у пациента возникает боль во многих мышцах, фибромиалгия не относится к заболеваниям мышц.
Каковы симптомы фибромиалгии?
К симптомам относятся:
Ломота во всем теле и боль в мышцах
Постоянное ощущение сильной усталости
Проблемы, связанные с концентрацией внимания, например ощущение заторможенности или помутнения сознания
проблемы со сном;
Болевые точки на мышцах
Ощущение усталости, тревоги или депрессии
Симптомы могут быть постоянными (хроническими) или периодически обостряться.
Что может спровоцировать фибромиалгию?
Симптомы могут ухудшаться в случае:
сильного физического или эмоционального стресса;
недостаточности сна, ощущения крайней усталости и истощения;
длительного пребывания в условиях высокой влажности или на холоде.
Какие проблемы сопровождают фибромиалгию?
При развитии фибромиалгии также может возникать:
Мигрень или головные боли других типов
Как диагностируют фибромиалгию?
Врачи расспросят об имеющихся симптомах. Они проведут обследование для проверки силы мышц, несмотря на их болезненность.
Анализы крови могут помочь исключить другое заболевание с похожими симптомами, например, полимиалгию. При фибромиалгии отсутствуют отклонения от нормы результатов лабораторных анализов или визуализирующих исследований (например, рентгенографии или МРТ [магнитно-резонансной томографии]).
Как лечат фибромиалгию?
Врач порекомендует лечить симптомы следующим образом:
Уменьшить стресс
Осознать, что опасного для жизни заболевания, вызывающего боль, нет
Осторожно растягивать мышцы в течение примерно 30 секунд с 5-кратным повторением
Практиковать физическую нагрузку, которая не вызывает боли в мышцах или суставах, например ходьбу или плавание
Прикладывать тепло или осторожно массировать болезненные участки
Не переохлаждаться
Обеспечить достаточный сон
Улучшить качество сна можно с помощью следующих мер:
отказаться от кофеина (содержится в кофе, чае и газировке);
спать в тихой комнате в удобной кровати;
избегать приема пищи и просмотра телевизора в постели.
Врач может назначить такие лекарственные препараты для облегчения симптомов, как:
антидепрессанты (в частности, для улучшения сна);
некоторые противосудорожные препараты;
обезболивающие препараты, например ацетаминофен или ибупрофен.
Иногда может помочь лечебная физкультура и психотерапия (когнитивно-поведенческая терапия).
Фибромиалгия обычно протекает длительно (хроническое состояние), но может улучшиться сама по себе при получении надлежащей помощи и снижении стресса.