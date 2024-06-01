Тендинит, вероятно, является результатом множества мелких травм, разрывов и общего износа тканей с возрастом. Важные причины, способствующие его развитию, включают:

чрезмерные физические нагрузки или неправильный подход к физическим упражнениям;

многократное выполнение однотипных движений.

Вероятность развития тендинита несколько повышается при определенных заболеваниях:

Гонорея — инфекция, передающеяся половым путем, — иногда распространяется по организму и приводит к инфицированию сухожилия.

Тендинит также может возникать как побочный эффект некоторых антибиотиков.