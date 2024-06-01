Что такое тендинит?
Сухожилия представляют собой жесткую ткань, которая соединяет мышцы с костями.
Тендинит — это воспаление сухожилия.
Тендинит вызывает боль, особенно при движении сухожилия.
Он наиболее часто встречается у лиц среднего возраста или пожилых людей, поскольку сухожилия ослабевают с возрастом.
Он также может быть вызван интенсивными физическими нагрузками или выполнением задач, связанных с многократным выполнением однотипных движений.
Лечение включает шинирование, наложение горячих или холодных компрессов, а также прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как ибупрофен, для облегчения боли.
Каковы причины тендинита?
Тендинит, вероятно, является результатом множества мелких травм, разрывов и общего износа тканей с возрастом. Важные причины, способствующие его развитию, включают:
чрезмерные физические нагрузки или неправильный подход к физическим упражнениям;
многократное выполнение однотипных движений.
Вероятность развития тендинита несколько повышается при определенных заболеваниях:
Гонорея — инфекция, передающеяся половым путем, — иногда распространяется по организму и приводит к инфицированию сухожилия.
Тендинит также может возникать как побочный эффект некоторых антибиотиков.
Каковы симптомы тендинита?
Симптомы тендинита включают:
боль при движении или давлении на сухожилие;
иногда отек и местное повышение температуры.
Тендинит наиболее часто возникает в сухожилиях в следующих частях тела:
плечо (вращательная манжета плеча);
кисть руки;
плечо;
задняя часть пятки;
боковая поверхность коленного сустава;
область вокруг бедренной кости.
Если тендинит сохраняется в течение длительного времени, развивается слабость сухожилия и может возникнуть:
скованность и затруднения при движении (особенно при тендините плечевого сустава);
ощущение защемления или заклинивания при движении в суставе.
Как диагностируют тендинит?
Обычно врачи диагностируют тендинит на основании симптомов и результатов физикального обследования.
Иногда они назначают обследования, такие как:
МРТ (магнитно-резонансная томография)
Как лечат тендинит?
Лечение обычно включает:
Покой болезненного участка, иногда наложение шины или поддерживающей повязки
Тепло или холод на место поражения
Обезболивающие препараты (нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП])
Иногда инъекция кортикостероидов
После снижения воспаления выполнение физических упражнений для облегчения движений сухожилия
При тяжелом течении тендинита может выполняться хирургическое вмешательство.
Как можно предотвратить тендинит?
Для профилактики рецидива или длительного течения тендинита врач может рекомендовать:
убедиться, что физические упражнения или другая деятельность выполняются правильно;
избегать многократных однотипных движений в течение длительного времени;
комфортно и надлежащим образом организовать рабочее место для выполнения профессиональных задач.