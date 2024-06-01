Что такое киста Бейкера?
Киста Бейкера — это заполненный жидкостью мешок за коленом.
Жидкость поступает в кисту из коленного сустава.
Симптомы могут отсутствовать, пока не произойдет разрыв кисты.
При разрыве кисты возникает припухание и боль в голени.
Врач выпускает жидкость из кисты с помощью иглы, а затем вводит кортикостероиды.
Иногда для лечения кисты может потребоваться хирургическое вмешательство.
Каковы причины кисты Бейкера?
Кисты могут возникать при скоплении чрезмерного количества жидкости в коленном суставе. Скапливающаяся жидкость приводит к появлению выпячивания в задней части коленного сустава.
Вероятность возникновения кисты Бейкера повышается при следующих заболеваниях:
Разрыв хряща в коленном суставе
Каковы симптомы кисты Бейкера?
Симптомы могут отсутствовать. Однако могут возникнуть:
выпячивание на задней стороне коленного сустава;
боль или дискомфорт в задней части коленного сустава;
затруднения при сгибании колена.
При разрыве кисты жидкость может попасть внутрь голени, и может возникнуть:
Болезненный отек голени
Как диагностируют кисту Бейкера?
В некоторых случаях врач диагностирует кисту Бейкера при осмотре коленного сустава. Иногда врач может назначить визуализирующие исследования, такие как:
МРТ (магнитно-резонансная томография)
При разрыве кисты Бейкера и развитии отека голени врач назначит ультразвуковое исследование и другие обследования для исключения тромба в венах ноги.
Как лечат кисту Бейкера?
Маленькие кисты Бейкера не требуют лечения и иногда проходят сами по себе. Врачи будут лечить проблему в коленном суставе, которая вызывает кисты Бейкера. Если киста увеличивается в размерах и доставляет беспокойство, врач может:
удалить жидкость из кисты с помощью иглы;
ввести препарат (кортикостероид) в коленный сустав, чтобы уменьшить воспаление;
назначить обезболивающее средство;
направить пациента на лечебную физкультуру, чтобы укрепить мышцы вокруг колена.
В редких случаях врач может выполнить хирургическое вмешательство по удалению кисты.