В некоторых случаях врач диагностирует кисту Бейкера при осмотре коленного сустава. Иногда врач может назначить визуализирующие исследования, такие как:

При разрыве кисты Бейкера и развитии отека голени врач назначит ультразвуковое исследование и другие обследования для исключения тромба в венах ноги.