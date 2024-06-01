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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Киста Бейкера

(киста Бейкера)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2024
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Что такое киста Бейкера?

Киста Бейкера — это заполненный жидкостью мешок за коленом.

  • Жидкость поступает в кисту из коленного сустава.

  • Симптомы могут отсутствовать, пока не произойдет разрыв кисты.

  • При разрыве кисты возникает припухание и боль в голени.

  • Врач выпускает жидкость из кисты с помощью иглы, а затем вводит кортикостероиды.

  • Иногда для лечения кисты может потребоваться хирургическое вмешательство.

Каковы причины кисты Бейкера?

Кисты могут возникать при скоплении чрезмерного количества жидкости в коленном суставе. Скапливающаяся жидкость приводит к появлению выпячивания в задней части коленного сустава.

Вероятность возникновения кисты Бейкера повышается при следующих заболеваниях:

Каковы симптомы кисты Бейкера?

Симптомы могут отсутствовать. Однако могут возникнуть:

  • выпячивание на задней стороне коленного сустава;

  • боль или дискомфорт в задней части коленного сустава;

  • затруднения при сгибании колена.

При разрыве кисты жидкость может попасть внутрь голени, и может возникнуть:

  • Болезненный отек голени

Как диагностируют кисту Бейкера?

В некоторых случаях врач диагностирует кисту Бейкера при осмотре коленного сустава. Иногда врач может назначить визуализирующие исследования, такие как:

При разрыве кисты Бейкера и развитии отека голени врач назначит ультразвуковое исследование и другие обследования для исключения тромба в венах ноги.

Как лечат кисту Бейкера?

Маленькие кисты Бейкера не требуют лечения и иногда проходят сами по себе. Врачи будут лечить проблему в коленном суставе, которая вызывает кисты Бейкера. Если киста увеличивается в размерах и доставляет беспокойство, врач может:

  • удалить жидкость из кисты с помощью иглы;

  • ввести препарат (кортикостероид) в коленный сустав, чтобы уменьшить воспаление;

  • назначить обезболивающее средство;

  • направить пациента на лечебную физкультуру, чтобы укрепить мышцы вокруг колена.

В редких случаях врач может выполнить хирургическое вмешательство по удалению кисты.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.