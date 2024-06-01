Часто врач может определить бурсит на основании симптомов и результатов обследований. Они могут провести:

использовать иглу для извлечения образца жидкости из увеличенной суставной сумки, чтобы установить наличие инфекции или подагры.

В большинстве случаев другие обследования не требуются, но иногда врач: