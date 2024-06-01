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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бурсит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2024
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Суставная сумка — это небольшая полость, заполненная жидкостью, которая амортизирует мышцы, сухожилия и связки вокруг суставов и предотвращает их взаимное трение.

Что такое бурсит?

Бурсит — это воспаление суставной сумки.

  • Суставная сумка раздувается от скапливающейся в ней жидкости.

  • Иногда область припухания становится покрасневшей и болезненной на ощупь.

  • При бурсите боль может отсутствовать, либо появляться только при движении в суставе, но может присутствовать постоянно.

  • Бурсит чаще всего возникает в плечевом, локтевом и тазобедренном суставе, но также может поражать колено, палец ноги или пятку.

  • Лечение бурсита включает покой, шинирование, применение обезболивающих препаратов и кортикостероидов.

Каковы причины бурсита?

Наиболее распространенными причинами бурсита являются:

  • Чрезмерная нагрузка на сустав, обычно многократные однотипные движения в суставе в течение длительного времени

  • Постоянное давление в одной и той же области, например, работа стоя на коленях или в упоре на локтях

Другие причины бурсита включают следующие:

Каковы симптомы бурсита?

Симптомы бурсита могут возникать внезапно или нарастать с течением времени. Они могут появляться и исчезать. Они могут включать:

  • болезненный отек тканей вокруг сустава;

  • припухание с покраснением кожи или на фоне нормальной кожи;

  • иногда боль при движении в суставе.

Каковы осложнения бурсита?

Иногда в жидкость в суставной сумке при бурсите попадают бактерии, т.е. происходит инфицирование. Инфекция усугубляет покраснение и боль.

Как диагностируют бурсит?

Часто врач может определить бурсит на основании симптомов и результатов обследований. Они могут провести:

  • использовать иглу для извлечения образца жидкости из увеличенной суставной сумки, чтобы установить наличие инфекции или подагры.

В большинстве случаев другие обследования не требуются, но иногда врач:

Как лечат бурсит?

Если бурсит вызван не инфекционными причинами, врач назначит:

  • Покой

  • Шинирование для фиксации сустава

  • Прикладывание пакетов со льдом к болезненному участку

  • Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен или другие обезболивающие препараты

  • Лечебную физкультуру или физические упражнения для облегчения движений в суставе

Иногда врач может выпустить жидкость из суставной сумки с помощью иглы. Для уменьшения воспаления он может ввести в синовиальную сумку лекарственные препараты, например, кортикостероиды. Если бурсит не проходит или рецидивирует и по-прежнему вызывает проблемы, врач может предложить хирургическое вмешательство для удаления суставной сумки.

При инфицировании суставной сумки врач:

  • Выпустит из нее жидкость

  • Назначит антибиотики

Врач будет лечить причину бурсита. Это очень важно, чтобы не допустить рецидива бурсита.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.