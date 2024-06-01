Суставная сумка — это небольшая полость, заполненная жидкостью, которая амортизирует мышцы, сухожилия и связки вокруг суставов и предотвращает их взаимное трение.
Что такое бурсит?
Бурсит — это воспаление суставной сумки.
Суставная сумка раздувается от скапливающейся в ней жидкости.
Иногда область припухания становится покрасневшей и болезненной на ощупь.
При бурсите боль может отсутствовать, либо появляться только при движении в суставе, но может присутствовать постоянно.
Бурсит чаще всего возникает в плечевом, локтевом и тазобедренном суставе, но также может поражать колено, палец ноги или пятку.
Лечение бурсита включает покой, шинирование, применение обезболивающих препаратов и кортикостероидов.
Каковы причины бурсита?
Наиболее распространенными причинами бурсита являются:
Чрезмерная нагрузка на сустав, обычно многократные однотипные движения в суставе в течение длительного времени
Постоянное давление в одной и той же области, например, работа стоя на коленях или в упоре на локтях
Другие причины бурсита включают следующие:
травма;
Инфекция
Каковы симптомы бурсита?
SCIENCE PHOTO LIBRARY
SCIENCE PHOTO LIBRARY
Симптомы бурсита могут возникать внезапно или нарастать с течением времени. Они могут появляться и исчезать. Они могут включать:
болезненный отек тканей вокруг сустава;
припухание с покраснением кожи или на фоне нормальной кожи;
иногда боль при движении в суставе.
Каковы осложнения бурсита?
Иногда в жидкость в суставной сумке при бурсите попадают бактерии, т.е. происходит инфицирование. Инфекция усугубляет покраснение и боль.
Как диагностируют бурсит?
Часто врач может определить бурсит на основании симптомов и результатов обследований. Они могут провести:
использовать иглу для извлечения образца жидкости из увеличенной суставной сумки, чтобы установить наличие инфекции или подагры.
В большинстве случаев другие обследования не требуются, но иногда врач:
Выполнит рентгенологическое исследование, МРТ (магнитно-резонансную томографию) или ультразвуковое исследование
Назначит анализы крови для исключения других заболеваний
Как лечат бурсит?
Если бурсит вызван не инфекционными причинами, врач назначит:
Покой
Шинирование для фиксации сустава
Прикладывание пакетов со льдом к болезненному участку
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен или другие обезболивающие препараты
Лечебную физкультуру или физические упражнения для облегчения движений в суставе
Иногда врач может выпустить жидкость из суставной сумки с помощью иглы. Для уменьшения воспаления он может ввести в синовиальную сумку лекарственные препараты, например, кортикостероиды. Если бурсит не проходит или рецидивирует и по-прежнему вызывает проблемы, врач может предложить хирургическое вмешательство для удаления суставной сумки.
При инфицировании суставной сумки врач:
Выпустит из нее жидкость
Назначит антибиотики
Врач будет лечить причину бурсита. Это очень важно, чтобы не допустить рецидива бурсита.