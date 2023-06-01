Что такое синдром запястного канала?
Синдром запястного канала — это боль, онемение и покалывание в пальцах и кисти. Эти ощущения вызваны давлением на нерв в запястье.
Запястный канал — это пространство (канал) на ладонной стороне запястья
Через запястный канал проходит срединный нерв
Давление на нерв может вызывать синдром запястного канала
Лечение обычно включает обезболивающие средства, принимаемые внутрь, шину, инъекции препаратов, называемых кортикостероидами, а иногда хирургическое вмешательство
Каковы причины развития синдрома запястного канала?
Синдром запястного канала возникает, когда происходит сдавление срединного нерва в запястье, вызванное отеком или тяжами жестких тканей, проходящими в запястном канале. Причина обычно неизвестна. К синдрому запястного канала могут привести некоторые монотонные повторяющиеся действия, в том числе:
работа, требующая чрезмерного изгибания запястья, с повторяющимися действиями со значительным физическим усилием, например, как при работе молотком;
неправильное положение кисти при работе с клавиатурой;
использование вибрирующих инструментов в течение длительного времени (например, некоторых электроинструментов).
Вероятность развития синдрома запястного канала выше у лиц с определенными заболеваниями, такими как сахарный диабет или ревматоидный артрит.
Каковы симптомы синдрома запястного канала?
Симптомы могут возникать в кистях одной или обеих рук:
Онемение, жжение, покалывание и боль в большом, указательном, среднем и части безымянного пальца
Жгучая или ноющая боль с онемением и покалыванием, часто приводящая к пробуждению среди ночи
Слабость и затруднения при удерживании предметов в руках
Со временем мышцы большого пальца могут ослабевать и уплотняться
Как врач диагностирует синдром запястного канала?
Врач изучит симптомы и осмотрит руку и запястье
Врач может сделать обследование, при котором небольшие электрические разряды пропускают через запястье, чтобы измерить скорость и силу нервных импульсов, проходящих через нерв (исследование проводимости нерва)
Как лечат синдром запястного канала?
Лечение может включать:
Рекомендации избегать положений, требующих чрезмерного изгибания запястья или давления на запястье, как например, при неправильной работе с клавиатурой
Шина для запястья, чтобы зафиксировать запястье в прямом положении, особенно во время сна либо при работе с клавиатурой или ручным инструментом
Прием легких обезболивающих препаратов, таких, как ибупрофен или ацетаминофен
При сильных болях инъекции в запястье (запястный канал) препаратов, называемых кортикостероидами
Хирургическое вмешательство при сильных болях или уплотнении и ослаблении мышцы
Как можно предотвратить синдром запястного канала?
Следует избегать положений, при которых запястье чрезмерно изогнуто или которые оказывают дополнительное давление на нерв.
Работа с клавиатурой в правильном положении:
Держите руку, запястье и предплечье по прямой линии
При необходимости используйте валик для запястья с целью поддержки запястья
Правильное положение за клавиатурой компьютера
Неправильное положение при работе с клавиатурой компьютера может привести к синдрому запястного канала или спровоцировать его развитие. Для предотвращения травмы пользователю необходимо расположить запястья в нейтральном положении. Другими словами, линия, соединяющая кисть с предплечьем, должна быть прямой. Кисть может быть слегка опущена относительно предплечья. Но кисть никогда не должна располагаться выше, и запястье не должно быть приподнято. Клавиатура должна размещаться относительно низко, чтобы кисти располагались чуть ниже уровня локтя. В качестве опоры для запястий можно использовать специальные валики.