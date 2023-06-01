Синдром запястного канала возникает, когда происходит сдавление срединного нерва в запястье, вызванное отеком или тяжами жестких тканей, проходящими в запястном канале. Причина обычно неизвестна. К синдрому запястного канала могут привести некоторые монотонные повторяющиеся действия, в том числе:

работа, требующая чрезмерного изгибания запястья, с повторяющимися действиями со значительным физическим усилием, например, как при работе молотком;

неправильное положение кисти при работе с клавиатурой;

использование вибрирующих инструментов в течение длительного времени (например, некоторых электроинструментов).

Вероятность развития синдрома запястного канала выше у лиц с определенными заболеваниями, такими как сахарный диабет или ревматоидный артрит.