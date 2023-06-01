Большинство ганглиев проходят самостоятельно, без всякого лечения.

Если ганглии вызывают болезненность или продолжают расти, врач может удалить жидкость внутри нее с помощью иглы (так называемая аспирация). Иногда врач вводит лекарство (называемое суспензией кортикостероидов) в ганглии, чтобы уменьшить боль.

Иногда требуется удалить ганглии хирургическим путем. В некоторых случаях ганглии возникают вновь после удаления.

Некоторые люди считают, что ганглии можно удалить, ударив их чем-нибудь твердым, например, книгой. Этого нельзя делать, потому что можно повредить кисть.