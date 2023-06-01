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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ганглии

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Что такое ганглии?

Ганглии (также называемые ганглиозными кистами) представляют собой опухоли, которые формируются на кистях рук и запястьях. Ганглии обычно располагаются над суставом. Они заполнены желеобразной жидкостью и относятся к доброкачественным.

Каковы причины развития ганглиев?

Врачи не знают, почему образуются ганглии. Они могут быть связаны с предшествующей травмой. Иногда ганглии на тыльной стороне пальца связаны с артритом в суставе пальца.

Каковы симптомы ганглиев?

Единственный симптом ганглиев — это опухоль на запястье или кисти. Опухоль:

  • Твердая, гладкая, круглая или овальная

  • Наполнена прозрачной желеобразной липкой жидкостью

  • Обычно безболезненна, но у некоторых вызывает легкий дискомфорт

Ганглии могут:

  • меняться в размере;

  • расти медленно, в течение длительного времени, или появляться внезапно;

  • проходить без лечения и позже рецидивировать.

Как врач диагностирует ганглии?

Врач может диагностировать ганглии при осмотре кисти.

Как лечат ганглии?

Большинство ганглиев проходят самостоятельно, без всякого лечения.

Если ганглии вызывают болезненность или продолжают расти, врач может удалить жидкость внутри нее с помощью иглы (так называемая аспирация). Иногда врач вводит лекарство (называемое суспензией кортикостероидов) в ганглии, чтобы уменьшить боль.

Иногда требуется удалить ганглии хирургическим путем. В некоторых случаях ганглии возникают вновь после удаления.

Некоторые люди считают, что ганглии можно удалить, ударив их чем-нибудь твердым, например, книгой. Этого нельзя делать, потому что можно повредить кисть.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.