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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мышцы

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Что такое мышцы?

Мышцы — это ткань, которая, сокращаясь, приводит в движение различные части тела. Различают следующие типы мышц:

  • скелетная мышца;

  • гладкая мышца;

  • сердечная мышца.

Скелетные мышцы прикрепляются к костям и работают в парах, например, бицепс сгибает руку в локте, а трицепс выпрямляет ее. Сокращение скелетных мышц носит произвольный характер (то есть, вы двигаете ими, когда захотите).

Гладкие мышцы окружают артерии, вены и кишечник. Гладкие мышцы кровеносных сосудов сокращаются и расслабляются, чтобы регулировать кровоток. Гладкие мышцы кишечника сокращаются, чтобы перемещать пищу и кал по пищеварительному тракту. Вы не можете управлять гладкими мышцами. Вам не нужно думать о них для того, чтобы они выполняли свою функцию.

Сердечная мышца — это особый тип мышцы, которая никогда не останавливается для отдыха, она не поддается произвольному управлению.

Как работают мышцы?

Мышцы вырабатывают энергию из питательных веществ и кислорода, которые переносятся циркулирующей кровью. Мышцы используют эту энергию, чтобы сокращаться. Чем больше мышца и чем лучше ее кровоснабжение, тем сильнее она способна сокращаться.

  • Мышцы могут только тянуть, но не толкать.

Без хорошего кровоснабжения мышцы не смогут много работать.

Некоторые виды физической нагрузки, например, поднятие тяжестей, могут сделать мышцы больше и сильнее. Другие виды физических нагрузок, например, бег, могут повысить выносливость мышц (они могут работать более длительно).

Как мышцы приводят тело в движение?

Чтобы тело двигалось, мышцы должны соединять одну кость со второй костью, составляющей сустав.

  • Мышцы соединяются с костями толстой волокнистой тканью, называемой сухожилиями.

При сокращении мышц сухожилия тянут обе кости и перемещают их в направлении, которое позволяет форма сустава. Поскольку мышцы могут только сокращаться, если одна мышца осуществляет сгибание в суставе, то для разгибания необходимо сокращение другой мышцы на другой стороне сустава.

Какие проблемы с мышцами могут возникнуть?

Проблемы с мышцами включают:

  • Травмы (разрывы и растяжения)

  • Воспаление (миозит)

Также может развиваться воспаление сухожилий (состояние под названием тендинит).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.