Что такое мышцы?
Мышцы — это ткань, которая, сокращаясь, приводит в движение различные части тела. Различают следующие типы мышц:
скелетная мышца;
гладкая мышца;
сердечная мышца.
Скелетные мышцы прикрепляются к костям и работают в парах, например, бицепс сгибает руку в локте, а трицепс выпрямляет ее. Сокращение скелетных мышц носит произвольный характер (то есть, вы двигаете ими, когда захотите).
Гладкие мышцы окружают артерии, вены и кишечник. Гладкие мышцы кровеносных сосудов сокращаются и расслабляются, чтобы регулировать кровоток. Гладкие мышцы кишечника сокращаются, чтобы перемещать пищу и кал по пищеварительному тракту. Вы не можете управлять гладкими мышцами. Вам не нужно думать о них для того, чтобы они выполняли свою функцию.
Сердечная мышца — это особый тип мышцы, которая никогда не останавливается для отдыха, она не поддается произвольному управлению.
Как работают мышцы?
Мышцы вырабатывают энергию из питательных веществ и кислорода, которые переносятся циркулирующей кровью. Мышцы используют эту энергию, чтобы сокращаться. Чем больше мышца и чем лучше ее кровоснабжение, тем сильнее она способна сокращаться.
Мышцы могут только тянуть, но не толкать.
Без хорошего кровоснабжения мышцы не смогут много работать.
Некоторые виды физической нагрузки, например, поднятие тяжестей, могут сделать мышцы больше и сильнее. Другие виды физических нагрузок, например, бег, могут повысить выносливость мышц (они могут работать более длительно).
Как мышцы приводят тело в движение?
Чтобы тело двигалось, мышцы должны соединять одну кость со второй костью, составляющей сустав.
Мышцы соединяются с костями толстой волокнистой тканью, называемой сухожилиями.
При сокращении мышц сухожилия тянут обе кости и перемещают их в направлении, которое позволяет форма сустава. Поскольку мышцы могут только сокращаться, если одна мышца осуществляет сгибание в суставе, то для разгибания необходимо сокращение другой мышцы на другой стороне сустава.
Какие проблемы с мышцами могут возникнуть?
Проблемы с мышцами включают:
Травмы (разрывы и растяжения)
Воспаление (миозит)
Также может развиваться воспаление сухожилий (состояние под названием тендинит).