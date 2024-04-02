Мышцы — это ткань, которая, сокращаясь, приводит в движение различные части тела. Различают следующие типы мышц:

скелетная мышца;

гладкая мышца;

сердечная мышца.

Скелетные мышцы прикрепляются к костям и работают в парах, например, бицепс сгибает руку в локте, а трицепс выпрямляет ее. Сокращение скелетных мышц носит произвольный характер (то есть, вы двигаете ими, когда захотите).

Гладкие мышцы окружают артерии, вены и кишечник. Гладкие мышцы кровеносных сосудов сокращаются и расслабляются, чтобы регулировать кровоток. Гладкие мышцы кишечника сокращаются, чтобы перемещать пищу и кал по пищеварительному тракту. Вы не можете управлять гладкими мышцами. Вам не нужно думать о них для того, чтобы они выполняли свою функцию.

Сердечная мышца — это особый тип мышцы, которая никогда не останавливается для отдыха, она не поддается произвольному управлению.