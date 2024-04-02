Что такое кости?
Кости — это прочные, жесткие структуры, состоящие из белков и минералов, в частности, кальция.
Кости:
Придают форму и служат опорой для различных органов
Защищают органы, например, череп защищает головной мозг
Служат вместилищем для костного мозга, который вырабатывает клетки крови
Кости имеют твердый плотный внешний слой, который придает им прочность. Внутренняя часть костей имеет пористую структуру (содержит множество крошечных полостей), что обеспечивает ток крови через них. Внутри костей также содержится костный мозг. Снаружи кости покрыты тонким листком ткани, называемым надкостницей, который участвует в доставке питательных веществ в кость.
Как функционируют кости?
Кости играют опорную и структурную роль в организме, а также обеспечивают перемещение в пространстве.
Что такое суставы?
Сустав — это место соединения двух костей.
Суставы удерживаются вместе связками.
Связки — это прочные, гибкие полосы ткани, которые располагаются по всему суставу, соединяя одну кость с другой.
Суставы содержат несколько различных связок, которые удерживают кости вместе. Связки и форма концов костей обеспечивают движение суставов только в определенных направлениях. Например, коленный сустав позволяет сгибать и выпрямлять ногу, но препятствует боковым движениям.
Некоторые суставы, например, плечевой, позволяют совершать множество различных движений. Другие суставы, например, между ребрами и позвоночником, позволяют совершать лишь очень незначительный объем движений.
Как и связки, мышцы соединяют две кости, образующие сустав. При сокращении мышцы тянут кости сустава, сближая их друг с другом или удаляя их друг от друга.
Как растут кости?
Глядя на скелет, можно подумать, что кости не живые, например, как трубки или деревянные палочки. Однако
кость — это живая ткань.
Как и все живые ткани, кости требуют постоянного кровоснабжения для доставки кислорода и питательных веществ.
У детей кости растут, удлиняясь на концах. На концах костей у ребенка имеется мягкий участок, называемый зоной роста. В зоне роста образуется новая костная ткань, которая удлиняет кости. В подростковом возрасте зоны роста превращаются в твердую кость, и кости перестают удлиняться.
Но даже у взрослых в костях постоянно идут процессы разрушения и восстановления, этот процесс называется перестройкой.
Ремоделирование костной ткани обеспечивает постепенное замещение старой ткани новой тканью.
Процесс полного ремоделирования каждой кости в организме занимает 10 лет.
Для роста и ремоделирования костям необходимо постоянное поступление кальция, прочих минералов, витамина D и определенных гормонов.
Для чего нужен костный мозг?
В большинстве костей имеется пористая (т.е. заполненная множеством крошечных полостей) сердцевина, которая содержит костный мозг. Костный мозг состоит из специализированных клеток (в том числе стволовых), вырабатывающих клетки крови.
Какие проблемы с костями могут возникнуть?
Проблемы с костями включают:
Возрастное снижение прочности (остеопороз)
Инфекции (остеомиелит)
Опухоли костей могут быть злокачественными и не злокачественными (доброкачественными). Некоторые злокачественные опухоли распространяются в кости из других органов.
Некоторые типы злокачественных опухолей, включая множественную миелому, лейкоз и лимфому, могут развиваться в костном мозге.