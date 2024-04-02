Сустав — это место соединения двух костей.

Суставы удерживаются вместе связками.

Связки — это прочные, гибкие полосы ткани, которые располагаются по всему суставу, соединяя одну кость с другой.

Суставы содержат несколько различных связок, которые удерживают кости вместе. Связки и форма концов костей обеспечивают движение суставов только в определенных направлениях. Например, коленный сустав позволяет сгибать и выпрямлять ногу, но препятствует боковым движениям.

Некоторые суставы, например, плечевой, позволяют совершать множество различных движений. Другие суставы, например, между ребрами и позвоночником, позволяют совершать лишь очень незначительный объем движений.

Как и связки, мышцы соединяют две кости, образующие сустав. При сокращении мышцы тянут кости сустава, сближая их друг с другом или удаляя их друг от друга.