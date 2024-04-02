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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вводные сведения о биологии мышц и костей

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Что такое мышцы и кости?

Мышцы и кости играют опорную и структурную роль в организме, а также обеспечивают перемещение в пространстве. Они являются частью костно-мышечной системы, которая включает:

  • Кости: образуют скелет

  • Мышцы — ткань, которая, сокращаясь, приводит в движение различные части тела

  • Суставы — места соединения двух костей

  • Хрящ — гладкая эластичная ткань, которая выстилает внутреннюю поверхность суставов и уменьшает трение

  • Сухожилия — жесткая волокнистая ткань, которая соединяет мышцы с костями

  • Связки: прочные полоски ткани, соединяющие кость с костью и удерживающие суставы вместе

Организм человека включает сотни различных мышц и костей. Некоторые из них имеют значительные размеры, например, крупные мышцы и кости бедра. Другие — совсем маленькие, например, мышцы и кости пальцев.

Сухожилия и связки называются соединительной тканью, поскольку они соединяют части тела.

Костно-мышечная система (1)

Костно-мышечная система (2)

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.