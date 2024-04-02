Что такое мышцы и кости?
Мышцы и кости играют опорную и структурную роль в организме, а также обеспечивают перемещение в пространстве. Они являются частью костно-мышечной системы, которая включает:
Кости: образуют скелет
Мышцы — ткань, которая, сокращаясь, приводит в движение различные части тела
Суставы — места соединения двух костей
Хрящ — гладкая эластичная ткань, которая выстилает внутреннюю поверхность суставов и уменьшает трение
Сухожилия — жесткая волокнистая ткань, которая соединяет мышцы с костями
Связки: прочные полоски ткани, соединяющие кость с костью и удерживающие суставы вместе
Организм человека включает сотни различных мышц и костей. Некоторые из них имеют значительные размеры, например, крупные мышцы и кости бедра. Другие — совсем маленькие, например, мышцы и кости пальцев.
Сухожилия и связки называются соединительной тканью, поскольку они соединяют части тела.
Костно-мышечная система (1)
Костно-мышечная система (2)