Что такое системный склероз?
Системный склероз вызывает рубцевание кожи, суставов, органов и кровеносных сосудов.
Системный склероз встречается редко.
Он чаще поражает женщин, чем мужчин, и обычно возникает в возрасте от 20 до 50 лет
Системный склероз может вызвать стягивание и уплотнение кожи, а также поражение других органов.
Могут возникнуть проблемы только в одной части тела или проблемы с несколькими органами по всему организму.
Системный склероз прогрессирует с течением времени, но лечение может уменьшить симптомы.
Каковы причины системного склероза?
Системный склероз возникает, когда ткань вырабатывает слишком много коллагена и других белков. Коллаген — это белок, который формирует структуру кожи, ногтей, волос, сухожилий и других тканей. Избыток коллагена может вызвать уплотнение и образование рубцов.
Врачи не знают, чем вызван системный склероз.
Каковы симптомы системного склероза?
Симптомы могут включать следующие:
припухание, утолщение и стягивание кожи, как правило, на пальцах рук;
побледнение, покалывание и онемение пальцев рук на холоде (синдром Рейно);
Изжога
затрудненное глотание;
Одышка
боль и болезненность суставов;
иногда боль и слабость мышц.
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Системный склероз может вызвать избыточное образование рубцов в других органах, таких как суставы, легкие, пищеварительная система, сердце и почки, что препятствует их нормальной функции. При поражении кровеносных сосудов может повышаться артериальное давление.
Некоторые лица с указанными симптомами также страдают смешанным заболеванием соединительной ткани.
С разрешения издателя. Источник: Pandya A: Gastroenterology and Hepatology: Stomach and Duodenum. Под редакцией M Feldman. Philadelphia, Current Medicine, 1996.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Как диагностируют системный склероз?
Врач спросит о симптомах и проведет физикальное обследование. Он может выполнить некоторые обследования, например:
Анализы крови
дыхательные тесты;
КТ (компьютерную томографию) органов грудной клетки;
эхокардиограмму (тип ультразвукового исследования, при котором используются звуковые волны для создания видео, демонстрирующего сократительную способность сердца и функцию сердечных клапанов);
ЭКГ (электрокардиограмму — исследование, при котором измеряют электрические токи сердца и записывают их на листе бумаги).
Как лечат системный склероз?
Препараты не могут предотвратить усугубление системного склероза с течением времени, но могут помочь купировать некоторые симптомы. Методы лечения:
НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты, такие как аспирин или ибупрофен) для облегчения боли в суставах;
препараты, препятствующие повреждению тканей организма иммунной системой;
препараты для уменьшения изжоги;
препараты для расширения кровеносных сосудов и снижения артериального давления;
Физиотерапия и физические упражнения
в некоторых случаях — трансплантация легких.