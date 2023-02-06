Системный склероз вызывает рубцевание кожи, суставов, органов и кровеносных сосудов.

Системный склероз встречается редко.

Он чаще поражает женщин, чем мужчин, и обычно возникает в возрасте от 20 до 50 лет

Системный склероз может вызвать стягивание и уплотнение кожи, а также поражение других органов.

Могут возникнуть проблемы только в одной части тела или проблемы с несколькими органами по всему организму.