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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Системный склероз

(Склеродермия)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Что такое системный склероз?

Системный склероз вызывает рубцевание кожи, суставов, органов и кровеносных сосудов.

  • Системный склероз встречается редко.

  • Он чаще поражает женщин, чем мужчин, и обычно возникает в возрасте от 20 до 50 лет

  • Системный склероз может вызвать стягивание и уплотнение кожи, а также поражение других органов.

  • Могут возникнуть проблемы только в одной части тела или проблемы с несколькими органами по всему организму.

  • Системный склероз прогрессирует с течением времени, но лечение может уменьшить симптомы.

Каковы причины системного склероза?

Системный склероз возникает, когда ткань вырабатывает слишком много коллагена и других белков. Коллаген — это белок, который формирует структуру кожи, ногтей, волос, сухожилий и других тканей. Избыток коллагена может вызвать уплотнение и образование рубцов.

Врачи не знают, чем вызван системный склероз.

Каковы симптомы системного склероза?

Симптомы могут включать следующие:

  • припухание, утолщение и стягивание кожи, как правило, на пальцах рук;

  • побледнение, покалывание и онемение пальцев рук на холоде (синдром Рейно);

  • Изжога

  • затрудненное глотание;

  • Одышка

  • боль и болезненность суставов;

  • иногда боль и слабость мышц.

Системный склероз может вызвать избыточное образование рубцов в других органах, таких как суставы, легкие, пищеварительная система, сердце и почки, что препятствует их нормальной функции. При поражении кровеносных сосудов может повышаться артериальное давление.

Некоторые лица с указанными симптомами также страдают смешанным заболеванием соединительной ткани.

Как диагностируют системный склероз?

Врач спросит о симптомах и проведет физикальное обследование. Он может выполнить некоторые обследования, например:

  • Анализы крови

  • дыхательные тесты;

  • КТ (компьютерную томографию) органов грудной клетки;

  • эхокардиограмму (тип ультразвукового исследования, при котором используются звуковые волны для создания видео, демонстрирующего сократительную способность сердца и функцию сердечных клапанов);

  • ЭКГ (электрокардиограмму — исследование, при котором измеряют электрические токи сердца и записывают их на листе бумаги).

Как лечат системный склероз?

Препараты не могут предотвратить усугубление системного склероза с течением времени, но могут помочь купировать некоторые симптомы. Методы лечения:

  • НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты, такие как аспирин или ибупрофен) для облегчения боли в суставах;

  • препараты, препятствующие повреждению тканей организма иммунной системой;

  • препараты для уменьшения изжоги;

  • препараты для расширения кровеносных сосудов и снижения артериального давления;

  • Физиотерапия и физические упражнения

  • в некоторых случаях — трансплантация легких.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.