При волчанке иммунная система атакует соединительную ткань в организме. Врачи не знают, чем это вызвано.

Соединительная ткань является важным структурным элементом организма. Соединительная ткань находится во всех органах и удерживает их вместе. Проблема с соединительной тканью может касаться практически любого органа.

Иногда волчанку вызывают некоторые лекарственные препараты. В этом случае симптомы обычно исчезают при прекращении приема этого препарата.