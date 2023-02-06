Что такое системная красная волчанка (СКВ)?
Системная красная волчанка (волчанка) представляет собой хроническое аутоиммунное заболевание. При аутоиммунном заболевании иммунная система атакует собственные ткани организма.
Волчанка наиболее распространена у женщин в возрасте от 15 до 44 лет, но может возникнуть практически у каждого.
Часто встречаются нарушения со стороны суставов и кожи, но могут возникать проблемы с почками, сердцем и легкими, головным мозгом или другими органами.
Врач может назначить кортикостероиды или другие лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему.
Волчанка неизлечима, однако, чем раньше установлен диагноз, тем лучше
Каковы причины волчанки?
При волчанке иммунная система атакует соединительную ткань в организме. Врачи не знают, чем это вызвано.
Соединительная ткань является важным структурным элементом организма. Соединительная ткань находится во всех органах и удерживает их вместе. Проблема с соединительной тканью может касаться практически любого органа.
Иногда волчанку вызывают некоторые лекарственные препараты. В этом случае симптомы обычно исчезают при прекращении приема этого препарата.
Каковы симптомы волчанки?
Симптомы могут начаться медленно и нарастать с течением времени, или они могут начинаться внезапно. Симптомы могут возникать и исчезать, иногда не появляясь в течение нескольких лет между обострениями.
Симптомы значительно варьируются в зависимости от того, какие части тела поражены. Распространенные симптомы у многих пациентов включают:
отек или боль в суставах
усталость и плохое самочувствие;
лихорадка
красную сыпь на носу и щеках, иногда называемую «волчаночной бабочкой», поскольку она имеет форму бабочки;
красную сыпь на шее, верхней части грудной клетки или локтях;
усугубление сыпи во время пребывания на солнце;
синдром Рейно (побледнение, покалывание и онемение пальцев рук на холоде).
Симптомы, затрагивающие другие части тела, включают:
очаговое выпадение волос;
сухость глаз;
боль в груди из-за воспаления тканей вокруг сердца (перикардит);
затрудненное дыхание;
головные боли, проблемы с мышлением или психические расстройства;
проблемы с почками и почечная недостаточность;
тошнота, диарея или боль в животе;
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© Springer Science+Business Media
Следующие факторы могут привести к ухудшению симптомов или обострению волчанки:
воздействие солнечных лучей;
Беременность
Инфекция
применения некоторых лекарственных препаратов.
Хирургическое вмешательство;
Как диагностируют волчанку?
Обследований, позволяющих точно диагностировать волчанку, не существует. Врачи используют набор критериев, чтобы установить диагноз волчанки. Имеется длинный список критериев, включающих:
Симптомы
Результаты анализов крови и мочи
Кроме критериев, врач также может диагностировать волчанку на основании:
Результатов биопсии, при которой врач берет кусочек ткани из почки или кожи для изучения под микроскопом
Как лечат волчанку?
При легкой волчанке назначаются:
обезболивающие лекарственные препараты, такие как аспирин или ибупрофен (НПВП);
лекарственные препараты для уменьшения симптомов со стороны кожи и суставов, такие как гидроксихлорохин;
солнцезащитный крем для защиты кожи от солнца;
кортикостероидные кремы для лечения сыпи.
Если волчанка оказывает существенное влияние на почки и другие органы, врач может назначить:
Кортикостероиды
препараты, препятствующие атаке иммунной системы на собственные ткани организма.
Если волчанка вызовет серьезное поражение почек, врач назначит:
Во время беременности, возможно, потребуется особая медицинская помощь, чтобы предотвратить потерю ребенка, преждевременные роды или повышение артериального давления. Лучше всего попытаться забеременеть в период, когда симптомы волчанки отсутствуют.
Волчанка повышает риск развития инфекций, онкологических заболеваний и других проблем, поэтому важно регулярно посещать врача.