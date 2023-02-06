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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Синдром Шегрена

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Что такое синдром Шегрена?

Синдром Шегрена — это заболевание, при котором возникает чрезмерная сухость глаз, полости рта и некоторых других тканей. Это может вызвать проблемы с глазами, глотанием и кариес зубов.

  • Чаще всего он встречается у женщин среднего возраста.

  • Симптомы могут включать вызывающую дискомфорт сухость глаз и полости рта или более серьезные проблемы, такие как сухость трахеи и легких

  • Примерно у 1 из 3 пациентов с синдромом Шегрена наблюдается воспаление суставов (артрит).

  • Синдром Шегрена может поражать другие органы, такие как легкие, почки, печень и нервы

  • Синдром Шегрена может возникать при других заболеваниях, таких как ревматоидный артрит и волчанка

  • Синдром Шегрена считается неизлечимым заболеванием, однако лечение может помочь улучшить самочувствие.

Каковы причины синдрома Шегрена?

Синдром Шегрена является аутоиммунным заболеванием. В норме иммунная система защищает человека от болезней и инфекций. Аутоиммунное заболевание — это заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани организма.

Каковы симптомы синдрома Шегрена?

  • Значительная сухость глаз, которая может привести к повреждению роговицы (прозрачной ткани на передней поверхности глаза) и проблемам со зрением

  • Значительная сухость во рту, которая может вызвать проблемы с едой и глотанием, кариес зубов и привести к развитию дрожжеподобных инфекций в полости рта

  • Увеличение размеров слюнных желез (железы, которые вырабатывают слюну для расщепления пищи и облегчения глотания)

  • Воспаление суставов

  • Иногда сухость других слизистых оболочек, таких как вульва, влагалище и трахея (дыхательное горло)

Лимфома, тип злокачественной опухоли лейкоцитов, более часто встречается среди людей с синдромом Шегрена.

Как диагностируют синдром Шегрена?

Врач спросит о симптомах и проведет физикальное обследование. Он может выполнить некоторые обследования, например:

  • анализы для оценки выработки слезной жидкости в глазах (путем размещения абсорбирующей бумажной полоски под веком и определения степени ее увлажнения);

  • обследования для получения снимков слюнных желез;

  • иногда биопсия слюнных желез (взятие небольшого образца для изучения под микроскопом);

  • Анализы крови

Как врачи лечат синдром Шегрена?

Синдром Шегрена неизлечим. Врачи будут лечить симптомы.

Для облегчения сухости глаз:

  • Искусственные слезы (глазные капли, которые действуют как настоящие слезы, увлажняя глаз) в течение дня

  • Мазь на ночь

  • Простое хирургическое вмешательство для закупорки слезных протоков с целью задержки слезной жидкости в глазах

Для облегчения сухости во рту:

  • Питье напитков

  • Жевательная резинка без сахара

  • Использование полоскания рта заменителями слюны

  • Прием лекарственных препаратов, выписанных врачом

Для облегчения других симптомов:

  • Использование смазки для комфортного вагинального секса

  • Чистка зубов и регулярные визиты к стоматологу для предотвращения кариеса

  • Прием лекарственных препаратов или использование теплых компрессов для лечения болезненного припухания слюнных желез

  • Хирургическое вмешательство по удалению камней слюнной железы

  • Прием НПВП (нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен) и покой для лечения симптомов и боли в суставах

При развитии других проблем со здоровьем, вызванных синдромом Шегрена, врач назначит соответствующее лечение.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.