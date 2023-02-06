Что такое синдром Шегрена?
Синдром Шегрена — это заболевание, при котором возникает чрезмерная сухость глаз, полости рта и некоторых других тканей. Это может вызвать проблемы с глазами, глотанием и кариес зубов.
Чаще всего он встречается у женщин среднего возраста.
Симптомы могут включать вызывающую дискомфорт сухость глаз и полости рта или более серьезные проблемы, такие как сухость трахеи и легких
Примерно у 1 из 3 пациентов с синдромом Шегрена наблюдается воспаление суставов (артрит).
Синдром Шегрена может поражать другие органы, такие как легкие, почки, печень и нервы
Синдром Шегрена может возникать при других заболеваниях, таких как ревматоидный артрит и волчанка
Синдром Шегрена считается неизлечимым заболеванием, однако лечение может помочь улучшить самочувствие.
Каковы причины синдрома Шегрена?
Синдром Шегрена является аутоиммунным заболеванием. В норме иммунная система защищает человека от болезней и инфекций. Аутоиммунное заболевание — это заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани организма.
Каковы симптомы синдрома Шегрена?
Значительная сухость глаз, которая может привести к повреждению роговицы (прозрачной ткани на передней поверхности глаза) и проблемам со зрением
Значительная сухость во рту, которая может вызвать проблемы с едой и глотанием, кариес зубов и привести к развитию дрожжеподобных инфекций в полости рта
Увеличение размеров слюнных желез (железы, которые вырабатывают слюну для расщепления пищи и облегчения глотания)
Воспаление суставов
Иногда сухость других слизистых оболочек, таких как вульва, влагалище и трахея (дыхательное горло)
Лимфома, тип злокачественной опухоли лейкоцитов, более часто встречается среди людей с синдромом Шегрена.
JAMES STEVENSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Как диагностируют синдром Шегрена?
Врач спросит о симптомах и проведет физикальное обследование. Он может выполнить некоторые обследования, например:
анализы для оценки выработки слезной жидкости в глазах (путем размещения абсорбирующей бумажной полоски под веком и определения степени ее увлажнения);
обследования для получения снимков слюнных желез;
иногда биопсия слюнных желез (взятие небольшого образца для изучения под микроскопом);
Анализы крови
Как врачи лечат синдром Шегрена?
Синдром Шегрена неизлечим. Врачи будут лечить симптомы.
Для облегчения сухости глаз:
Искусственные слезы (глазные капли, которые действуют как настоящие слезы, увлажняя глаз) в течение дня
Мазь на ночь
Простое хирургическое вмешательство для закупорки слезных протоков с целью задержки слезной жидкости в глазах
Для облегчения сухости во рту:
Питье напитков
Жевательная резинка без сахара
Использование полоскания рта заменителями слюны
Прием лекарственных препаратов, выписанных врачом
Для облегчения других симптомов:
Использование смазки для комфортного вагинального секса
Чистка зубов и регулярные визиты к стоматологу для предотвращения кариеса
Прием лекарственных препаратов или использование теплых компрессов для лечения болезненного припухания слюнных желез
Хирургическое вмешательство по удалению камней слюнной железы
Прием НПВП (нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен) и покой для лечения симптомов и боли в суставах
При развитии других проблем со здоровьем, вызванных синдромом Шегрена, врач назначит соответствующее лечение.