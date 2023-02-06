Синдром Шегрена — это заболевание, при котором возникает чрезмерная сухость глаз, полости рта и некоторых других тканей. Это может вызвать проблемы с глазами, глотанием и кариес зубов.

Чаще всего он встречается у женщин среднего возраста.

Симптомы могут включать вызывающую дискомфорт сухость глаз и полости рта или более серьезные проблемы, такие как сухость трахеи и легких

Примерно у 1 из 3 пациентов с синдромом Шегрена наблюдается воспаление суставов (артрит).

Синдром Шегрена может поражать другие органы, такие как легкие, почки, печень и нервы

Синдром Шегрена может возникать при других заболеваниях, таких как ревматоидный артрит и волчанка