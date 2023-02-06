Соединительная ткань — это ткань, которая соединяет различные органы между собой. Соединительная ткань присутствует в каждом органе, но особенно много ее в коже, суставах, мышцах, сухожилиях, связках и кровеносных сосудах.

Аутоиммунное заболевание соединительной ткани — это заболевание, при котором иммунная система атакует собственную соединительную ткань.