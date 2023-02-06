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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения об аутоиммунных заболеваниях соединительной ткани

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Что такое аутоиммунное нарушение?

Иммунная система защищает человека от болезней и инфекций. Она обычно атакует бактерии, вирусы и опухолевые клетки. При аутоиммунном нарушении иммунная система начинает ошибочно атаковать собственные ткани организма.

Что такое аутоиммунное заболевание соединительной ткани?

Соединительная ткань — это ткань, которая соединяет различные органы между собой. Соединительная ткань присутствует в каждом органе, но особенно много ее в коже, суставах, мышцах, сухожилиях, связках и кровеносных сосудах.

Аутоиммунное заболевание соединительной ткани — это заболевание, при котором иммунная система атакует собственную соединительную ткань.

Каковы симптомы аутоиммунного заболевания соединительной ткани?

Симптомы зависят от конкретного заболевания, но могут включать:

  • Боль и отек суставов

  • сухость глаз;

  • кожную сыпь, отек или уплотнения;

  • Ломота в мышцах

  • побледнение, покалывание и онемение пальцев рук на холоде (синдром Рейно);

Как диагностируют аутоиммунное заболевание соединительной ткани?

Врач может подозревать аутоиммунное заболевание соединительной ткани на основании симптомов и по результатам следующих обследований:

  • Анализы крови

  • иногда биопсии (взятие небольшого образца ткани для изучения под микроскопом).

Как лечат аутоиммунное заболевание соединительной ткани?

Врачи лечат эти болезни с помощью:

  • кортикостероидов и других препаратов, тормозящих иммунную систему и препятствующих атаке собственных тканей.

При приеме кортикостероидов в высоких дозах в течение длительного периода времени повышается риск развития остеопороза (ослабления костей). Врач может назначить витамин D, кальций и лекарственные препараты для поддержания прочности костей.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.