Что такое аутоиммунное нарушение?
Иммунная система защищает человека от болезней и инфекций. Она обычно атакует бактерии, вирусы и опухолевые клетки. При аутоиммунном нарушении иммунная система начинает ошибочно атаковать собственные ткани организма.
Что такое аутоиммунное заболевание соединительной ткани?
Соединительная ткань — это ткань, которая соединяет различные органы между собой. Соединительная ткань присутствует в каждом органе, но особенно много ее в коже, суставах, мышцах, сухожилиях, связках и кровеносных сосудах.
Аутоиммунное заболевание соединительной ткани — это заболевание, при котором иммунная система атакует собственную соединительную ткань.
Существует много различных типов аутоиммунных заболеваний соединительной ткани, включая волчанку, синдром Шегрена, системную склеродермию и ревматоидный артрит.
При этих заболеваниях часто поражаются не только соединительные ткани.
Каковы симптомы аутоиммунного заболевания соединительной ткани?
Симптомы зависят от конкретного заболевания, но могут включать:
Боль и отек суставов
сухость глаз;
кожную сыпь, отек или уплотнения;
Ломота в мышцах
побледнение, покалывание и онемение пальцев рук на холоде (синдром Рейно);
Как диагностируют аутоиммунное заболевание соединительной ткани?
Врач может подозревать аутоиммунное заболевание соединительной ткани на основании симптомов и по результатам следующих обследований:
Анализы крови
иногда биопсии (взятие небольшого образца ткани для изучения под микроскопом).
Как лечат аутоиммунное заболевание соединительной ткани?
Врачи лечат эти болезни с помощью:
кортикостероидов и других препаратов, тормозящих иммунную систему и препятствующих атаке собственных тканей.
При приеме кортикостероидов в высоких дозах в течение длительного периода времени повышается риск развития остеопороза (ослабления костей). Врач может назначить витамин D, кальций и лекарственные препараты для поддержания прочности костей.