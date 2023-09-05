Что такое слабость?
Слабость — это потеря мышечной силы. При слабости невозможно нормально двигать мышцами, несмотря на прилагаемые усилия. Слабость отличается от усталости (утомляемости), скованности мышц или невозможности двигать частью тела из-за того, что это причиняет сильную боль.
Мышечная слабость может возникать внезапно или постепенно с течением времени.
Слабость может отмечаться во всем теле или только в определенных мышцах.
Слабость может быть опасной, если она распространяется на мышцы, контролирующие дыхание.
Физиотерапия и трудотерапия часто могут помочь укрепить мышцы в зависимости от того, что является причиной слабости.
В каких случаях следует обращаться к врачу?
Следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи, если присутствует мышечная слабость и любой из перечисленных ниже настораживающих признаков:
слабость, которая возникла в течение нескольких дней или быстрее;
затрудненное дыхание;
проблемы с подниманием головы в положении лежа;
проблемы с жеванием, речью или глотанием;
невозможность ходить.
Следует позвонить своему врачу, если присутствует мышечная слабость без настораживающих признаков, чтобы врач мог решить, насколько быстро нужно осмотреть пациента.
Что является причиной слабости?
Слабость во всем теле обычно имеет другие причины, чем слабость только в определенных мышцах.
Если присутствует слабость во всем теле, распространенными причинами являются:
ухудшение физической формы, особенно в возрасте старше 55 лет;
потеря мышечной силы после соблюдения постельного режима;
проблемы с нервами всего тела, контролирующими работу мышц;
проблемы с мышцами, которые могут возникать при низком уровне калия, приеме кортикостероидов или употреблении слишком больших количеств алкоголя;
прием некоторых лекарственных препаратов, например, препаратов, которые врачи используют во время хирургического вмешательства для предотвращения движений.
Если присутствует слабость только в определенных мышцах, распространенными причинами являются:
инсульт (особенно если слабость присутствует на одной стороне тела);
повреждение нерва в результате травмы;
ущемление нерва, как при синдроме запястного канала;
разрыв диска позвоночника;
давление на спинной мозг при тяжелом артрите, инфекции или раке, который распространился на спинной мозг;
Что произойдет во время визита к врачу?
Врачи расспросят об имеющейся слабости. Они проведут физикальное обследование для выявления проблем с головным мозгом, спинным мозгом, нервами и мышцами, а также чтобы убедиться, что у пациента не нарушено дыхание.
В зависимости от того, какое нарушение врачи считают причиной слабости, они могут проводить обследования (см. Диагностика нарушений функции головного мозга, спинного мозга и нервов). Эти обследования могут включать:
МРТ (магнитно-резонансную томографию) или КТ (компьютерную томографию) для получения изображений внутренних структур организма;
электромиографию и исследования нервной проводимости для измерения электрической активности нервов и мышц;
в некоторых случаях — спинномозговую пункцию для взятия спинномозговой жидкости для анализа;
биопсию мышцы или нерва;
генетический анализ для выявления наследственных заболеваний;
Анализы крови и мочи
Как врачи лечат слабость?
Врачи будут лечить причину мышечной слабости.
При затрудненном дыхании вследствие слабости мышц, участвующих в дыхании, врачи могут подключить пациента к аппарату искусственного дыхания.
Он могут назначить пациенту физиотерапию для укрепления мышц и трудотерапию для обучения новым способам выполнения повседневной деятельности.