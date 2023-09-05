Слабость во всем теле обычно имеет другие причины, чем слабость только в определенных мышцах.

Если присутствует слабость во всем теле, распространенными причинами являются:

ухудшение физической формы, особенно в возрасте старше 55 лет;

потеря мышечной силы после соблюдения постельного режима;

проблемы с нервами всего тела, контролирующими работу мышц;

проблемы с мышцами, которые могут возникать при низком уровне калия, приеме кортикостероидов или употреблении слишком больших количеств алкоголя;

прием некоторых лекарственных препаратов, например, препаратов, которые врачи используют во время хирургического вмешательства для предотвращения движений.

Если присутствует слабость только в определенных мышцах, распространенными причинами являются: