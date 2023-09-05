Потеря памяти — это неспособность запоминать вещи так же хорошо, как раньше.

Незначительная потеря памяти может быть нормальной составляющей старения. Например, человек может забыть, куда он положил свои ключи от машины. Более серьезная потеря памяти может быть тревожным признаком нарушения функции головного мозга, например, болезни Альцгеймера или деменции.