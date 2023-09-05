Что такое потеря памяти?
Потеря памяти — это неспособность запоминать вещи так же хорошо, как раньше.
Незначительная потеря памяти может быть нормальной составляющей старения. Например, человек может забыть, куда он положил свои ключи от машины. Более серьезная потеря памяти может быть тревожным признаком нарушения функции головного мозга, например, болезни Альцгеймера или деменции.
Члены семьи могут заметить потерю памяти у человека до того, как он сам ее заметит.
Признаки более серьезной потери памяти включают забывание вещей, которые только что произошли, или проблемы с выполнением действий, которые человек ранее делал много раз.
Использование списков, календарей и памяток может помочь человеку справиться с потерей памяти.
В каких случаях нужно обращаться к врачу по поводу потери памяти?
Нужно обратиться к врачу, если у человека присутствует потеря памяти и любой из этих настораживающих признаков:
проблемы с выполнением таких повседневных действий, как обращение с деньгами или лекарственными препаратами;
проблемы с концентрацией внимания и способностью сосредотачиваться;
чувство депрессии в связи с потерей памяти.
Следует немедленно обратиться к врачу, если присутствует потеря памяти и:
неспособность сосредоточить внимание и ощущение полной дезориентации;
чувство подавленности и мысли о причинении себе вреда;
симптомы нарушения функции нервной системы, например, головные боли, проблемы с использованием или пониманием языка, упадок сил, нарушения зрения или головокружение.
Что является причиной потери памяти?
Наиболее распространенной причиной потери памяти является:
Старение — незначительные изменения памяти могут быть нормальными в соответствующем возрасте.
Другие распространенные причины:
Незначительные проблемы с мышлением (легкое нарушение когнитивной функции) — приблизительно у половины людей, у которых присутствуют проблемы с мышлением, через несколько лет возникнет деменция
Деменция (например, болезнь Альцгеймера)
Депрессия — при наличии депрессии могут также присутствовать другие симптомы, например, сильная грусть и нарушения сна
Применение некоторых лекарственных препаратов
Злоупотребление запрещенными наркотиками или алкоголем
Что произойдет во время визита к врачу?
Врачи проведут физикальное обследование и зададут вопросы о потере памяти, например:
что конкретно забывается;
когда начались проблемы с памятью;
есть ли впечатление, что память ухудшается;
становится ли труднее выполнять свою работу или повседневную деятельность;
является ли потеря памяти наследственной.
Врачи могут попросить привести на прием члена семьи или друга, которые могут описать симптомы, наличие которых может не заметить или забыть пациент.
Врач может назначить такие обследования, как:
проверка психического статуса — врачи будут задавать вопросы и попросят выполнить специфические задания для оценки таких навыков мышления, как внимание, память и язык;
МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ (компьютерная томография) — если врачи подозревают наличие деменции или других проблем, например, опухоли или инсульта;
Анализы крови
спинномозговая пункция (взятие образца спинномозговой жидкости из поясницы с помощью иглы), если врачи подозревают наличие инфекции головного или спинного мозга.
Как врачи лечат потерю памяти?
Врачи:
проведут лечение всех проблем со здоровьем, вызывающих потерю памяти;
иногда назначат лекарственный препарат, если у человека деменция;
проведут тесты, чтобы определить, необходимо ли пациенту прекратить некоторые виды деятельности, например, водить автомобиль;
предложат подсказки, например, использовать списки и напоминания.
Что пациент может сделать для того, чтобы справиться с потерей памяти?
Вести здоровый образ жизни:
Употреблять здоровую пищу, такую как свежие фрукты и овощи
Ежедневно вести активный образ жизни
Регулярно являться к врачу на обследование
Участвовать в учебной, социальной и физической деятельности
Высыпаться каждую ночь
Бросить курить и прекратить употребление алкоголя
избегать стрессов;
Чтобы справится с потерей памяти, можно использовать такие стратегии:
Составлять списки
Вести подробные записи в календаре
Придерживаться распорядка дня, например, ложиться спать каждый вечер в одно и то же время и вставать таким же образом каждое утро
Несколько раз повторять новую информацию
В отдельно взятый момент времени сосредотачиваться только на одной вещи
Быть организованными, например, оставлять свои ключи от машины в одном и том же месте
Принимать участие в социальных мероприятиях, чтобы поддерживать контакт с другими людьми и оставаться умственно активными