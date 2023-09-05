Онемение — потеря чувствительности в части тела. Чувствительность может быть меньшей, чем обычно, или отсутствовать. Онемение может быть признаком наличия проблемы с головным или спинным мозгом. При наличии онемения человек может быть не способен:

ощущать легкие прикосновения;

ощущать боль;

отличать тепло от холода;

ощущать вибрации;

ощущать положение онемевшей части тела.

Вместе с онемением также может отмечаться:

ощущение покалывания или пощипывания;

Слабость

паралич (проблемы с движением частью тела).

Онемение может вызывать нарушение равновесия и координации. Оно может нарушать способность ходить или водить автомобиль.