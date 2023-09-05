Что такое онемение?
Онемение — потеря чувствительности в части тела. Чувствительность может быть меньшей, чем обычно, или отсутствовать. Онемение может быть признаком наличия проблемы с головным или спинным мозгом. При наличии онемения человек может быть не способен:
ощущать легкие прикосновения;
ощущать боль;
отличать тепло от холода;
ощущать вибрации;
ощущать положение онемевшей части тела.
Вместе с онемением также может отмечаться:
ощущение покалывания или пощипывания;
Слабость
паралич (проблемы с движением частью тела).
Онемение может вызывать нарушение равновесия и координации. Оно может нарушать способность ходить или водить автомобиль.
В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу онемения?
Следует немедленно обратиться к врачу, если имеется онемение и любой из перечисленных ниже настораживающих признаков:
онемение возникло внезапно (в течение нескольких минут или часов);
также присутствует слабость в части тела, которая быстро возникла (в течение нескольких часов или дней);
онемение или слабость быстро распространяются вверх или вниз по телу, охватывая все больше частей тела;
онемение всей ноги или руки;
онемение лица или туловища;
онемение или слабость, а также трудности с движением, нарушение речи или зрения;
онемение бедер, ягодиц и половых органов, а также недержание мочи или кала (потеря контроля над мочеиспусканием и дефекацией);
двустороннее онемение ниже определенного уровня тела, например, ниже середины грудной клетки.
При наличии онемения без настораживающих признаков, позвоните своему врачу. На основании симптомов врач может решить, насколько быстро нужно обращаться за медицинской помощью.
Что является причиной онемения?
Если человек прикасается к чему-то рукой, нервы руки посылают сообщения в головной мозг. Эти сообщения дают человеку возможность ощутить, к чему он прикоснулся. Аналогичные нервы связывают с головным мозгом различные части тела. Онемение возникает, когда с нервным путем передачи этих сообщений происходит что-то не то. Множество разных заболеваний и лекарственных препаратов могут блокировать этот путь или сдавливать его, например:
инфекция, например, болезнь Лайма или ВИЧ;
недостаток витамина В12 в организме;
остеоартрит, который сдавливает нервы, выходящие из спинного мозга;
сдавливание нервов при повторяющихся движениях или слишком длительном сидении в одном положении;
травма головного, спинного мозга или нервов.
У некоторых людей возникает онемение и покалывание в руках и вокруг рта, когда они испытывают тревогу и слишком часто дышат (гипервентиляция). Это состояние не опасно.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врачи расспросят об онемении и проведут обследование.
Врачи могут проводить исследования в зависимости от предполагаемой причины, например:
исследование нервной проводимости (исследование нервов, при котором легкие электрические разряды пропускают через часть тела — это показывает врачам, насколько хорошо нерв проводит электрические импульсы);
электромиография (исследование мышц, при котором для регистрации их электрической активности мышцы используют небольшие иглы);
МРТ (магнитно-резонансная томография)
Анализы крови
Как врачи лечат онемение?
Врачи лечат нарушение, являющееся причиной онемения.
Врачи могут предложить способы уменьшения выраженности этих симптомов и профилактики других нарушений:
при онемении стопы — носить туфли и носки подходящего размера и проверять наличие в туфлях камешков или других предметов, прежде чем их надеть;
проверять онемевшую область на наличие язв, покраснения или отека;
при онемении кисти — быть осторожным при прикосновении к предметам, которые могут быть горячими или острыми.
Если нарушена ходьба, то способствовать ее безопасности и предотвратить падения может физиотерапия или использование трости либо ходунков.
Человеку следует проконсультироваться с врачом по поводу того, безопасно ли ему водить машину.