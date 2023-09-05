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Мышечные спазмы

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое мышечные спазмы?

Мышечные спазмы — это боль мышцах, когда они внезапно сокращаются. Мышечные спазмы длятся от нескольких секунд до нескольких минут.

  • Мышечные спазмы обычно возникают без симптомов-предвестников.

  • Мышечные спазмы часто встречаются у здоровых взрослых, особенно в среднем или пожилом возрасте.

  • Спазмы могут возникать во время или сразу после интенсивных физических нагрузок или ночью во время сна.

  • Мышечные спазмы очень редко являются симптомом проблемы с нервами.

Что является причиной мышечных спазмов?

Распространенные причины мышечных спазмов:

  • не представляющие опасности судороги, возникающие без причины;

  • физические нагрузки (либо во время, либо сразу после физической нагрузки).

Вероятность возникновения спазмов выше в следующих случаях:

  • икроножные мышцы напряжены в результате отсутствия растяжки;

  • человек сидит длительное время;

  • в крови отсутствует достаточное количество минералов (электролитов), что может встречаться при приеме диуретиков (мочегонных средств), на протяжении последних месяцев беременности или наличии таких проблем, как низкий уровень витамина D или расстройство, связанное с употреблением алкоголя;

  • человек проходит диализ из-за проблем с почками;

  • щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов (гипотиреоз);

  • человек принимает определенные лекарственные препараты.

В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу мышечных спазмов?

Немедленно обратитесь к врачу, если появились мышечные спазмы и любой из перечисленных ниже настораживающих признаков:

  • спазмы в области грудной клетки, в руках или в животе;

  • слабость или потеря чувствительности в частях тела;

  • подергивание мышц;

  • спазмы появились после потери большого количества жидкости в результате рвоты, чрезмерного потения, диареи или приема диуретиков (лекарственных препаратов, которые вызывают более обильное мочеиспускание).

Следует позвонить врачу в течении 1 или 2 дней при:

  • наличии частых спазмов ног, которые возникают при ходьбе и исчезают после остановки;

  • возникновении спазмов после начала приема нового лекарственного препарата;

  • при употреблении большого количества алкоголя;

Что произойдет во время визита к врачу?

Врач расспросит об имеющихся симптомах и проведет физикальное обследование.

В некоторых случаях врачи проведут анализы крови для выявления других проблем, которые могут вызывать симптомы у пациента.

Как врачи лечат мышечные спазмы?

Если причиной спазмов является другая проблема со здоровьем, врачи будут лечить эту проблему.

Если спазмы не представляют опасности, но вызывают болевые ощущения, их можно облегчить с помощью:

  • Растяжения мышц

Например, при спазмах икроножных мышц растяните голень, потянув пальцы ног в направлении головы (растяжка бегуна или растягивание икроножной мышцы в положении стоя).

Как можно предотвратить мышечные спазмы?

  • Осторожно растягивайте мышцы перед физическими нагрузками или перед сном.

  • После физических нагрузок пейте воду и другие жидкости (в особенности спортивные напитки, содержащие электролиты).

  • Не выполняйте много тяжелых физических упражнений сразу после приема пищи.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.