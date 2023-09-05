Если причиной спазмов является другая проблема со здоровьем, врачи будут лечить эту проблему.

Если спазмы не представляют опасности, но вызывают болевые ощущения, их можно облегчить с помощью:

Растяжения мышц

Например, при спазмах икроножных мышц растяните голень, потянув пальцы ног в направлении головы (растяжка бегуна или растягивание икроножной мышцы в положении стоя).