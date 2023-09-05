Что такое мышечные спазмы?
Мышечные спазмы — это боль мышцах, когда они внезапно сокращаются. Мышечные спазмы длятся от нескольких секунд до нескольких минут.
Мышечные спазмы обычно возникают без симптомов-предвестников.
Мышечные спазмы часто встречаются у здоровых взрослых, особенно в среднем или пожилом возрасте.
Спазмы могут возникать во время или сразу после интенсивных физических нагрузок или ночью во время сна.
Мышечные спазмы очень редко являются симптомом проблемы с нервами.
Что является причиной мышечных спазмов?
Распространенные причины мышечных спазмов:
не представляющие опасности судороги, возникающие без причины;
физические нагрузки (либо во время, либо сразу после физической нагрузки).
Вероятность возникновения спазмов выше в следующих случаях:
икроножные мышцы напряжены в результате отсутствия растяжки;
человек сидит длительное время;
в крови отсутствует достаточное количество минералов (электролитов), что может встречаться при приеме диуретиков (мочегонных средств), на протяжении последних месяцев беременности или наличии таких проблем, как низкий уровень витамина D или расстройство, связанное с употреблением алкоголя;
человек проходит диализ из-за проблем с почками;
щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов (гипотиреоз);
человек принимает определенные лекарственные препараты.
В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу мышечных спазмов?
Немедленно обратитесь к врачу, если появились мышечные спазмы и любой из перечисленных ниже настораживающих признаков:
спазмы в области грудной клетки, в руках или в животе;
слабость или потеря чувствительности в частях тела;
подергивание мышц;
спазмы появились после потери большого количества жидкости в результате рвоты, чрезмерного потения, диареи или приема диуретиков (лекарственных препаратов, которые вызывают более обильное мочеиспускание).
Следует позвонить врачу в течении 1 или 2 дней при:
наличии частых спазмов ног, которые возникают при ходьбе и исчезают после остановки;
возникновении спазмов после начала приема нового лекарственного препарата;
при употреблении большого количества алкоголя;
Что произойдет во время визита к врачу?
Врач расспросит об имеющихся симптомах и проведет физикальное обследование.
В некоторых случаях врачи проведут анализы крови для выявления других проблем, которые могут вызывать симптомы у пациента.
Как врачи лечат мышечные спазмы?
Если причиной спазмов является другая проблема со здоровьем, врачи будут лечить эту проблему.
Если спазмы не представляют опасности, но вызывают болевые ощущения, их можно облегчить с помощью:
Растяжения мышц
Например, при спазмах икроножных мышц растяните голень, потянув пальцы ног в направлении головы (растяжка бегуна или растягивание икроножной мышцы в положении стоя).
Как можно предотвратить мышечные спазмы?
Осторожно растягивайте мышцы перед физическими нагрузками или перед сном.
После физических нагрузок пейте воду и другие жидкости (в особенности спортивные напитки, содержащие электролиты).
Не выполняйте много тяжелых физических упражнений сразу после приема пищи.