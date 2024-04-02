Что такое храп?
Храп — это дыхание с храпящими резкими звуками во время сна.
Храп встречается часто, особенно у пожилых людей.
Храп может быть громким и будить окружающих.
Человек может не знать о том, что он храпит.
Храп может быть причиной плохого сна ночью или выраженной сонливости днем (чрезмерная дневная сонливость).
Снижение массы тела и отказ от употребления алкоголя перед сном может предотвратить возникновение храпа.
Лечить храп можно с помощью различных устройств, которые можно носить или, в редких случаях, с помощью хирургического вмешательства для поддержания дыхательных путей открытыми.
В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу храпа?
К врачу следует обращаться, если присутствует храп и любой из перечисленных ниже настораживающих признаков:
периоды отсутствия дыхания или удушья во время сна, которые обычно отмечает лицо, разделяющее с человеком постель, или член семьи;
головные боли при пробуждении утром;
чрезвычайная сонливость в течение дня;
ожирение;
Очень громкий, непрекращающийся храп
иногда повышенное артериальное давление.
При отсутствии настораживающих признаков необходимость обращения к врачу, по-видимому, отсутствует до того времени, пока храп не беспокоит окружающих.
Что является причиной храпа?
Храп возникает, когда мягкие ткани носа и горла вибрируют при дыхании. Вибрации тканей, возможно, способствует расслабление мышц во сне.
В некоторых случаях причиной храпа являются проблемы с дыханием, например, синдром обструктивного апноэ во сне. Апноэ — это пауза в дыхании во время сна, вызванная закрытием горла или дыхательных путей.
Более высокая вероятность храпа отмечается:
в возрасте старше 50 лет;
у лиц мужского пола.
у людей с ожирением (особенно при наличии жира на шее или на животе);
при употреблении алкоголя или седативных препаратов;
при длительной заложенности носа.
Храп часто бывает наследственным.
Что будет происходить во время визита к врачу?
Врачи расспросят об имеющихся симптомах и проведут обследование. Если они считают, что у пациента имеет место синдром апноэ во сне, они могут провести:
Исследование сна
При исследовании сна врачи контролируют дыхание и другие показатели, имеющие отношение ко сну. Это исследование проводят во время сна. Его могут проводить ночью в лаборатории сна или в домашних условиях.
Как врачи лечат храп?
Если храп вызван такой проблемой, как синдром апноэ во сне, врачи будут лечить ее.
При синдроме апноэ во сне врачи могут:
подобрать пациенту специальную капу для поддержания дыхательных путей открытыми;
посоветовать использовать аппарат ППДДП (постоянного положительного давления в дыхательных путях) для поддержания дыхательных путей открытыми во время сна, при этом пациент дышит через маску;
провести хирургическое вмешательство для изменения формы дыхательных путей или удаления тканей (например, увеличенных миндалин), которые блокируют дыхание.
При отсутствии основного заболевания, являющегося причиной храпа, может оказаться эффективным:
отказ от употребления алкоголя или лекарственных препаратов, вызывающих сонливость, за несколько часов до сна;
сон на боку или с приподнятой верхней частью тела (либо с приподнятым изголовьем кровати, либо с клинообразной подушкой);
сбросить вес;
прием противоотечных препаратов или наложение на нос эластичных полосок для удержания носовых ходов открытыми.
Членам семьи, лицам, разделяющим с человеком постель, или соседям по комнате, которым мешает храп, рекомендуется:
использовать беруши;
использовать генератор белого шума;
спать в другой комнате.