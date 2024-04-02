Что будет происходить во время визита к врачу?

Что будет происходить во время визита к врачу?

Врачи расспросят об имеющихся симптомах и проведут обследование. Если они считают, что у пациента имеет место синдром апноэ во сне, они могут провести:

Исследование сна

При исследовании сна врачи контролируют дыхание и другие показатели, имеющие отношение ко сну. Это исследование проводят во время сна. Его могут проводить ночью в лаборатории сна или в домашних условиях.