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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Храп

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Что такое храп?

Храп — это дыхание с храпящими резкими звуками во время сна.

  • Храп встречается часто, особенно у пожилых людей.

  • Храп может быть громким и будить окружающих.

  • Человек может не знать о том, что он храпит.

  • Храп может быть причиной плохого сна ночью или выраженной сонливости днем (чрезмерная дневная сонливость).

  • Снижение массы тела и отказ от употребления алкоголя перед сном может предотвратить возникновение храпа.

  • Лечить храп можно с помощью различных устройств, которые можно носить или, в редких случаях, с помощью хирургического вмешательства для поддержания дыхательных путей открытыми.

В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу храпа?

К врачу следует обращаться, если присутствует храп и любой из перечисленных ниже настораживающих признаков:

  • периоды отсутствия дыхания или удушья во время сна, которые обычно отмечает лицо, разделяющее с человеком постель, или член семьи;

  • головные боли при пробуждении утром;

  • чрезвычайная сонливость в течение дня;

  • ожирение;

  • Очень громкий, непрекращающийся храп

  • иногда повышенное артериальное давление.

При отсутствии настораживающих признаков необходимость обращения к врачу, по-видимому, отсутствует до того времени, пока храп не беспокоит окружающих.

Что является причиной храпа?

Храп возникает, когда мягкие ткани носа и горла вибрируют при дыхании. Вибрации тканей, возможно, способствует расслабление мышц во сне.

В некоторых случаях причиной храпа являются проблемы с дыханием, например, синдром обструктивного апноэ во сне. Апноэ — это пауза в дыхании во время сна, вызванная закрытием горла или дыхательных путей.

Более высокая вероятность храпа отмечается:

  • в возрасте старше 50 лет;

  • у лиц мужского пола.

  • у людей с ожирением (особенно при наличии жира на шее или на животе);

  • при употреблении алкоголя или седативных препаратов;

  • при длительной заложенности носа.

Храп часто бывает наследственным.

Что будет происходить во время визита к врачу?

Врачи расспросят об имеющихся симптомах и проведут обследование. Если они считают, что у пациента имеет место синдром апноэ во сне, они могут провести:

  • Исследование сна

При исследовании сна врачи контролируют дыхание и другие показатели, имеющие отношение ко сну. Это исследование проводят во время сна. Его могут проводить ночью в лаборатории сна или в домашних условиях.

Как врачи лечат храп?

Если храп вызван такой проблемой, как синдром апноэ во сне, врачи будут лечить ее.

При синдроме апноэ во сне врачи могут:

  • подобрать пациенту специальную капу для поддержания дыхательных путей открытыми;

  • посоветовать использовать аппарат ППДДП (постоянного положительного давления в дыхательных путях) для поддержания дыхательных путей открытыми во время сна, при этом пациент дышит через маску;

  • провести хирургическое вмешательство для изменения формы дыхательных путей или удаления тканей (например, увеличенных миндалин), которые блокируют дыхание.

При отсутствии основного заболевания, являющегося причиной храпа, может оказаться эффективным:

  • отказ от употребления алкоголя или лекарственных препаратов, вызывающих сонливость, за несколько часов до сна;

  • сон на боку или с приподнятой верхней частью тела (либо с приподнятым изголовьем кровати, либо с клинообразной подушкой);

  • сбросить вес;

  • прием противоотечных препаратов или наложение на нос эластичных полосок для удержания носовых ходов открытыми.

Членам семьи, лицам, разделяющим с человеком постель, или соседям по комнате, которым мешает храп, рекомендуется:

  • использовать беруши;

  • использовать генератор белого шума;

  • спать в другой комнате.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.