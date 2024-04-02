Люди с нарколепсией не соблюдают нормальный режим сна. Мозговые волны, которые должны возникать только во время сна, могут появляться во время бодрствования.

Врачи точно не знают, что является причиной нарколепсии. Но похоже, что она является наследственной. У некоторых людей может присутствовать химический дисбаланс в головном мозге.