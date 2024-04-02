Что такое нарколепсия?
Нарколепсия — это расстройство, при котором человек постоянно засыпает или находится в состоянии повышенной сонливости в течение дня. Помимо сонливости, могут возникать внезапные приступы мышечной слабости.
Нарколепсия не имеет негативного воздействия на состояние здоровья, но она может становиться причиной проблем в школе или на работе.
Повышается вероятность дорожно-транспортных происшествий или других несчастных случаев.
Может отмечаться потеря мотивации, проблемы с концентрацией внимания или депрессия.
Врачи определяют наличие нарколепсии с помощью специальных исследований сна, проводимых в лаборатории сна.
Лекарственные препараты могут помочь не заснуть и контролировать другие симптомы.
Что является причиной нарколепсии?
Люди с нарколепсией не соблюдают нормальный режим сна. Мозговые волны, которые должны возникать только во время сна, могут появляться во время бодрствования.
Врачи точно не знают, что является причиной нарколепсии. Но похоже, что она является наследственной. У некоторых людей может присутствовать химический дисбаланс в головном мозге.
Какими симптомами проявляется нарколепсия?
Симптомы обычно возникают в подростковом или юношеском возрасте. Они могут включать:
внезапное ненамеренное засыпание (приступы сна);
засыпание во время встречи, вождения автомобиля или приема пищи;
вялость или слабость мышц, часто вызванные внезапной эмоцией, например, гневом, удивлением или смехом;
неспособность двигаться при засыпании или пробуждении (сонный паралич);
Яркие сны
во время засыпания или пробуждения пациент видит или слышит то, чего нет.
Как врачи могут определить, есть ли у человека нарколепсия?
Врачи могут попросить пациента заполнить опросник о сонливости. Они могут попросить вести дневник сна. В дневнике сна следует записывать время и продолжительность сна. Если врачи не уверены, в чем заключается проблема и насколько она тяжелая, они могут направить пациента к специалисту по расстройствам сна. Специалист может провести:
Исследование сна
Что такое исследование сна?
Поскольку пациент не может сказать врачу, что с ним происходит во время сна, у врачей есть оборудование, с помощью которого можно контролировать состояние человека во время сна. Исследования сна могут проводиться:
дома у пациента, в его собственной кровати;
в лаборатории сна в больнице или в приемной врача.
При исследовании в домашних условиях пациент ложится спать с датчиками, закрепленными под носом, вокруг грудной клетки и на пальце. Небольшое устройство, соединенное с датчиками, регистрирует характер дыхания и уровень кислорода. Оно посылает информацию специалисту по расстройствам сна.
При исследовании сна в лаборатории пациент будет спать ночью в лаборатории. В ходе этого исследования используют большее количество датчиков. Например, датчики контролируют электрическую активность головного мозга и движения глазных мышц. Кроме этого, лаборант наблюдает за пациентом во время сна с помощью видеокамеры, которая регистрирует все движения пациента и дыхание. Пациенты переживают, что они не смогут спать в лаборатории со всеми этими датчиками на теле. Но большинство пациентов спят там не хуже, чем дома.
Как врачи лечат нарколепсию?
Нарколепсия неизлечима, но с помощью лечения многие люди могут вести нормальную жизнь. Врачи рекомендуют следующие меры:
спать ночью достаточное количество времени;
избегать употребления алкоголя, сигарет и некоторых лекарственных препаратов, которые воздействуют на сон;
каждый день недолго (меньше 30 минут) спать днем в одно и тоже время;
принимать лекарственные препараты, помогающие не заснуть.