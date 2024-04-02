Что такое бессонница и чрезмерная дневная сонливость?

Что такое бессонница и чрезмерная дневная сонливость?

Бессонница — это проблемы с засыпанием, прерывистый сон или плохое качество сна. При плохом качестве сна человек не чувствует себя утром отдохнувшим или бодрым.

Чрезмерная дневная сонливость (ЧДС) — это серьезные проблемы с бодрствованием на протяжении дня.