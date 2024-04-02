Что такое бессонница и чрезмерная дневная сонливость?
Бессонница — это проблемы с засыпанием, прерывистый сон или плохое качество сна. При плохом качестве сна человек не чувствует себя утром отдохнувшим или бодрым.
Чрезмерная дневная сонливость (ЧДС) — это серьезные проблемы с бодрствованием на протяжении дня.
Обычно причиной ЧДС является бессонница, но кроме бессонницы есть и другие причины.
Причиной бессонницы и ЧДС может быть неудовлетворительный режим сна, но они могут также возникать в результате заболевания.
При легкой бессоннице регулярный график сна или другие простые изменения могут устранить проблему.
При длительной бессоннице существует риск возникновения других проблем со здоровьем.
Что является причиной бессонницы и чрезмерной дневной сонливости?
Наиболее распространенной причиной бессонницы является неудовлетворительный режим сна, например:
длительный дневной сон;
употребление кофеина (например, в газированных напитках, кофе или чае) после обеда или вечером;
просмотр увлекательного телевизионного шоу непосредственно перед сном;
физические упражнения за несколько часов до сна.
Другие причины бессонницы включают:
стресс, депрессию или тревожность;
физический дискомфорт вследствие проблем со здоровьем или травм;
использование некоторых лекарственных препаратов или уличных наркотиков.
Распространенные причины ЧДС включают:
бессонницу (бессонница по любой причине может вызывать сонливость на протяжении дня);
частое изменение рабочих смен;
путешествия в другой часовой пояс;
частое бодрствование допоздна;
расстройства сна, например, нарколепсия или синдром беспокойных ног.
Какими симптомами проявляется бессонница и ЧДС?
При бессоннице:
могут возникать проблемы с засыпанием во время отхода ко сну;
можно засыпать нормально, но слишком быстро просыпаться и испытывать проблемы с повторным засыпанием.
При наличии бессонницы существует вероятность возникновения ЧДС. Чтобы наверстать упущенный отдых, люди могут дремать на протяжении дня. Но вздремнуть — значит, создать замкнутый круг. Короткий сон днем еще более усложняет засыпание ночью. На следующий день еще больше хочется вздремнуть.
При ЧДС присутствует сонливость в дневное время и человек:
может быть раздражительным или испытывать проблемы с концентрацией;
может засыпать на работе, в школе или во время вождения.
В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу проблем со сном?
К врачу следует обращаться, если проблема со сном мешает повседневной жизни или имеется любой из перечисленных ниже настораживающих признаков:
Засыпание за рулем или в других опасных ситуациях
Засыпание без предупреждающих признаков
Пробуждение с затрудненным дыханием или удушьем
Если партнер человека отмечает, что он перестает дышать во время сна
Резкие движения или нанесение травмы себе или другим во время сна
Лунатизм
Если человек здоров и у него присутствуют симптомы на протяжении 2 недель или менее, можно попытаться изменить неудовлетворительный режим сна. Если такие изменения не помогают в течение недели, необходимо обратиться к врачу.
Как врачи могут определить, есть ли у человека бессонница или ЧДС?
Врачи могут попросить пациента заполнить опросник о сонливости. Они могут попросить вести дневник сна. В дневнике сна следует записывать качество и продолжительность сна. Если врачи не уверены, в чем заключается проблема и насколько она тяжелая, они могут направить пациента к специалисту по расстройствам сна. Специалист может провести:
Исследование сна
Если врачи считают, что симптомы могут быть вызваны заболеванием, пациенту проведут анализы крови или визуализирующие исследования головного мозга, например, МРТ.
Что такое исследование сна?
Поскольку пациент не может сказать врачу, что с ним происходит во время сна, у врачей есть оборудование, с помощью которого можно контролировать состояние человека во время сна. Исследования сна могут проводиться:
дома у пациента, в его собственной кровати;
в лаборатории сна в больнице или в приемной врача.
При исследовании в домашних условиях пациент ложится спать с датчиками, закрепленными под носом, вокруг грудной клетки и на пальце. Небольшое устройство, соединенное с датчиками, регистрирует характер дыхания и уровень кислорода. Оно посылает информацию специалисту по расстройствам сна.
При исследовании сна в лаборатории пациент будет спать ночью в лаборатории. В ходе этого исследования используют большее количество датчиков. Например, датчики контролируют электрическую активность головного мозга и движения глазных мышц. Кроме этого, лаборант наблюдает за пациентом во время сна с помощью видеокамеры, которая регистрирует все движения пациента и дыхание. Пациенты переживают, что они не смогут спать в лаборатории со всеми этими датчиками на теле. Но большинство пациентов спят там не хуже, чем дома.
Как врачи лечат бессонницу и ЧДС?
Врачи будут лечить причину проблемы, если смогут ее установить.
При легкой бессоннице врачи могут посоветовать:
ложиться спать и вставать каждый день в одно и то же время (даже на выходных);
готовиться ко сну;
следить за тем, чтобы в спальне было темно и тихо;
днем находиться на ярком свете;
регулярно делать физические упражнения;
избегать дневного сна (он еще больше усложняет засыпание ночью);
ограничить употребление алкоголя и кофеина и избегать чрезмерного употребления пищи перед сном.
Если простые изменения неэффективны, лечение может включать:
отпускаемые по рецепту или безрецептурные снотворные препараты (снотворные таблетки).
Существует много разных видов снотворных таблеток. Если врач помогает выбрать подходящий пациенту препарат и следит за побочными эффектами, большинство таких препаратов безопасны. У пожилых людей существует более высокая вероятность возникновения побочных эффектов при применении как отпускаемых по рецепту, так и безрецептурных снотворных препаратов, в частности содержащих антигистаминные компоненты.