Что такое опухоль головного мозга?
Опухоль головного мозга — это новообразование в головном мозге, которое может злокачественным, или не быть им. Опухоли головного мозга могут возникать непосредственно в головном мозге или распространяться на головной мозг (метастазы) из другой части тела.
Опухоли головного мозга могут вызывать серьезные проблемы, даже если они не злокачественные, потому что череп твердый и в нем нет места для роста опухоли
По мере роста опухоли головного мозга она давит на головной мозг и повышает давление внутри черепа, что может влиять на весь головной мозг и быстро приводить к смерти
Опухоли головного мозга проявляются различными симптомами в зависимости от того, где в головном мозге они находятся
Распространенные симптомы включают головные боли, изменения личности, нарушение чувства равновесия, трудности с концентрацией внимания, судорожные припадки и неуклюжесть
У пожилых людей симптомы опухолей головного мозга по ошибке могут быть приняты за деменцию
Методы лечения могут включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию или химиотерапию
Какими симптомами проявляются опухоли головного мозга?
Симптомы опухоли головного мозга могут появиться внезапно или развиваться медленно, со временем. К симптомам относятся:
головные боли, особенно если они возникают чаще или усиливаются в положении лежа;
проблемы с психической функцией и настроением, такие как усиливающаяся замкнутость, потеря настроения, сонливость или спутанность сознания, или поведение, которое отличается от обычной личности человека;
тошноту и рвоту.
нечеткость зрения;
головокружение, потеря равновесия и неуклюжесть;
судорожные припадки.
сонливость и спутанность сознания.
В зависимости от локализации опухоли головного мозга, она может:
нарушать движение руки, ноги или одной стороны тела;
вызывать проблемы с речью или пониманием языка;
нарушать чувство слуха, обоняния или зрения.
Как врачи могут определить, есть ли у человека опухоль головного мозга?
Врач проводят обследования, такие как:
КТ (компьютерная томография) головы;
спинномозговая пункция (врачи берут небольшое количество жидкости, окружающей головной и спинной мозг, с помощью иглы, которая вводится в поясницу, чтобы выполнить ее анализы и изучить под микроскопом).
Иногда врачи могут сказать, каким типом опухоли страдает человек, по результатам МРТ или КТ. Иногда врачи проводят биопсию опухоли (берут образец ткани для изучения его под микроскопом).
Как врачи лечат опухоль головного мозга?
Врач лечит опухоль головного мозга, исходя из того, где она находится, и имеющихся симптомов. В отличие от опухолей в других частях организма неважно, является ли опухоль головного мозга злокачественной или нет. Доброкачественные опухоли также могут вызывать тяжелые проблемы с головным мозгом. Методы лечения:
Хирургическое вмешательство для удаления опухоли
Если у человека очень маленькая доброкачественная опухоль, которая не вызывает большого количества симптомов, врачи могут оставить ее в покое.
Вопросы, связанные с окончанием жизни
Люди с злокачественными опухолями головного мозга могут быстро становиться неспособными принимать решения о получаемой ими медицинской помощи и потребностях в конце жизни. Если у человека злокачественная опухоль головного мозга, обратитесь к консультанту или социальному работнику, которые помогут разработать предварительные медицинские указания. Предварительные указания — это план, позволяющий близким пациента и врачам узнать, какую медицинскую помощь пациент хочет получать до конца своей жизни.