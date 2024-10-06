Врач лечит опухоль головного мозга, исходя из того, где она находится, и имеющихся симптомов. В отличие от опухолей в других частях организма неважно, является ли опухоль головного мозга злокачественной или нет. Доброкачественные опухоли также могут вызывать тяжелые проблемы с головным мозгом. Методы лечения:

Хирургическое вмешательство для удаления опухоли

Лучевую терапию.

провести химиотерапию

Если у человека очень маленькая доброкачественная опухоль, которая не вызывает большого количества симптомов, врачи могут оставить ее в покое.