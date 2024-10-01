Ступор — это состояние, когда человек выглядит спящим или очень сонным, как будто он в отключке. Он ненадолго просыпается, если люди кричат на него либо трясут или щипают его. Но после того, как они перестают это делать, человек опять засыпает.

Ступором не считается состояние усталости или сонливости в результате слишком длительного бодрствования.