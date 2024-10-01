Заболевания, которые поражают головной мозг, часто позволяют человеку быть в полном сознании и ясно мыслить. Поражение может быть лишь незначительным или всеобъемлющим, колеблясь в следующих пределах:
Незначительное притупление внимания по сравнению с обычным состоянием
Спутанность сознания и отсутствие понимания окружающей обстановки
Сонливость и трудности с пробуждением
Бессознательное состояние
Что такое ступор?
Ступор — это состояние, когда человек выглядит спящим или очень сонным, как будто он в отключке. Он ненадолго просыпается, если люди кричат на него либо трясут или щипают его. Но после того, как они перестают это делать, человек опять засыпает.
Ступором не считается состояние усталости или сонливости в результате слишком длительного бодрствования.
Что такое кома?
Кома — это когда человек находится в бессознательном состоянии и не может проснуться несмотря на все попытки его разбудить.
Что является причиной ступора или комы?
Причины ступора и комы очень похожи и включают:
Системные проблемы, такие как:
Яды, например угарный газ
Алкоголь или наркотики, например опиоиды
Очень низкий уровень сахара в крови или очень высокий уровень сахара в крови
печеночную недостаточность.
почечная недостаточность;
Проблемы с головным мозгом, такие как:
Травма головы
Тяжелая инфекция головного мозга, например менингит
Снижение притока крови к головному мозгу, как бывает при инсульте
Какими симптомами проявляются ступор или кома?
Основные симптомы при ступоре:
Человек выглядит спящим и его очень трудно разбудить
Если он бодрствует, то не отвечает на вопросы или ничего не понимает
Человек снова засыпает при отсутствии стимуляции
При коме люди находятся в бессознательном состоянии и:
не просыпаются независимо от уровня стимуляции;
иногда у них отмечается необычное дыхание (например, нерегулярное либо слишком быстрое или медленное);
иногда у них присутствуют аномалии глаз, например, расширение или сужение зрачков, неподвижные глаза или глаза, которые странно движутся.
Как врачи могут определить, находится ли человек в ступоре или коме?
Врачи могут определить, что человек находится в ступоре или коме, проведя его обследование.
Чтобы определить причину ступора или комы, врачи проводят такие анализы, как:
Как врачи лечат ступор или кому?
Люди должны лежать в больнице, обычно в отделении интенсивной терапии (ОИТ). Им часто требуется:
мониторинг сердечного ритма и артериального давления;
кислород или дыхательная трубка;
введение жидкостей и лекарственных препаратов непосредственно в вену (в/в).
Врачи будут лечить причину ступора или комы. Лечение может включать:
противоядия от лекарственных препаратов или ядов;
антибиотики при инфекции;
хирургическое вмешательство на головном мозге для удаления скоплений крови или жидкости вокруг головного мозга.
Пациенты, которые остаются в коме, нуждаются в поддерживающей терапии:
Зонд для питания для введения воды и пищи
Частое переворачивание тела пациента для профилактики образования пролежней и сгустков крови
Частые двигательные упражнения для рук и ног пациента для профилактики скованности мышц (контрактур)
Трубка (катетер) в мочевом пузыре для отведения мочи
Глазные капли, чтобы уберечь глаза пациента от пересыхания
Прогноз зависит от причины, вызвавшей кому. Некоторые проблемы исчезают, и человек полностью выздоравливает. Другие люди приходят в сознание, но с некоторый степенью повреждения головного мозга, и они не возвращаются к норме. Пациенты с тяжелым поражением головного мозга могут остаться в коме. Некоторые пациенты переходят в вегетативное состояние.