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Ступор и кома

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Заболевания, которые поражают головной мозг, часто позволяют человеку быть в полном сознании и ясно мыслить. Поражение может быть лишь незначительным или всеобъемлющим, колеблясь в следующих пределах:

  • Незначительное притупление внимания по сравнению с обычным состоянием

  • Спутанность сознания и отсутствие понимания окружающей обстановки

  • Сонливость и трудности с пробуждением

  • Бессознательное состояние

Что такое ступор?

Ступор — это состояние, когда человек выглядит спящим или очень сонным, как будто он в отключке. Он ненадолго просыпается, если люди кричат на него либо трясут или щипают его. Но после того, как они перестают это делать, человек опять засыпает.

Ступором не считается состояние усталости или сонливости в результате слишком длительного бодрствования.

Что такое кома?

Кома — это когда человек находится в бессознательном состоянии и не может проснуться несмотря на все попытки его разбудить.

Что является причиной ступора или комы?

Причины ступора и комы очень похожи и включают:     

Системные проблемы, такие как:

Проблемы с головным мозгом, такие как:

Какими симптомами проявляются ступор или кома?

Основные симптомы при ступоре:

  • Человек выглядит спящим и его очень трудно разбудить

  • Если он бодрствует, то не отвечает на вопросы или ничего не понимает

  • Человек снова засыпает при отсутствии стимуляции

При коме люди находятся в бессознательном состоянии и:

  • не просыпаются независимо от уровня стимуляции;

  • иногда у них отмечается необычное дыхание (например, нерегулярное либо слишком быстрое или медленное);

  • иногда у них присутствуют аномалии глаз, например, расширение или сужение зрачков, неподвижные глаза или глаза, которые странно движутся.

Как врачи могут определить, находится ли человек в ступоре или коме?

Врачи могут определить, что человек находится в ступоре или коме, проведя его обследование.

Чтобы определить причину ступора или комы, врачи проводят такие анализы, как:

  • Анализы крови

  • Анализы мочи

  • КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография) головы 

  • ЭЭГ (электроэнцефалограмма — безболезненное исследование, во время которого регистрируется электрическая активность головного мозга).

Как врачи лечат ступор или кому?

Люди должны лежать в больнице, обычно в отделении интенсивной терапии (ОИТ). Им часто требуется:

  • мониторинг сердечного ритма и артериального давления;

  • кислород или дыхательная трубка;

  • введение жидкостей и лекарственных препаратов непосредственно в вену (в/в).

Врачи будут лечить причину ступора или комы. Лечение может включать:

  • противоядия от лекарственных препаратов или ядов;

  • антибиотики при инфекции;

  • хирургическое вмешательство на головном мозге для удаления скоплений крови или жидкости вокруг головного мозга.

Пациенты, которые остаются в коме, нуждаются в поддерживающей терапии:

  • Зонд для питания для введения воды и пищи

  • Частое переворачивание тела пациента для профилактики образования пролежней и сгустков крови

  • Частые двигательные упражнения для рук и ног пациента для профилактики скованности мышц (контрактур)

  • Трубка (катетер) в мочевом пузыре для отведения мочи

  • Глазные капли, чтобы уберечь глаза пациента от пересыхания

Прогноз зависит от причины, вызвавшей кому. Некоторые проблемы исчезают, и человек полностью выздоравливает. Другие люди приходят в сознание, но с некоторый степенью повреждения головного мозга, и они не возвращаются к норме. Пациенты с тяжелым поражением головного мозга могут остаться в коме. Некоторые пациенты переходят в вегетативное состояние.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.