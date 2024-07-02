Наиболее распространенной причиной энцефалита является:

Вирусная инфекция

Энцефалит может быть вызван множеством различных вирусов. Вот некоторые из них:

Инфицирование некоторыми из этих вирусов происходит при укусах насекомых, таких, как комары или клещи. Бешенством заражаются при укусах животных.

Иногда вирус приводит к тому, что иммунная система по ошибке атакует ткань головного мозга (аутоиммунная реакция). Вследствие этого в головном мозге возникает воспаление. Обычно это происходит через несколько недель после того, как человек перенес определенные виды вирусных инфекций.