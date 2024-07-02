Что такое энцефалит?
Энцефалит — это воспаление головного мозга, обычно вызванное инфекцией.
Энцефалит может быть вызван вирусом, непосредственно поражающим головной мозг, или когда вирус или неправильно направленная иммунная реакция вызывает воспаление головного мозга.
Типичные симптомы включают повышение температуры тела, головную боль, а также сонливость или спутанность сознания.
Врачи проводят МРТ (магнитно-резонансную томографию) и спинномозговую пункцию.
Врачи лечат имеющиеся симптомы и иногда назначают противовирусные препараты или кортикостероиды.
Что является причиной энцефалита?
Наиболее распространенной причиной энцефалита является:
Вирусная инфекция
Энцефалит может быть вызван множеством различных вирусов. Вот некоторые из них:
Инфицирование некоторыми из этих вирусов происходит при укусах насекомых, таких, как комары или клещи. Бешенством заражаются при укусах животных.
Иногда вирус приводит к тому, что иммунная система по ошибке атакует ткань головного мозга (аутоиммунная реакция). Вследствие этого в головном мозге возникает воспаление. Обычно это происходит через несколько недель после того, как человек перенес определенные виды вирусных инфекций.
Какими симптомами проявляется энцефалит?
Ранние симптомы зависят от причины, вызвавшей энцефалит. Многие вирусы сначала вызывают симптомы со стороны желудка и простуду (гриппоподобные симптомы). Может возникать тошнота и рвота. У некоторых людей начинает болеть горло, появляется кашель и насморк.
При воспалении головного мозга обычно у человека возникает:
лихорадка
Головная боль
сонливость;
изменения личности или дезориентация.
При тяжелом энцефалите у человека могут быть судорожные припадки или он может впасть в кому. Некоторые люди умирают.
Как врачи могут определить, есть ли у человека энцефалит?
Врачи подозревают наличие энцефалита на основании имеющихся у пациента симптомов. Затем врачи обычно проводят:
спинномозговую пункцию (берут образец спинномозговой жидкости из поясницы с помощью длинной иглы).
В редких случаях для выявления причины энцефалита врачам необходимо взять образец ткани головного мозга (биопсия) и провести анализы.
Как врачи лечат энцефалит?
При некоторых видах вирусного энцефалита врачи назначают противовирусные препараты. Если энцефалит вызван аутоиммунной реакцией, они могут назначить кортикостероиды.
При некоторых причинах энцефалита специфическое лечение отсутствует. Врачи проводят лечение симптомов и поддержку жизнедеятельности (например, вводят дыхательную трубку) до тех пор, пока инфекция не пройдет. Обычно это занимает от 1 до 2 недель.