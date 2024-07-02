Инфекции головного мозга очень серьезные и могут привести к смерти. Их могут вызывать:

Вирусы (чаще всего)

Бактерии

Грибки или паразиты (редко)

Инфекции, поражающие только головной мозг, называются энцефалитом. Инфекции слоев ткани (мозговых оболочек), покрывающих головной и спинной мозг, называются менингитом. Но энцефалит может распространиться и вызывать менингит. Иногда менингит распространяется и вызывает энцефалит.

Инфекции головного мозга, вызванные вирусами, обычно поражают весь головной мозг. Инфекции головного мозга, вызванные бактериями, иногда приводят к образованию наполненной гноем полости, называемой абсцессом головного мозга.

Как инфекции попадают в головной мозг? Инфекции обычно начинаются в другом месте. Они могут попасть в головной мозг и мозговые оболочки несколькими способами: от инфекции в близлежащих органах, например, в зубах, околоносовых пазухах или ушах;

с током крови из другой части тела;

непосредственно из внешней среды, например, при переломе черепа или во время операции на головном мозге. Инфекции, которые распространяются через кровь, иногда возникают после укусов насекомых, особенно комаров и клещей.

Какими симптомами проявляется инфекция головного мозга? Инфекции головного мозга не дают ему функционировать должным образом. Часто отмечается: Головная боль

спутанность сознания и нарушения ясности мышления. Человек может странно себя вести. Тяжелые инфекции могут вызывать судорожные припадки и приводить к коме, вызывать затрудненное дыхание и, иногда, смерть.

Как врачи диагностируют инфекции головного мозга? Обычно врачи используют следующие виды лечения: КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография)

Спинномозговая пункция;