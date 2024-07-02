Инфекции головного мозга очень серьезные и могут привести к смерти. Их могут вызывать:
Вирусы (чаще всего)
Бактерии
Грибки или паразиты (редко)
Инфекции, поражающие только головной мозг, называются энцефалитом. Инфекции слоев ткани (мозговых оболочек), покрывающих головной и спинной мозг, называются менингитом. Но энцефалит может распространиться и вызывать менингит. Иногда менингит распространяется и вызывает энцефалит.
Инфекции головного мозга, вызванные вирусами, обычно поражают весь головной мозг. Инфекции головного мозга, вызванные бактериями, иногда приводят к образованию наполненной гноем полости, называемой абсцессом головного мозга.
Как инфекции попадают в головной мозг?
Инфекции обычно начинаются в другом месте. Они могут попасть в головной мозг и мозговые оболочки несколькими способами:
от инфекции в близлежащих органах, например, в зубах, околоносовых пазухах или ушах;
с током крови из другой части тела;
непосредственно из внешней среды, например, при переломе черепа или во время операции на головном мозге.
Инфекции, которые распространяются через кровь, иногда возникают после укусов насекомых, особенно комаров и клещей.
Какими симптомами проявляется инфекция головного мозга?
Инфекции головного мозга не дают ему функционировать должным образом. Часто отмечается:
Головная боль
спутанность сознания и нарушения ясности мышления.
Человек может странно себя вести. Тяжелые инфекции могут вызывать судорожные припадки и приводить к коме, вызывать затрудненное дыхание и, иногда, смерть.
Как врачи диагностируют инфекции головного мозга?
Обычно врачи используют следующие виды лечения:
КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография)
Как врачи лечат инфекции головного мозга?
Врачи пытаются лечить причину инфекции. Противовирусные препараты или антибиотики эффективны при некоторых инфекциях, но не всех. Врачи также назначают лекарственные препараты для облегчения симптомов.