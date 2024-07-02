Бешенство вызывается вирусом бешенства. Вирус часто встречается у некоторых видов диких животных. Вирус бешенства находится в слюне инфицированного животного, поэтому он может передаваться при укусе. Животные, которым делали прививки от бешенства, почти никогда им не болеют, поэтому они не могут передавать бешенство людям.

В Соединенных Штатах Америки наиболее распространенной причиной бешенства являются укусы:

Летучих мышей

Укус летучей мыши можно не заметить, поэтому следует посетить врача, если существует вероятность укуса, например если, проснувшись, человек увидел в комнате летучую мышь.

Среди других животных, которые распространяют бешенство в Соединенных Штатах Америки — еноты, скунсы и лисы. Птицы и пресмыкающиеся не являются носителями бешенства. Грызуны (такие, как крысы и мыши), белки и кролики не передавали бешенство людям.

Большинство домашних животных в Соединенных Штатах Америки получали прививки от бешенства, поэтому они почти никогда не вызывают бешенства у людей. Тем не менее, в местах, где собаки не получают прививки от бешенства, наиболее распространенной причиной бешенства являются укусы собак. К таким местам относятся Латинская Америка, Азия и Африка.