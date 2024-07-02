Что такое бешенство?
Бешенство — это смертельно опасная вирусная инфекция, вызывающая воспаление головного и спинного мозга (энцефаломиелит) у людей и у животных.
Наиболее распространенный путь заражения бешенством — укус инфицированного животного (летучей мыши, енота, скунса, лисы, собаки, кошки).
Риск заражения вирусом бешенства зависит от типа животного (домашнего или дикого) и места его обитания.
Если человека укусило животное, ему следует немедленно обратиться к врачу, чтобы узнать, нужна ли ему прививка от бешенства.
Симптомы обычно появляются через 30–50 дней после укуса.
Если человек получил прививку от бешенства сразу после укуса, он почти никогда не заболеет.
После появления симптомов лечение не помогает, и человек, скорее всего, умрет.
Что является причиной бешенства?
Бешенство вызывается вирусом бешенства. Вирус часто встречается у некоторых видов диких животных. Вирус бешенства находится в слюне инфицированного животного, поэтому он может передаваться при укусе. Животные, которым делали прививки от бешенства, почти никогда им не болеют, поэтому они не могут передавать бешенство людям.
В Соединенных Штатах Америки наиболее распространенной причиной бешенства являются укусы:
Летучих мышей
Укус летучей мыши можно не заметить, поэтому следует посетить врача, если существует вероятность укуса, например если, проснувшись, человек увидел в комнате летучую мышь.
Среди других животных, которые распространяют бешенство в Соединенных Штатах Америки — еноты, скунсы и лисы. Птицы и пресмыкающиеся не являются носителями бешенства. Грызуны (такие, как крысы и мыши), белки и кролики не передавали бешенство людям.
Большинство домашних животных в Соединенных Штатах Америки получали прививки от бешенства, поэтому они почти никогда не вызывают бешенства у людей. Тем не менее, в местах, где собаки не получают прививки от бешенства, наиболее распространенной причиной бешенства являются укусы собак. К таким местам относятся Латинская Америка, Азия и Африка.
Какими симптомами проявляется бешенство?
Симптомы обычно появляются по истечении 30–50 дней (иногда до 10 дней) после укуса. Человек может испытывать:
боль и онемение в месте укуса;
повышение температуры и головную боль;
общее недомогание;
беспокойство, спутанность сознания и неконтролируемое возбуждение;
ощущение, как будто рот переполнен слюной;
болезненные мышечные спазмы в горле, затрудненное глотание, речь и дыхание.
В конечном счете инфекция головного мозга становится настолько тяжелой, что человек умирает.
Как врачи могут определить, есть ли у человека бешенство?
Врачи изучают имеющиеся симптомы и расспрашивают об укусах животных.
Врачи проводят анализы для выявления вируса, в том числе:
биопсию кожи (взятие кусочка кожи с задней поверхности шеи для изучения его под микроскопом);
анализ слюны;
спинномозговую пункцию (берут образец спинномозговой жидкости из поясницы с помощью длинной иглы).
Как врачи лечат бешенство?
Профилактика является наилучшим лечением, поскольку после начала симптомов бешенства лечение не может остановить заболевание. Врачи лечат симптомы, чтобы люди чувствовали себя более комфортно.
Как можно предотвратить бешенство?
Следует избегать укусов животных, не приближаясь к диким животным или домашним животным, которых человек не знает.
Если человек работает с животными, нужно пройти вакцинацию против бешенства на случай заражения бешенством.
Если животное укусит, нужно очистить рану достаточным количеством воды с мылом и немедленно обратиться к врачу. Врач проведет дополнительную обработку раны.
Врач расспросит о животном, которое укусило человека, и об обстоятельствах укуса, чтобы определить, подвергается ли человек риску заражения бешенством. К некоторым факторам риска относятся:
дикие животные, в частности летучие мыши, лисы, скунсы или еноты;
животное, которое выглядит больным или ведет себя странно;
домашнее животное, которое не получало прививок, или животное, владелец которого неизвестен;
бешенство у большого количества диких животных в районе проживания.
Если врачи считают, что человек был подвержен риску заражения, они назначат:
инъекции иммуноглобулина против бешенства вокруг места укуса;
вакцину против бешенства, одну дозу сразу же и еще несколько доз в течение следующих нескольких недель.
Иммуноглобулин против бешенства атакует все вирусы бешенства в организме и обеспечивает краткосрочную защиту. Вакцина против бешенства заставляет иммунную систему атаковать вирус.
Если человека укусила собака или другое домашнее животное, у которого не было симптомов заболевания и при этом за животным может наблюдать хозяин или ветеринарный врач, врачи могут подождать 10 дней, чтобы увидеть, развиваются ли у животного симптомы бешенства. Если животное спустя 10 дней здорово, у него не было бешенства, когда оно укусило человека. Если у животного появятся симптомы, человеку назначат лечение.
Люди, которые получают иммуноглобулин и все прививки вскоре после укуса, почти никогда не заболевают бешенством.