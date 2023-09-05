Симптомы ТИА развиваются внезапно. Они аналогичны симптомам инсульта, но являются временными. Они обычно продолжаются в течение 2–30 минут и полностью проходят в течение 1 часа.

В зависимости от того, какая часть головного мозга не получает достаточного количества крови, могут отмечаться различные симптомы: