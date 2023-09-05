Что такое транзиторная ишемическая атака (ТИА)?
ТИА — это кратковременная, проходящая проблема в головном мозге. Ее причиной является недостаточное кровоснабжение части головного мозга.
ТИА схожа с инсультом за исключением того, что ТИА не вызывает длительного повреждения головного мозга. Тем не менее, ТИА может быть настораживающим признаком будущего инсульта.
ТИА возникает внезапно и проходит в течение часа или быстрее.
Причины и симптомы ТИА аналогичны таковым при инсультах, но ТИА разрешается до повреждения головного мозга.
В зависимости от того, какая часть головного мозга была затронута, симптомы могут быть разными.
У вас может быть онемение или опущение мышц лица, слабость в руке или ноге, нарушение зрения или проблемы с речью.
Симптомы часто затрагивают только одну сторону вашего тела.
Если у вас внезапно появились симптомы ТИА, даже если они быстро прошли, немедленно обратитесь в отделение неотложной помощи.
Лекарственные средства могут помочь предотвратить инсульт или повторную ТИА.
Что является причиной ТИА?
Причиной ТИА является недостаточность кровоснабжения части головного мозга в результате закупорки кровеносного сосуда головного мозга.
Причиной закупорки кровеносного сосуда может быть:
сгусток крови, который образовывается в артерии головного мозга;
сгусток крови, который образовывается в сердце или в кровеносном сосуде возле сердца, отрывается, двигается по кровеносному руслу и застревает в кровеносном сосуде головного мозга;
жировые отложения (бляшки), которые отрываются от внутренней оболочки одного из кровеносных сосудов и застревают в кровеносном сосуде головного мозга.
Жировые отложения в кровеносных сосудах называют «атеросклерозом» (уплотнение стенок артерий). Атеросклероз двух больших кровеносных сосудов шеи (сонных артерий) может быть причиной ТИА или инсульта, поскольку эти кровеносные сосуды являются главным источником кровоснабжения головного мозга.
Основные факторы риска возникновения ТИА:
атеросклероз (сужение или закупорка артерий жировыми отложениями);
К другим факторам риска относятся:
наличие инсультов в семейном анамнезе;
чрезмерное употребление алкоголя;
употребление запрещенных наркотиков, таких как кокаин;
нарушение сердечного ритма, например, фибрилляция предсердий;
Какими симптомами проявляется ТИА?
Симптомы ТИА развиваются внезапно. Они аналогичны симптомам инсульта, но являются временными. Они обычно продолжаются в течение 2–30 минут и полностью проходят в течение 1 часа.
В зависимости от того, какая часть головного мозга не получает достаточного количества крови, могут отмечаться различные симптомы:
ощущение слабости или онемения одной стороны лица или тела;
затрудненная речь;
трудности с пониманием того, что говорят люди;
спутанность сознания;
потерю координации;
слепые пятна в поле зрения.
Каким образом мой врач узнает, что у меня ТИА?
Обычно врачи подозревают ТИА, если у вас имеются симптомы инсульта, которые самостоятельно проходят менее чем за один час. Врачи госпитализируют вас и проведут визуализирующие исследования, такие как МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ (компьютерная томография), чтобы получить подробные изображения вашего головного мозга.
Врачи также проведут исследования, чтобы узнать, что стало причиной ТИА:
ЭКГ (электрокардиографию) и эхокардиографию для обнаружения проблем со стороны сердца;
визуализирующие исследования для обнаружения закупорки или сужения сосудов шеи;
анализы крови для определения факторов риска, например, повышенного уровня холестерина, сахарного диабета или чрезмерной свертываемости крови.
Как врачи лечат ТИА?
Вам может не понадобиться лечение собственно ТИА, поскольку она не вызывает продолжительных проблем. Тем не менее, врачи будут лечить проблемы, которые стали причиной ТИА, для снижения вероятности возникновения инсульта в будущем. Врачи могут:
назначить вам лекарства для снижения вероятности формирования сгустков крови (препараты, разжижающие кровь);
лечить какие-либо нарушения со стороны сердца или артерий, которые стали причиной ТИА;
лечить нарушения, повышающие возможность возникновения повторной ТИА или инсульта, например, повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет и курение.
Если причиной ТИА было сужение кровеносных сосудов шеи, врачи могут провести хирургическое вмешательство для расширения кровеносных сосудов. Или же они могут установить в кровеносном сосуде небольшую трубку (стент) для обеспечения его проходимости.