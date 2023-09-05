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Субарахноидальное кровоизлияние

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое субарахноидальное кровоизлияние?

Субарахноидальное кровоизлияние— это кровоизлияние в пространство, окружающее головной мозг. Это неотложное состояние, которое может привести к смерти или длительному повреждению головного мозга.

  • Субарахноидальное кровоизлияние происходит при прорыве кровеносного сосуда в головном мозге.

  • Возникает внезапная, сильная головная боль, также может быть потеря сознания.

  • Чтобы попытаться остановить кровотечение, врачи могут провести хирургическое вмешательство.

При появлении любого симптома субарахноидального кровоизлияния следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи.

Прорывы и разрывы: причины геморрагического инсульта

Геморрагический инсульт возникает, если кровеносные сосуды головного мозга ослабленные, аномальные или находятся под ненормальным давлением. При геморрагических инсультах кровотечение может возникать внутри головного мозга, принимая форму кровоизлияния в головной мозг. Или кровотечение может возникнуть между внутренним и средним слоем тканей, покрывающих головной мозг (в субарахноидальном пространстве), принимая форму субарахноидального кровоизлияния.

Что является причиной субарахноидального кровоизлияния?

Причиной субарахноидального кровоизлияния может быть травма головы (например, в результате автокатастрофы).

Субарахноидальное кровоизлияние, причиной которого не является травма, обычно возникает в результате прорыва аневризмы в головном мозге.

Аневризмы — это выпячивания ослабленного участка стенки кровеносного сосуда. Обычно люди рождаются с подобными аневризмами. Иногда аневризмы возникают позже из-за повышенного артериального давления на протяжении многих лет. В головном мозге может быть больше одной аневризмы.

Какими симптомами проявляется субарахноидальное кровоизлияние?

Разрыв аневризмы обычно сопровождается следующими симптомами:

  • внезапная сильная головная боль (иногда называется «молниеносной головной болью»);

  • потеря сознания.

  • спутанность сознания;

Почти половина пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием умирает до поступления в больницу. Некоторые пациенты остаются в коме или без сознания. У вышедших из комы пациентов может отмечаться спутанность сознания, сонливость, а также:

  • ригидность затылочных мышц;

  • рвота и головокружение;

  • судорожные припадки.

Вы можете полностью выздороветь, или же повреждение головного мозга может остаться.

Позже, если у вас больше одной аневризмы, эти аневризмы тоже могут прорваться, становясь причиной нового кровоизлияния.

Каким образом мой врач узнает, что у меня субарахноидальное кровоизлияние?

Врачи обычно подозревают субарахноидальное кровоизлияние на основании симптомов. Чтобы убедиться в своей правоте, они немедленно проведут обследования, чтобы увидеть, имеется ли в головном мозге кровоизлияние и место кровоизлияния:

  • КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию);

  • иногда ангиографию, чтобы получить детальные изображения кровеносных сосудов внутри головного мозга;

  • в некоторых случаях — спинномозговую пункцию (процедуру, в ходе которой врачи с помощью длинной тонкой иглы берут небольшое количество жидкости из спинномозгового канала, чтобы проверить, есть ли в ней кровь).

Как врачи лечат субарахноидальное кровоизлияние?

Врачи будут лечить нарушения, вызывающие кровотечение. Они положат вас в больницу или инсультный центр, где вам могут назначить:

  • постельный режим без движения;

  • лекарственные средства для облегчения головной боли (но не аспирин или ибупрофен, так как они могут усилить кровотечение);

  • лекарственные средства и жидкости для поддержания нужного уровня артериального давления;

  • иногда лекарственные препараты для профилактики спазма кровеносных сосудов и последующего ишемического инсульта;

  • иногда врачи могут ввести в кровоточащую аневризму небольшую металлическую спираль или провести хирургическое вмешательство с целью восстановления целостности сосуда;

  • если у вас больше одной аневризмы, обычно врачи также лечат и эти аневризмы, чтобы они не вызвали кровотечения позже.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.