Что такое субарахноидальное кровоизлияние?
Субарахноидальное кровоизлияние— это кровоизлияние в пространство, окружающее головной мозг. Это неотложное состояние, которое может привести к смерти или длительному повреждению головного мозга.
Субарахноидальное кровоизлияние происходит при прорыве кровеносного сосуда в головном мозге.
Возникает внезапная, сильная головная боль, также может быть потеря сознания.
Чтобы попытаться остановить кровотечение, врачи могут провести хирургическое вмешательство.
При появлении любого симптома субарахноидального кровоизлияния следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи.
Прорывы и разрывы: причины геморрагического инсульта
Геморрагический инсульт возникает, если кровеносные сосуды головного мозга ослабленные, аномальные или находятся под ненормальным давлением. При геморрагических инсультах кровотечение может возникать внутри головного мозга, принимая форму кровоизлияния в головной мозг. Или кровотечение может возникнуть между внутренним и средним слоем тканей, покрывающих головной мозг (в субарахноидальном пространстве), принимая форму субарахноидального кровоизлияния.
Что является причиной субарахноидального кровоизлияния?
Причиной субарахноидального кровоизлияния может быть травма головы (например, в результате автокатастрофы).
Субарахноидальное кровоизлияние, причиной которого не является травма, обычно возникает в результате прорыва аневризмы в головном мозге.
Аневризмы — это выпячивания ослабленного участка стенки кровеносного сосуда. Обычно люди рождаются с подобными аневризмами. Иногда аневризмы возникают позже из-за повышенного артериального давления на протяжении многих лет. В головном мозге может быть больше одной аневризмы.
Какими симптомами проявляется субарахноидальное кровоизлияние?
Разрыв аневризмы обычно сопровождается следующими симптомами:
внезапная сильная головная боль (иногда называется «молниеносной головной болью»);
потеря сознания.
спутанность сознания;
Почти половина пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием умирает до поступления в больницу. Некоторые пациенты остаются в коме или без сознания. У вышедших из комы пациентов может отмечаться спутанность сознания, сонливость, а также:
ригидность затылочных мышц;
рвота и головокружение;
судорожные припадки.
Вы можете полностью выздороветь, или же повреждение головного мозга может остаться.
Позже, если у вас больше одной аневризмы, эти аневризмы тоже могут прорваться, становясь причиной нового кровоизлияния.
Каким образом мой врач узнает, что у меня субарахноидальное кровоизлияние?
Врачи обычно подозревают субарахноидальное кровоизлияние на основании симптомов. Чтобы убедиться в своей правоте, они немедленно проведут обследования, чтобы увидеть, имеется ли в головном мозге кровоизлияние и место кровоизлияния:
КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию);
иногда ангиографию, чтобы получить детальные изображения кровеносных сосудов внутри головного мозга;
в некоторых случаях — спинномозговую пункцию (процедуру, в ходе которой врачи с помощью длинной тонкой иглы берут небольшое количество жидкости из спинномозгового канала, чтобы проверить, есть ли в ней кровь).
Как врачи лечат субарахноидальное кровоизлияние?
Врачи будут лечить нарушения, вызывающие кровотечение. Они положат вас в больницу или инсультный центр, где вам могут назначить:
постельный режим без движения;
лекарственные средства для облегчения головной боли (но не аспирин или ибупрофен, так как они могут усилить кровотечение);
лекарственные средства и жидкости для поддержания нужного уровня артериального давления;
иногда лекарственные препараты для профилактики спазма кровеносных сосудов и последующего ишемического инсульта;
иногда врачи могут ввести в кровоточащую аневризму небольшую металлическую спираль или провести хирургическое вмешательство с целью восстановления целостности сосуда;
если у вас больше одной аневризмы, обычно врачи также лечат и эти аневризмы, чтобы они не вызвали кровотечения позже.