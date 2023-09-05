Разрыв аневризмы обычно сопровождается следующими симптомами:

внезапная сильная головная боль (иногда называется «молниеносной головной болью»);

потеря сознания.

спутанность сознания;

Почти половина пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием умирает до поступления в больницу. Некоторые пациенты остаются в коме или без сознания. У вышедших из комы пациентов может отмечаться спутанность сознания, сонливость, а также:

ригидность затылочных мышц;

рвота и головокружение;

судорожные припадки.

Вы можете полностью выздороветь, или же повреждение головного мозга может остаться.

Позже, если у вас больше одной аневризмы, эти аневризмы тоже могут прорваться, становясь причиной нового кровоизлияния.