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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кровоизлияние в головной мозг

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое внутрицеребральное кровоизлияние?

«Внутрицеребральное кровоизлияние» — это кровотечение внутри головного мозга. Это неотложное состояние, которое часто приводит к необратимому повреждению головного мозга или к смерти.

  • Кровоизлияние в головной мозг происходит при прорыве кровеносного сосуда в головном мозге.

  • Обычной причиной является повышенное артериальное давление.

  • Оно может возникать в результате травмы.

  • Как правило, первым симптомом является головная боль.

  • У вас может быть спутанность сознания или вы можете впасть в кому.

  • Врачи будут лечить проблемы, вызвавшие кровотечение, например, повышенное артериальное давление.

При появлении любого симптома кровоизлияния в головной мозг следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи.

Прорывы и разрывы: причины геморрагического инсульта

Геморрагический инсульт возникает, если кровеносные сосуды головного мозга ослабленные, аномальные или находятся под ненормальным давлением. При геморрагических инсультах кровотечение может возникать внутри головного мозга, принимая форму кровоизлияния в головной мозг. Или кровотечение может возникнуть между внутренним и средним слоем тканей, покрывающих головной мозг (в субарахноидальном пространстве), принимая форму субарахноидального кровоизлияния.

Что является причиной кровоизлияния в головной мозг?

Причиной кровоизлияния в головной мозг является прорыв кровеносного сосуда в головном мозге.

Наиболее частой причиной прорыва кровеносного сосуда является повышенное артериальное давление, которое ослабляет кровеносные сосуды.

Менее частые причины:

  • употребление кокаина или амфетаминов (стимуляторов);

  • врожденные аномалии кровеносных сосудов головного мозга;

  • Тяжелая травма головы

  • Опухоль головного мозга

  • чрезмерное использование препаратов, разжижающих кровь.

Какими симптомами проявляется кровоизлияние в головной мозг?

Симптомы кровоизлияния в головной мозг возникают внезапно. Как правило, отмечается очень сильная головная боль, часто при физической активности. У людей пожилого возраста головная боль может отсутствовать или быть незначительной. Другие частые симптомы:

  • слабость или онемение одной стороны лица или тела;

  • проблемы с речью;

  • спутанность сознания;

  • тошнота или рвота.

  • судорожные припадки.

  • потеря сознания.

Кровоизлияние в головной мозг — это настолько серьезное заболевание, что примерно половина людей, у которых оно произошло, умирают в течение первых нескольких дней. У большинства выживших имеется длительное повреждение головного мозга.

Каким образом мой врач узнает, что у меня кровоизлияние в головной мозг?

Врачи обычно подозревают кровоизлияние в головной мозг на основании симптомов. Чтобы убедиться в своей правоте, они получат подробные изображения вашего головного мозга с помощью визуализирующих исследований, таких как КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография).

Как врачи лечат кровоизлияние в головной мозг?

Врачи положат вас в больницу и будут лечить нарушения, вызвавшие кровотечение. Они будут следить за тем, чтобы вы соблюдали постельный режим и прекратили прием любых лекарств, способных усугубить кровотечение. Вы также можете получать:

  • лекарственные средства для уменьшения интенсивности возможно имеющейся у вас головной боли и судорожных припадков;

  • лекарственные средства и жидкости для поддержания нужного уровня артериального давления;

  • если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, вам могут назначить лекарства для усиления свертывания крови и остановки кровотечения;

  • иногда вам могут провести хирургическое вмешательство для удаления избыточного количества крови и снижения внутричерепного давления.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.