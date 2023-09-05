Что такое внутрицеребральное кровоизлияние?
«Внутрицеребральное кровоизлияние» — это кровотечение внутри головного мозга. Это неотложное состояние, которое часто приводит к необратимому повреждению головного мозга или к смерти.
Кровоизлияние в головной мозг происходит при прорыве кровеносного сосуда в головном мозге.
Обычной причиной является повышенное артериальное давление.
Оно может возникать в результате травмы.
Как правило, первым симптомом является головная боль.
У вас может быть спутанность сознания или вы можете впасть в кому.
Врачи будут лечить проблемы, вызвавшие кровотечение, например, повышенное артериальное давление.
При появлении любого симптома кровоизлияния в головной мозг следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи.
Прорывы и разрывы: причины геморрагического инсульта
Геморрагический инсульт возникает, если кровеносные сосуды головного мозга ослабленные, аномальные или находятся под ненормальным давлением. При геморрагических инсультах кровотечение может возникать внутри головного мозга, принимая форму кровоизлияния в головной мозг. Или кровотечение может возникнуть между внутренним и средним слоем тканей, покрывающих головной мозг (в субарахноидальном пространстве), принимая форму субарахноидального кровоизлияния.
Что является причиной кровоизлияния в головной мозг?
Причиной кровоизлияния в головной мозг является прорыв кровеносного сосуда в головном мозге.
Наиболее частой причиной прорыва кровеносного сосуда является повышенное артериальное давление, которое ослабляет кровеносные сосуды.
Менее частые причины:
употребление кокаина или амфетаминов (стимуляторов);
врожденные аномалии кровеносных сосудов головного мозга;
Тяжелая травма головы
Опухоль головного мозга
чрезмерное использование препаратов, разжижающих кровь.
Какими симптомами проявляется кровоизлияние в головной мозг?
Симптомы кровоизлияния в головной мозг возникают внезапно. Как правило, отмечается очень сильная головная боль, часто при физической активности. У людей пожилого возраста головная боль может отсутствовать или быть незначительной. Другие частые симптомы:
слабость или онемение одной стороны лица или тела;
проблемы с речью;
спутанность сознания;
тошнота или рвота.
судорожные припадки.
потеря сознания.
Кровоизлияние в головной мозг — это настолько серьезное заболевание, что примерно половина людей, у которых оно произошло, умирают в течение первых нескольких дней. У большинства выживших имеется длительное повреждение головного мозга.
Каким образом мой врач узнает, что у меня кровоизлияние в головной мозг?
Врачи обычно подозревают кровоизлияние в головной мозг на основании симптомов. Чтобы убедиться в своей правоте, они получат подробные изображения вашего головного мозга с помощью визуализирующих исследований, таких как КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография).
Как врачи лечат кровоизлияние в головной мозг?
Врачи положат вас в больницу и будут лечить нарушения, вызвавшие кровотечение. Они будут следить за тем, чтобы вы соблюдали постельный режим и прекратили прием любых лекарств, способных усугубить кровотечение. Вы также можете получать:
лекарственные средства для уменьшения интенсивности возможно имеющейся у вас головной боли и судорожных припадков;
лекарственные средства и жидкости для поддержания нужного уровня артериального давления;
если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, вам могут назначить лекарства для усиления свертывания крови и остановки кровотечения;
иногда вам могут провести хирургическое вмешательство для удаления избыточного количества крови и снижения внутричерепного давления.