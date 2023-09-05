Что такое внутрицеребральное кровоизлияние?

Что такое внутрицеребральное кровоизлияние?

«Внутрицеребральное кровоизлияние» — это кровотечение внутри головного мозга. Это неотложное состояние, которое часто приводит к необратимому повреждению головного мозга или к смерти.

Кровоизлияние в головной мозг происходит при прорыве кровеносного сосуда в головном мозге.

Обычной причиной является повышенное артериальное давление.

Оно может возникать в результате травмы.

Как правило, первым симптомом является головная боль.

У вас может быть спутанность сознания или вы можете впасть в кому.

Врачи будут лечить проблемы, вызвавшие кровотечение, например, повышенное артериальное давление.

При появлении любого симптома кровоизлияния в головной мозг следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи.