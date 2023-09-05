Инсульт — это внезапное мозговое нарушение, которое возникает либо при закупорке кровеносного сосуда в головном мозге, либо при его разрыве и кровотечении.

инсульт; Видео

Часть вашего головного мозга прекращает получать кровь. Ткань головного мозга, которая не получает кровь, прекращает работать и гибнет. При поражении большого объема ткани головного мозга степень тяжести симптомов будет выше.

Если проходимость закупоренного кровеносного сосуда быстро восстанавливается сама по себе, симптомы могут полностью исчезнуть. Такое явление называют «транзиторной ишемической атакой» (ТИА). Оно является настораживающим признаком того, что у вас скоро может возникнуть инсульт.