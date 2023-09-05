Что такое инсульт?
Инсульт — это внезапное мозговое нарушение, которое возникает либо при закупорке кровеносного сосуда в головном мозге, либо при его разрыве и кровотечении.
Часть вашего головного мозга прекращает получать кровь. Ткань головного мозга, которая не получает кровь, прекращает работать и гибнет. При поражении большого объема ткани головного мозга степень тяжести симптомов будет выше.
Если проходимость закупоренного кровеносного сосуда быстро восстанавливается сама по себе, симптомы могут полностью исчезнуть. Такое явление называют «транзиторной ишемической атакой» (ТИА). Оно является настораживающим признаком того, что у вас скоро может возникнуть инсульт.
Симптомы инсульта возникают внезапно.
В зависимости от того, какая часть и какой объем головного мозга был поврежден, симптомы могут быть разными.
У вас может быть онемение или опущение мышц лица, слабость в руке или ноге, нарушение зрения, проблемы с речью или очень сильная головная боль.
Симптомы часто затрагивают только одну сторону вашего тела.
Даже несмотря на то, что погибшая ткань головного мозга никогда не восстанавливается, в некоторых случаях другие части вашего головного мозга учатся выполнять работу поврежденной части.
Если у вас есть какие-либо симптомы, которые заставляют вас думать, что у вас инсульт, вам следует обратиться в отделение неотложной помощи.
Терапия лекарственными средствами может помочь ограничить повреждение головного мозга и предотвратить возникновение инсульта в будущем.
Что является причиной инсульта?
Причиной инсульта является недостаточное кровоснабжение части головного мозга из-за:
закупорки кровеносного сосуда в головном мозге;
кровотечения из кровеносного сосуда в головном мозге.
Причиной закупорки кровеносного сосуда может быть:
сгусток крови, который образовывается в кровеносном сосуде головного мозга;
сгусток крови, который образовывается в сердце или в кровеносном сосуде возле сердца, отрывается, двигается по кровеносному руслу и застревает в кровеносном сосуде головного мозга;
жировые отложения (бляшки), которые отрываются от внутренней оболочки кровеносных сосудов, направляются к головному мозгу и застревают в кровеносном сосуде.
Жировые отложения в кровеносных сосудах называют «атеросклерозом» (уплотнение стенок артерий). Атеросклероз двух больших кровеносных сосудов шеи (сонных артерий) может быть причиной инсульта или транзиторной ишемической атаки (ТИА), поскольку эти кровеносные сосуды являются главным источником кровоснабжения головного мозга.
Причиной кровотечения из кровеносного сосуда головного мозга может быть:
прорыв аневризмы.
Аневризма — это выпячивание стенки кровеносного сосуда. Если инсульт у вас произошел вследствие аневризмы, вероятнее всего, что вы родились с этой аневризмой. Другие аневризмы возникают позже из-за повышенного артериального давления на протяжении многих лет.
Пробки и сгустки: причины ишемического инсульта
Когда артерия, несущая кровь в головной мозг, засоряется или закупоривается, может возникнуть ишемический инсульт. Артерии могут закупориваться жировыми отложениями (атеромами, или бляшками) вследствие атеросклероза. Артерии в области шеи, особенно внутренние сонные артерии, являются наиболее частым местом поражения атеромами.
Артерии также могут закупориваться сгустками крови (тромбами). Сгустки крови могут образовываться на атеромах в артерии. Сгустки могут также формироваться в сердце у людей с болезнями сердца. Фрагменты сгустка могут отрываться и переноситься кровотоком (становясь эмболами). Затем оторвавшийся фрагмент может закупорить артерию, несущую кровь в головной мозг, например, одну из мозговых артерий.
Факторы риска возникновения инсульта
Основные факторы риска возникновения инсульта:
атеросклероз (сужение или закупорка кровеносных сосудов жировыми отложениями);
К другим факторам риска относятся:
наличие инсультов в семейном анамнезе;
чрезмерное употребление алкоголя;
употребление запрещенных наркотиков, таких как кокаин;
нарушение сердечного ритма, например, фибрилляция предсердий;
Какими симптомами проявляется инсульт?
Симптомы возникают быстро, обычно в течение нескольких минут. Тяжелый инсульт может привести к немедленной смерти.
В зависимости от того, какая часть головного мозга не получает достаточного количества крови, могут отмечаться различные симптомы:
ощущение слабости или онемения одной стороны лица или тела;
затрудненная речь;
затруднения при глотании.
трудности с пониманием того, что говорят люди;
спутанность сознания;
потерю координации;
слепые пятна в поле зрения.
Тяжелый инсульт может вызвать отек головного мозга. При нем симптомы возникают от нескольких часов до одного или двух дней спустя. У вас может быть спутанность сознания или вы можете впасть в кому. Отек головного мозга является одной из главных причин смерти при инсульте.
Какие долгосрочные проблемы отмечаются после инсульта?
После инсульта у вас:
может снижаться вес или вы можете давиться при приеме пищи и жидкости («аспирация»), поскольку вы не в состоянии надлежащим образом глотать пищу;
могут возникать пролежни, поскольку вы не можете самостоятельно менять положение;
могут образовываться сгустки крови в ногах, поскольку вы не двигаетесь;
могут быть судорожные припадки в результате повреждения клеток головного мозга, которые находятся рядом с зоной инсульта;
может быть депрессия в результате проблем, которые возникли вследствие инсульта.
Каким образом мой врач узнает, что у меня инсульт?
Врачи проведут визуализирующие исследования, такие как КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография), чтобы получить подробные изображения вашего головного мозга. Результаты КТ или МРТ дадут вашему врачу информацию о том, что было причиной вашего инсульта — сгусток крови или кровоточащий сосуд.
Врачи также проведут исследования, чтобы узнать, что стало причиной инсульта:
ЭКГ (электрокардиографию) и эхокардиографию для обнаружения проблем со стороны сердца;
визуализирующие исследования для обнаружения закупорки или сужения сосудов шеи;
анализы крови для определения факторов риска, например, повышенного уровня холестерина, сахарного диабета или чрезмерной свертываемости крови.
Как врачи лечат инсульт?
В первую очередь вас госпитализируют.
Помощь в больнице
Врачи не могут восстановить ткань головного мозга, поврежденную в результате инсульта. Тем не менее, ваш врач может назначить вам лечение:
лекарственные препараты для разрушения сгустка крови;
для удаления сгустка крови или закрытия кровоточащего сосуда;
для профилактики усугубления повреждения головного мозга путем нормализации частоты сердечных сокращений, артериального давления и температуры тела;
при наличии у вас сгустка крови — для профилактики формирования новых сгустков с помощью препаратов, разжижающих кровь;
чтобы помочь вам максимально восстановить функциональные способности (в сочетании с реабилитацией).
Если причиной инсульта был сгусток крови, иногда врачи могут растворить сгусток с помощью лекарственных средств (тромболитики). При достаточно быстром растворении тромба ваши симптомы могут полностью исчезнуть. Однако эти препараты следует применять в течение первых нескольких часов. Кроме того, у некоторых людей при применении этих препаратов имеется высокий риск осложнений, поэтому их нельзя безопасно использовать. Иногда сгусток крови удаляют с помощью катетера.
Если причиной инсульта было сужение кровеносных сосудов шеи, врачи могут провести хирургическое вмешательство для их расширения. Или же они могут установить в кровеносном сосуде небольшую трубку (стент) для обеспечения его проходимости.
Если причиной инсульта был кровоточащий кровеносный сосуд, в некоторых случаях врачи могут прекратить кровотечение. Врачи могут ввести в кровоточащий сосуд небольшую металлическую спираль или провести хирургическое вмешательство с целью восстановления его целостности.
Реабилитация помогает восстановить ваши функциональные способности после инсульта. Реабилитация:
начинается в больнице, обычно в течение 1–2 дней после инсульта;
включает упражнения по обучению здоровых областей вашего головного мозга выполнению работы, которую раньше выполняли поврежденные области;
продолжается после вашей выписки из больницы.
После выписки из больницы
В зависимости от тяжести симптомов и объема помощи, которая вам необходима, вас могут направить в разные учреждения. Вы можете направиться:
дома.
в учреждение реабилитации;
В дом престарелых (nursing home)
Независимо от того, куда вас направят, вам может понадобиться лечение на протяжении нескольких месяцев или лет. Врачи также будут стараться предотвратить повторный инсульт и помочь вам приспособиться к проблемам повседневной жизни. Как правило, они будут следить, чтобы вы:
принимали лекарственные препараты для устранения причины инсульта, например, повышенного артериального давления или сгустков крови;
продолжали реабилитацию для улучшения ваших функциональных способностей;
получали психологическое консультирование или лекарства, помогающие в борьбе с депрессией или другими перепадами настроения, которые могут отмечаться после инсульта.
Можно ли восстановиться после инсульта?
Да. В Соединенных Штатах Америки инсульт ежегодно возникает приблизительно у 795 000 пациентов, и около 130 000 человек каждый год умирают от инсульта.
Чем раньше начать лечение инсульта, тем менее серьезным может быть повреждение головного мозга и тем выше шансы на выздоровление.
Как правило, чем больше ваше состояние улучшается на протяжении первых нескольких дней, тем больше оно будет продолжать улучшаться. В целом, вы можете ожидать, что ваше состояние будет продолжать улучшаться на протяжении 6 месяцев после инсульта.