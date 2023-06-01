Симптомы начинаются внезапно, обычно в течение нескольких часов. В течение 48–72 часов выраженность симптомов достигает максимума.

При параличе Белла отмечается слабость мышц на одной стороне лица. Иногда перед началом слабости может возникать слабая боль за ухом. Слабость может колебаться от незначительной и вплоть до полной невозможности двигать мышцами (паралич). На больной стороне могут отмечаться:

трудности с изменением выражения лица, например, сморщиванием лба, подмигиванием или улыбкой;

онемение или ощущение тяжести;

трудности с закрыванием глаза, приводящие к его сухости;

сухость во рту или слюнотечение;

нарушение восприятия вкуса передней частью языка;

изменения слуха, при котором звуки кажутся громче, чем обычно.

Лицевой нерв не всегда может полностью восстановиться. Это может становиться причиной необычных движений мышц лица или слезящихся глаз. Иногда мышцы лица могут оставаться напряженными.