Что такое паралич Белла?
Паралич Белла — это внезапная слабость мышц на одной стороне лица. Он возникает при поражении проходящего в лице нерва (лицевого нерва).
Паралич Белла поражает только на одну половину лица.
Мышцы на этой стороне лица ослабевают и лицо обвисает.
Лечение обычно подразумевает применение лекарственных препаратов, называемых кортикостероидами.
Большинству больных с параличом Белла становится лучше в течение нескольких месяцев даже без лечения.
Что является причиной паралича Белла?
Врачи не всегда знают причину возникновения паралича Белла. К отеку нерва может привести инфекция. В некоторых случаях его причиной является вирус, похожий на вирус, который вызывает опоясывающий лишай, герпес губ или грипп.
Какими симптомами проявляется паралич Белла?
Симптомы начинаются внезапно, обычно в течение нескольких часов. В течение 48–72 часов выраженность симптомов достигает максимума.
При параличе Белла отмечается слабость мышц на одной стороне лица. Иногда перед началом слабости может возникать слабая боль за ухом. Слабость может колебаться от незначительной и вплоть до полной невозможности двигать мышцами (паралич). На больной стороне могут отмечаться:
трудности с изменением выражения лица, например, сморщиванием лба, подмигиванием или улыбкой;
онемение или ощущение тяжести;
трудности с закрыванием глаза, приводящие к его сухости;
сухость во рту или слюнотечение;
нарушение восприятия вкуса передней частью языка;
изменения слуха, при котором звуки кажутся громче, чем обычно.
Лицевой нерв не всегда может полностью восстановиться. Это может становиться причиной необычных движений мышц лица или слезящихся глаз. Иногда мышцы лица могут оставаться напряженными.
Как врачи могут определить, есть ли у человека паралич Белла?
Если человек начинает замечать признаки паралича Белла, ему следует как можно скорее обратиться к врачу. Некоторые другие заболевания, например, инсульт или болезнь Лайма, являются более серьезными, чем паралич Белла, и могут вызывать похожие симптомы.
Для диагностики паралича Белла врачи проведут обследование. Специфического исследования для выявления паралича Белла не существует. Чтобы убедиться, что симптомы не вызваны каким-либо другим заболеванием, врачи могут провести следующие исследования:
Анализы крови
МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ (компьютерная томография) головного мозга.
Как врачи лечат паралич Белла?
Большинство больных с параличом Белла полностью выздоравливают в течение нескольких месяцев даже без лечения.
Некоторые больные с тяжелым параличом Белла, которые вообще не могли двигать одной стороной лица, могут выздороветь не полностью.
Если продолжительность симптомов у человека составляет не более 48 часов, врачи могут назначить ему лекарственный препарат под названием кортикостероид, который еще более повысит вероятность полного выздоровления.
Если глаз закрывается не полностью, врач может назначить глазные капли или ношение повязки, чтобы защитить глаз от чрезмерного высыхания.