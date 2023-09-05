Спинной мозг — это широкий пучок нервов, который идет из головного мозга вниз внутри позвоночника. Спинной мозг похож на электрический кабель, который переносит сигналы от головного мозга к телу и обратно.

Сигналы от головного мозга говорят телу, что делать, например, двигать руками или ногами.

Сигналы к головному мозгу передают информацию о теле, например, о том, чего человек касается или где присутствует боль.

Спинной мозг очень чувствителен. Внутри туннеля в позвоночных костях (позвонках) он защищен. Туннель называется позвоночным каналом.

Спинномозговые нервы — это нервы среднего размера, соединяющие спинной мозг с меньшими нервами, которые идут в разные части тела.

Как устроен спинной мозг

Что такое сдавление спинного мозга? Компрессия спинного мозга — это когда что-то сжимает спинной мозг, оказывая на него давление: Сдавленная часть не функционирует правильно.

Если сдавление продолжается достаточно долго, оно необратимо повреждает спинной мозг.

Нарушаются только нервные сигналы ниже сдавленного участка.

Симптомы могут включать боль в спине, онемение, мышечную слабость или проблемы с контролем мочеиспускания или дефекации.

Иногда симптомы затрагивают только одну сторону тела.

Врачи проводят МРТ (магнитно-резонансную томографию) или другие визуализирующие исследования.

Кортикостероидные препараты иногда уменьшают отек, возникающий при компрессии.

Для облегчения симптомов сдавления человеку также может потребоваться хирургическое вмешательство или лучевая терапия. Компрессионный перелом позвоночника Изображение

Что является причиной сдавления спинного мозга? Наиболее распространенные причины сдавления спинного мозга: травмы позвоночника, например, при дорожно-транспортном происшествии или падении;

грыжа (выпячивание) диска;

рак, который распространился на позвоночник;

сужение позвоночного канала при чрезмерном росте костей (стеноз позвоночного канала). Диски в позвоночнике представляют собой круглые плоские прокладки из мягкого материала. Они действуют как амортизаторы между каждой из костей позвоночника. Иногда диск расплющивается и мягкий материал изнутри выпирает (грыжа). Материал может надавливать на спинной мозг или один из спинномозговых нервов. К менее распространенным причинам относятся: гематома (скопление крови в результате травмы или заболевания);

абсцесс (наполненная гноем полость, возникшая в результате инфекции).

Какими симптомами проявляется сдавление спинного мозга? К основным симптомам относятся: боль в позвоночнике;

мышечная слабость или паралич;

потеря чувствительности (не ощущается боль или прикосновение);

трудности с контролем мочеиспускания и дефекации. Поражение частей тела зависит от того, какая часть спинного мозга сдавливается. Например: сдавление спинного мозга в области шеи влияет на руки и ноги;

сдавление в области шеи может нарушить способность дышать;

сдавление в нижележащих отделах может повлиять только на ноги, а руки могут быть в порядке. Сдавление на любом уровне может препятствовать контролю мочеиспускания и дефекации. Если спинной мозг сжимается только с одной стороны, поражается только одна сторона тела. Тяжесть симптомов зависит от степени тяжести сдавления. Сдавление спинного мозга легкой степени тяжести может вызывать только: незначительную мышечную слабость;

покалывание; Тяжелое сдавление может вызывать: сильную мышечную слабость или полный паралич;

полную потерю чувствительности (не ощущается боль или прикосновение);

неспособность контролировать мочеиспускание и дефекацию. Если у человека рак, и у него появились новые боли в спине или симптомы со стороны нервов, это считается неотложным состоянием. Врач должен убедиться, что злокачественная опухоль не сдавливает спинной мозг.

Как врачи могут определить, есть ли у человека сдавление спинного мозга? Врачи подозревают сдавление спинного мозга, если у человека появляется слабость или потеря чувствительности только ниже определенной точки тела. Затем врачи проведут обследования, например: МРТ (магнитно-резонансная томография)

КТ (компьютерная томография)