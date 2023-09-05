Что такое позвоночник?
Позвоночник — это позвоночный столб. Фактически это длинная линия, состоящая из 24 позвонков и копчика (крестца). Позвонки начинаются под черепом и идут вниз к тазу. Позвонки несут на себе большую часть веса тела.
Между всеми позвонками находятся небольшие хрящевые диски. Хрящ — это гибкий, резинообразный материал, который выступает в роли подушки между позвонками и позволяет позвоночнику сгибаться.
В каждом позвонке имеется отверстие. Отверстия выстроены в туннель, называемый спинномозговым каналом, который проходит через весь позвоночник. Спинной мозг находится внутри спинномозгового канала. Позвонки и позвоночный канал защищают спинной мозг от повреждений.
Сверху вниз позвоночник делится на 4 отдела. Каждый отдел обозначается буквой (C, T, L и S соответственно).
C (cervical, шейный) — 7 позвонков в шее
T (thoracic, грудной) — 12 позвонков в верхней части спины, к которым крепятся ребра
L (lumbar, поясничный) — 5 позвонков в пояснице
S (sacral, крестцовый) — 5 позвонков, которые срослись вместе, образуют одну кость под названием «крестец», которая соединяет позвоночник с тазом
Позвонки каждого отдела пронумерованы сверху вниз. Когда врачи говорят о проблеме в позвоночнике, они называют букву и номер соответствующего позвонка. Например, они могут сказать «L5», если имеется проблема в 5-м поясничном позвонке.
Как устроен спинной мозг
Столб из костей, называемых позвонками, образует позвоночник (позвоночный столб). Позвонки защищают спинной мозг — длинную хрупкую структуру, находящуюся в позвоночном канале, который проходит по центру позвоночника. Между позвонками расположены хрящевые диски, которые обеспечивают амортизацию позвоночника и придают ему некоторую гибкость.
Спинномозговые нервы Между позвонками из спинного мозга выходит 31 пара спинномозговых нервов. Каждый нерв разветвляется на два коротких отростка (корешка).
Двигательные корешки передают команды головного и спинного мозга другим частям тела, в особенности скелетным мышцам.
Чувствительные корешки передают информацию головному мозгу из других частей тела.
«Конский хвост» Спинной мозг заканчивается примерно на уровне трех четвертей длины позвоночника, но один пучок нервов выходит за пределы спинного мозга. Этот пучок называется «конский хвост», потому что он похож на конский хвост. Конский хвост передает нервные импульсы ногам и обратно.
Что такое спинной мозг?
Спинной мозг — это широкий пучок нервов, который идет из головного мозга вниз внутри позвоночника (в спинномозговом канале). Спинной мозг похож на электрический кабель, который переносит сигналы от головного мозга к телу и обратно.
Сигналы от головного мозга говорят телу, что делать, например, двигать руками или ногами.
Сигналы к головному мозгу передают информацию о теле, например, о том, чего человек касается или где присутствует боль.
Спинной мозг весьма раним, поэтому он спрятан внутри спинномозгового канала и защищен им.
Что такое спинномозговые нервы?
Спинномозговые нервы — это нервы среднего размера, соединяющие спинной мозг с меньшими нервами, которые идут в разные части тела.
Существует 31 пара спинномозговых нервов, которые входят в спинной мозг и выходят из него в промежутках между позвонками. Каждый спинномозговой нерв отходит от определенного отдела спинного мозга и иннервирует определенную область тела. Например, если человек коснется определенного места на коже, он чувствует это прикосновение из-за сигнала, посылаемого в головной мозг одним конкретным спинномозговым нервом.
Что такое заболевания позвоночника и спинного мозга?
Заболевания позвоночника
Повреждение позвоночника может возникать в результате дорожно-транспортных происшествий, при падении, физическом насилии, а также при спортивных травмах. Травма может привести к перелому костей позвоночника (перелом позвоночника) или к их смещению (вывих). Могут разорваться связки, которые скрепляют кости позвоночника. Может возникать разрыв межпозвоночных дисков.
Заболевания позвоночника не обязательно должны быть вызваны травмой. Кости позвоночника иногда инфицируются (остеомиелит). Иногда на кости позвоночника распространяется злокачественная опухоль.
Иногда заболевания позвоночника также поражают спинной мозг.
Заболевания спинного мозга
Заболевание спинного мозга — это любая травма или повреждение спинного мозга. У человека, хотя и не обязательно, также может возникать проблема с позвоночником.
Что является причиной заболевания спинного мозга?
Некоторые заболевания спинного мозга вызваны его повреждением:
Сдавление спинного мозга (когда что-то давит на спинной мозг)
Некоторые заболевания спинного мозга вызваны такими болезнями, как:
Какими симптомами проявляются заболевания спинного мозга?
При повреждении спинного мозга нервы, проходящие через поврежденный участок, функционируют неправильно. В целом, заболевание спинного мозга вызывает:
слабость или паралич (неспособность двигать всем телом или какой-либо его частью);
неспособность ощущать раздражители, например, боль или прикосновение;
утрату контроля над мочеиспусканием и дефекацией (недержание);
эректильную дисфункцию (наличие у мужчины проблем с возникновением и поддержанием эрекции).
Поскольку нервы, которые покидают спинной мозг вхождения в поврежденную область функционируют нормально, симптомы зависят от уровня повреждения спинного мозга. Например, если спинной мозг поврежден в области поясницы, человек может потерять способность двигать ногами и чувствительность (не ощущается боль или прикосновение) в ногах, но все еще сможет использовать руки. Но если спинной мозг поврежден в области шеи, возможно поражение и рук, и ног. Если спинной мозг повредится в области шеи, вы не сможете дышать. Независимо от уровня повреждения спинного мозга человек может потерять контроль над мочевым пузырем и кишечником, а также утратить половую функцию.
Если имеется повреждение костей, связок позвоночника, межпозвоночных дисков или спинномозговых нервов, человек обычно испытывает боль в шее или спине.
Если у человека появились указанные ниже симптомы, ему следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи:
Внезапно пропадает чувствительность в области тела
Слабость в одной или нескольких конечностях
Неспособность контролировать мочеиспускание и дефекацию
Вначале, когда человека парализует, его мышцы становятся вялыми. После того, как паралич сохраняется некоторое время, мышцы сокращаются, потому что они не используются. Конечности могут стать настолько скованными, что перестают сгибаться.
Если человек парализован или не может встать с постели, он подвержен риску развития других заболеваний, включая:
Заболевания спинного мозга также могут привести к депрессии и потере самоуважения.
Как врачи могут определить, есть ли у человека заболевание спинного мозга?
Врачи подозревают заболевание спинного мозга, если у человека появляется слабость или потеря чувствительности только ниже определенной точки тела.
Затем врачи проведут обследования, например:
МРТ (магнитно-резонансная томография)
Как врачи лечат заболевания спинного мозга?
Если это возможно, врачи лечат причину заболевания спинного мозга.
У некоторых людей улучшение состояния может наступить в результате:
хирургического вмешательства — удаления опухоли или фиксации перелома;
физиотерапии — физических упражнений, направленных на повышение силы и гибкости, обучения методам контроля мышечных спазмов, обучения использованию ортезов, ходунков или кресла-коляски;
трудотерапии — обучения методам выполнения повседневной деятельности при наличии заболевания спинного мозга.
Беседа с психотерапевтом может помочь человеку примириться с заболеванием спинного мозга.