Позвоночник и спинной мозг 3D модель

Позвоночник — это позвоночный столб. Фактически это длинная линия, состоящая из 24 позвонков и копчика (крестца). Позвонки начинаются под черепом и идут вниз к тазу. Позвонки несут на себе большую часть веса тела.

Между всеми позвонками находятся небольшие хрящевые диски. Хрящ — это гибкий, резинообразный материал, который выступает в роли подушки между позвонками и позволяет позвоночнику сгибаться.

В каждом позвонке имеется отверстие. Отверстия выстроены в туннель, называемый спинномозговым каналом, который проходит через весь позвоночник. Спинной мозг находится внутри спинномозгового канала. Позвонки и позвоночный канал защищают спинной мозг от повреждений.

Сверху вниз позвоночник делится на 4 отдела. Каждый отдел обозначается буквой (C, T, L и S соответственно).

C (cervical, шейный) — 7 позвонков в шее

T (thoracic, грудной) — 12 позвонков в верхней части спины, к которым крепятся ребра

L (lumbar, поясничный) — 5 позвонков в пояснице

S (sacral, крестцовый) — 5 позвонков, которые срослись вместе, образуют одну кость под названием «крестец», которая соединяет позвоночник с тазом

Позвонки каждого отдела пронумерованы сверху вниз. Когда врачи говорят о проблеме в позвоночнике, они называют букву и номер соответствующего позвонка. Например, они могут сказать «L5», если имеется проблема в 5-м поясничном позвонке.