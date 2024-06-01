У большинства людей СГБ возникает через несколько дней или недель после:

незначительного заболевания, например, вирусного гастроэнтерита или простуды;

Хирургическое вмешательство

Врачи считают, что СГБ возникает, когда иммунная система атакует нервы, вследствие чего они не могут нормально отправлять сигналы. СГБ преимущественно поражает нервы, контролирующие движение и чувствительность мышц. В редких случаях он поражает нервы, контролирующие артериальное давление, а также сердце и другие органы.