Что такое СГБ?
Синдром Гийена-Барре (СГБ) — это мышечная слабость, которая развивается в течение нескольких дней или нескольких недель.
СГБ, вероятно, вызван аутоиммунной реакцией (когда иммунная система организма атакует часть своего собственного тела).
Он часто провоцируется незначительной инфекцией.
Обычно слабость и необычные ощущения начинаются в обеих ногах и перемещаются вверх по телу.
Некоторые люди становятся настолько слабыми, что у них возникает затрудненное дыхание.
Врачи госпитализируют человека и назначают ему лекарственный препарат для замедления работы иммунной системы.
Как правило, он проходит самостоятельно через несколько месяцев, но у некоторых людей слабость присутствует в течение длительного времени.
Что является причиной СГБ?
У большинства людей СГБ возникает через несколько дней или недель после:
незначительного заболевания, например, вирусного гастроэнтерита или простуды;
Хирургическое вмешательство
Врачи считают, что СГБ возникает, когда иммунная система атакует нервы, вследствие чего они не могут нормально отправлять сигналы. СГБ преимущественно поражает нервы, контролирующие движение и чувствительность мышц. В редких случаях он поражает нервы, контролирующие артериальное давление, а также сердце и другие органы.
Какими симптомами проявляется СГБ?
К симптомам относятся:
слабость или покалывание, которые начинаются в ногах и двигаются вверх;
трудности с осязанием предметов (потеря чувствительности);
иногда затрудненное дыхание, жевание, глотание или речь.
Слабость, вызванная СГБ, обычно усугубляется в течение 3–4 недель, затем остается на прежнем уровне или начинает уменьшаться.
В тяжелых случаях симптомы могут включать:
проблемы с артериальным давлением;
Нарушение сердечного ритма
неспособность к мочеиспусканию;
запор (проблемы с опорожнением кишечника).
Как врачи могут определить, есть ли у человека СГБ?
Для диагностики СГБ врачи назначают такие исследования, как:
электромиография (исследование мышц, при котором для регистрации их электрической активности мышцы используют небольшие иглы);
спинномозговая пункция (врачи берут образец спинномозговой жидкости из поясницы с помощью длинной иглы).
Как врачи лечат СГБ?
Врачи будут лечить человека в больнице, потому что у него могут возникнуть проблемы с дыханием, угрожающие жизни. Лечение следует начать в кратчайшие сроки. Оно может включать:
иммуноглобулин, вводимый в вену (лекарственный препарат, содержащий полезные антитела, которые могут блокировать антитела, повреждающие нервы);
плазмаферез (процесс фильтрации крови для удаления антител, которые атакуют нервы пациента).
Если дыхание становится слабым, врачи могут:
ввести трубку через горло в легкие и прикрепить ее к аппарату искусственной вентиляции легких (аппарат ИВЛ).
Выздоровление от СГБ может занять длительное время. Большинство людей выздоравливают в течение года, но у некоторых людей этот процесс занимает больше времени и у них никогда полностью не восстанавливается мышечная сила.