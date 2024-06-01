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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Синдром Гийена-Барре (СГБ)

(острая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия; острый идиопатический полиневрит)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2024
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Что такое СГБ?

Синдром Гийена-Барре (СГБ) — это мышечная слабость, которая развивается в течение нескольких дней или нескольких недель.

  • СГБ, вероятно, вызван аутоиммунной реакцией (когда иммунная система организма атакует часть своего собственного тела).

  • Он часто провоцируется незначительной инфекцией.

  • Обычно слабость и необычные ощущения начинаются в обеих ногах и перемещаются вверх по телу.

  • Некоторые люди становятся настолько слабыми, что у них возникает затрудненное дыхание.

  • Врачи госпитализируют человека и назначают ему лекарственный препарат для замедления работы иммунной системы.

  • Как правило, он проходит самостоятельно через несколько месяцев, но у некоторых людей слабость присутствует в течение длительного времени.

Что является причиной СГБ?

У большинства людей СГБ возникает через несколько дней или недель после:

  • незначительного заболевания, например, вирусного гастроэнтерита или простуды;

  • Хирургическое вмешательство

Врачи считают, что СГБ возникает, когда иммунная система атакует нервы, вследствие чего они не могут нормально отправлять сигналы. СГБ преимущественно поражает нервы, контролирующие движение и чувствительность мышц. В редких случаях он поражает нервы, контролирующие артериальное давление, а также сердце и другие органы.

Какими симптомами проявляется СГБ?

К симптомам относятся:

  • слабость или покалывание, которые начинаются в ногах и двигаются вверх;

  • трудности с осязанием предметов (потеря чувствительности);

  • иногда затрудненное дыхание, жевание, глотание или речь.

Слабость, вызванная СГБ, обычно усугубляется в течение 3–4 недель, затем остается на прежнем уровне или начинает уменьшаться.

В тяжелых случаях симптомы могут включать:

  • проблемы с артериальным давлением;

  • Нарушение сердечного ритма

  • неспособность к мочеиспусканию;

  • запор (проблемы с опорожнением кишечника).

Как врачи могут определить, есть ли у человека СГБ?

Для диагностики СГБ врачи назначают такие исследования, как:

  • электромиография (исследование мышц, при котором для регистрации их электрической активности мышцы используют небольшие иглы);

  • спинномозговая пункция (врачи берут образец спинномозговой жидкости из поясницы с помощью длинной иглы).

Как врачи лечат СГБ?

Врачи будут лечить человека в больнице, потому что у него могут возникнуть проблемы с дыханием, угрожающие жизни. Лечение следует начать в кратчайшие сроки. Оно может включать:

  • иммуноглобулин, вводимый в вену (лекарственный препарат, содержащий полезные антитела, которые могут блокировать антитела, повреждающие нервы);

  • плазмаферез (процесс фильтрации крови для удаления антител, которые атакуют нервы пациента).

Если дыхание становится слабым, врачи могут:

  • ввести трубку через горло в легкие и прикрепить ее к аппарату искусственной вентиляции легких (аппарат ИВЛ).

Выздоровление от СГБ может занять длительное время. Большинство людей выздоравливают в течение года, но у некоторых людей этот процесс занимает больше времени и у них никогда полностью не восстанавливается мышечная сила.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.