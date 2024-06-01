Миастения гравис представляет собой аутоиммунное заболевание. Иммунная система — это защитная система организма. Она защищает человека от болезней и инфекций. Однако при аутоиммунном заболевании иммунная система атакует части своего собственного организма или весь организм.

Нервы посылают мышцам сигналы к движению. Находящиеся в нервах и мышцах белки, называемые рецепторами, получают сигналы. При миастении гравис иммунная система атакует рецепторы в мышцах, и сигналы к движению мышцы не проходят.

Врачи не имеют точной информации, почему это происходит, но они считают, что это состояние может быть вызвано проблемой с вилочковой железой. Вилочковая железа, расположенная в грудной клетке, является частью иммунной системы. У многих людей с миастенией гравис вилочковая железа необычно большая или в ней присутствует доброкачественная опухоль.

Вероятность развития миастении гравис у человека более высокая, если он страдает другим аутоиммунным заболеванием, таким как:

Ревматоидный артрит

определенные типы гипертиреоза.

Миастения гравис может начаться после:

инфекция.

Хирургическое вмешательство

приема некоторых лекарственных препаратов для лечения повышенного артериального давления, малярии или необычного сердцебиения.

Иногда младенцы, рожденные у матерей с миастенией гравис, испытывают мышечную слабость в течение нескольких дней или недель после рождения.