К ранним симптомам БАС относятся следующие:

Неуклюжесть и слабость в руках

Иногда слабость в ногах, рту или горле

Мышечные спазмы

потеря веса.

Чувство сильной усталости

Мышечная слабость затрудняет контроль выражения лица. У человека начинаются проблемы с глотанием, он может поперхиваться жидкостью или слюной. Голос может звучать неправильно.

Мышцы, которые не используются, начинают уменьшаться в объеме и натягиваться. Сначала человек может заметить уменьшение объема мышц рук.

Слабость медленно усугубляется и начинает поражать другие мышцы. В конечном итоге поражаются все мышцы тела, за исключением мышц, которые двигают глазами.

Позднее, по мере усугубления слабости, может происходить следующее:

Человеку может потребоваться помощь с приемом пищи и одеванием.

У него могут быть мышечные подергивания.

Ему может потребоваться помощь при ходьбе, и в конечном итоге он становится прикованным к инвалидному креслу.

Он утрачивает способность глотать не поперхиваясь, и ему требуется трубка для кормления.

У него может быть затруднено дыхание.

В конечном счете проблемы с дыханием становятся настолько выраженными, что человеку потребуется подключение к аппарату ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких).

БАС не влияет на сознание, поэтому человек может ясно мыслить, даже если слабость стала тяжелой. Тем не менее, БАС может влиять на эмоции, поэтому человек смеется или плачет без причины. Кроме того, из-за серьезности болезни часто возникает депрессия.