ЭЭГ — это простое безболезненное обследование, которое записывает электрическую активность головного мозга, чтобы определить, насколько хорошо работают различные области головного мозга. Врачи используют ЭЭГ для диагностики таких проблем, как судорожные припадки. Врачи поместят на кожу головы небольшие клейкие датчики, которые обнаруживают мозговые волны и отправляют их на записывающее устройство.

При проведении ЭЭГ врачи могут проверять такие чувства человека, как слух, зрение или осязание, чтобы определить, насколько хорошо отвечает головной мозг. Например, они могут посветить в глаза фонариком, чтобы оценить активность зрительной области головного мозга.