Мозговые волны — это электрические сигналы, которые производятся головным мозгом. Головной мозг всегда производит электрические сигналы, даже когда человек спит. Определенные проблемы с головным мозгом, такие как судорожные припадки, вызывают изменения в мозговых волнах.
Что такое ЭЭГ?
ЭЭГ — это простое безболезненное обследование, которое записывает электрическую активность головного мозга, чтобы определить, насколько хорошо работают различные области головного мозга. Врачи используют ЭЭГ для диагностики таких проблем, как судорожные припадки. Врачи поместят на кожу головы небольшие клейкие датчики, которые обнаруживают мозговые волны и отправляют их на записывающее устройство.
При проведении ЭЭГ врачи могут проверять такие чувства человека, как слух, зрение или осязание, чтобы определить, насколько хорошо отвечает головной мозг. Например, они могут посветить в глаза фонариком, чтобы оценить активность зрительной области головного мозга.
ЭЭГ
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) — это регистрация электрической активности головного мозга. Это исследование простое и безболезненное. На кожу головы помещают примерно 20 небольших клейких электродов и записывают активность головного мозга.
В каких случаях может потребоваться ЭЭГ?
Врач может назначить ЭЭГ для выявления:
Проблемы со сном:
некоторых других проблем с головным мозгом.
Что происходит во время ЭЭГ?
При ЭЭГ:
Чтобы приготовиться к исследованию, нужно следовать инструкциям врача — человека могут попросить помыть вечером волосы и не использовать средства для волос после ополаскивания.
Для проведения исследования врачи устанавливают на коже головы примерно 20 небольших датчиков — они клейкие, поэтому они прилипают к коже.
Датчики соединяются проводами с аппаратом, который записывает волнистые линии, служащие отражением мозговых ритмов.
Распечатка (запись) электрической активности головного мозга — это ЭЭГ. Врач проанализирует ее, чтобы увидеть, присутствуют ли аномальные ритмы.
Какие проблемы возникают при ЭЭГ?
Это исследование безболезненное и не вызывает каких-либо проблем после проведения.