Спинномозговая пункция — это исследование, в ходе которого берется образец спинномозговой жидкости. Иногда она называется люмбальной пункцией. Врачи проводят анализы жидкости, чтобы выявить такие проблемы, как:

Инфекции

Опухоли

кровоизлияние в головной или спинной мозг.

Во время спинномозговой пункции врачи обезболивают кожу, а затем вводят длинную тонкую иглу в поясницу, чтобы получить образец спинномозговой жидкости. Они берут около столовой ложки (15 мл) жидкости. Головной мозг быстро производит больший объем жидкости.

Врачи проводят анализ спинномозговой жидкости для выявления:

Бактерии

Лейкоциты

эритроцитов;

Примерно у 1 из 10 человек после спинномозговой пункции возникает головная боль. Эта головная боль может длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Спинномозговая пункция