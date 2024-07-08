Спинномозговая жидкость — это жидкость, окружающая головной и спинной мозг. Спинномозговая жидкость помогает амортизировать головной мозг при ударе головой или падении. Спинномозговая жидкость свободно циркулирует вокруг головного и спинного мозга. В конечном итоге жидкость поступает в кровеносные сосуды.
Многие проблемы с головным мозгом вызывают изменения в спинномозговой жидкости. Например, лопнувший кровеносный сосуд в головном мозге вызывает появление в спинномозговой жидкости эритроцитов.
Что такое спинномозговая пункция?
Спинномозговая пункция — это исследование, в ходе которого берется образец спинномозговой жидкости. Иногда она называется люмбальной пункцией. Врачи проводят анализы жидкости, чтобы выявить такие проблемы, как:
Инфекции
Опухоли
кровоизлияние в головной или спинной мозг.
Во время спинномозговой пункции врачи обезболивают кожу, а затем вводят длинную тонкую иглу в поясницу, чтобы получить образец спинномозговой жидкости. Они берут около столовой ложки (15 мл) жидкости. Головной мозг быстро производит больший объем жидкости.
Врачи проводят анализ спинномозговой жидкости для выявления:
Бактерии
Лейкоциты
эритроцитов;
Примерно у 1 из 10 человек после спинномозговой пункции возникает головная боль. Эта головная боль может длиться от нескольких дней до нескольких недель.
Спинномозговая пункция
Для взятия образца жидкости врач вводит небольшую полую иглу между двумя костями позвоночника в пояснице. Жидкость отправляют в лабораторию для исследования.
В каких случаях может потребоваться спинномозговая пункция?
Врачи проводят спинномозговую пункцию, чтобы определить, есть ли у человека:
Иногда спинномозговую пункцию проводят по другим причинам, например:
чтобы быстро доставить лекарственный препарат в головной мозг, спинной мозг или пространство вокруг них.
Что происходит во время спинномозговой пункции?
При спинномозговой пункции:
Человек лежит на боку, подтянув колени к груди.
Иногда врачи просят человека сесть, склонившись вперед.
Врач обезболивает спину уколом обезболивающего препарата.
Когда врач вводит тонкую полую иглу в поясницу между костями позвоночника, человек должен лежать неподвижно.
Чтобы извлечь небольшое количество спинномозговой жидкости, игла вводится в пространство вокруг спинного мозга.
Спинномозговая пункция занимает около 15 минут. После процедуры врач может попросить человека немного полежать.
Какие проблемы возникают при спинномозговой пункции?
У некоторых людей (примерно у 1 из 10) после спинномозговой пункции возникает головная боль. Она называется головной болью, связанной с низким давлением. Обычно она проходит через несколько дней или несколько недель. Врачи могут лечить ее путем введения небольшого количества крови в область спинномозговой пункции. Это обычно облегчает головную боль.
Человеку не нужно беспокоиться о том, что игла попадет в спинной мозг. Врачи проводят спинномозговую пункцию чуть ниже точки, где спинной мозг заканчивается.