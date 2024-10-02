Что такое хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ)?
Хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) — это разрушение клеток головного мозга с течением времени. Она вызвана многократными травмами головы или ударными волнами от взрывов. К травмам головы относятся сотрясения мозга.
Врачи точно не знают, почему у некоторых людей с травмами головы хроническая травматическая энцефалопатия возникает, а некоторых — нет
Симптомы хронической травматической энцефалопатии могут включать депрессию, агрессию, спутанность сознания, изменения личности, проблемы с быстрым движением или четкостью речью
Хроническая травматическая энцефалопатия неизлечима.
Лечение помогает справиться с симптомами расстройства настроения и обеспечить человеку комфорт и безопасность
Хроническая травматическая энцефалопатия — это один из видов деменции, болезни головного мозга, которая приводит к нарушению памяти, мышления и обучения.
Что является причиной хронической травматической энцефалопатии?
Причинами хронической травматической энцефалопатии являются:
Повторяющиеся травмы головы, например, при игре в футбол, занятиях боксом или другими видами спорта. Чтобы вызвать хроническую травматическую энцефалопатию, каждая травма головы не обязательно должна быть тяжелой
Травма головы из-за взрыва, чаще всего у солдат при боевых действиях
Какими симптомами проявляется хроническая травматическая энцефалопатия?
Симптомы хронической травматической энцефалопатии могут не начаться до более позднего периода жизни, иногда до возраста старше 60 лет.
У некоторых людей с хронической травматической энцефалопатией легкие симптомы развиваются в молодом возрасте и становятся более тяжелыми в более поздний период жизни.
К симптомам относятся:
Как врачи могут определить, есть ли у человека хроническая травматическая энцефалопатия?
Врачи подозревают наличие хронической травматической энцефалопатии у людей, которые перенесли множественные эпизоды травмы головы или воздействия громких взрывов, и у которых присутствуют симптомы хронической травматической энцефалопатии.
Не существует тестов, подтверждающих диагноз хронической травматической энцефалопатии, но врачи выполнят визуализирующие исследования головного мозга, например КТ (компьютерную томографию). Визуализирующие исследования помогают врачам увидеть, есть ли у человека какое-либо другое заболевание с похожими симптомами. Единственный способ, с помощью которого врачи могут точно узнать, что человек страдает хронической травматической энцефалопатией — это изучение головного мозга человека после смерти.
Как врачи лечат хроническую травматическую энцефалопатию?
Хроническая травматическая энцефалопатия неизлечима, но помочь могут следующие меры:
жизнь в безопасной и структурированной среде с запланированной и регулярной деятельностью;
ясное объяснение любых изменений в окружающей обстановке или смены лиц, осуществляющих уход за пациентом;
Консультирование
лекарственные препараты для облегчения симптомов.
Чтобы снизить риск развития хронической травматической энцефалопатии, люди, перенесшие сотрясение мозга, должны некоторое время отдохнуть и не заниматься спортом.
Прежде чем пострадает их способность к принятию решений, люди с хронической травматической энцефалопатией должны принять по возможности больше медицинских, финансовых и юридических решений. Сюда входит выбор лица, которое может принимать дополнительные медицинские решения от имени больного, как только он больше не сможет это делать. Человек также должен обсудить со своим врачом, какие виды ухода он желает получать в конце жизни (распоряжение о поддержании жизни).
По мере усугубления хронической травматической энцефалопатии лечение, как правило, направлено на обеспечение комфорта, а не на продление жизни.
Забота о лицах, осуществляющих уход
Уход за пациентами с любым видом деменции, в том числе с хронической травматической энцефалопатией, является стрессовым и требует полной отдачи сил. Лица, осуществляющие уход за пациентом, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто не заботясь о своем собственном психическом и физическом состоянии. Лицам, осуществляющим уход, важно:
Научиться удовлетворять нужды пациентов с деменцией, а также тому, чего можно ожидать от таких пациентов
При необходимости обращаться за помощью, такой как предоставляют программы дневного ухода, визиты медсестер на дому, помощь в ведении домашнего хозяйства, проживание по месту работы, консультировании и группы поддержки
Уделять время уходу за собой, в том числе регулярно проводить время с друзьями, а также заниматься хобби и другими видами деятельности