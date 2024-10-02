Что такое хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ)?

Что такое хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ)?

Хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) — это разрушение клеток головного мозга с течением времени. Она вызвана многократными травмами головы или ударными волнами от взрывов. К травмам головы относятся сотрясения мозга.

Врачи точно не знают, почему у некоторых людей с травмами головы хроническая травматическая энцефалопатия возникает, а некоторых — нет

Симптомы хронической травматической энцефалопатии могут включать депрессию, агрессию, спутанность сознания, изменения личности, проблемы с быстрым движением или четкостью речью

Хроническая травматическая энцефалопатия неизлечима.

Лечение помогает справиться с симптомами расстройства настроения и обеспечить человеку комфорт и безопасность

Хроническая травматическая энцефалопатия — это один из видов деменции, болезни головного мозга, которая приводит к нарушению памяти, мышления и обучения.