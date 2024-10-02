Что такое деменция?
Деменция — это болезнь головного мозга, которая приводит к нарушению памяти, мышления и обучения. В большинстве случаев деменция начинается постепенно, начиная с возраста старше 65 лет.
Возрастные изменения головного мозга — это нормальное явление, но деменция не относится к нормальному процессу старения.
Чаще всего причиной деменции является болезнь Альцгеймера (заболевание головного мозга).
Симптомы обычно начинаются с того, что человек забывает недавние события и легко теряется.
В течение следующих 2–10 лет симптомы усугубляются до такой степени, что человеку требуется помощь с повседневными задачами, например, с приемом пищи или с хождением.
Врачи постараются замедлить потерю памяти на возможно более длительный срок и обеспечить человеку с деменцией безопасность.
Что является причиной деменции?
Деменция — это болезнь головного мозга. Она может не иметь какой-то специфической причины или может быть вызвана многими заболеваниями.
Большинство случаев деменции у людей пожилого возраста вызваны:
К числу других заболеваний, которые могут вызвать деменцию, относятся следующие:
закупорка кровеносных сосудов в головном мозге (после инсульта или уплотнения стенок артерий);
болезни, повреждающие клетки головного мозга, например, болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви;
повреждение головного мозга в результате травмы головы, которое приводит к развитию одного из типов деменции, называемого хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ);
инфекции, например ВИЧ.
Некоторые факторы могут усугублять деменцию:
другие проблемы со здоровьем, например, сердечная недостаточность и заболевания щитовидной железы;
Алкоголь
лекарственные препараты, например, снотворные, лекарства от простуды и для снижения тревожности.
Какими симптомами проявляется деменция?
Деменция вызывает нарушения:
памяти;
использования языка;
личности;
мышления.
Эти нарушения приводят к трудностям с выполнением таких повседневных задач, как покупки, приготовление пищи и обращение с деньгами. У людей также могут возникнуть проблемы с тем, чтобы вести себя надлежащим образом.
С течением времени симптомы усугубляются.
Ранние симптомы деменции:
больной забывает события, которые только что произошли;
больной забывает, где находятся вещи;
у него возникают трудности с поиском правильных слов, чтобы говорить, и с пониманием того, что говорят другие;
больной забывает оплачивать счета;
у него отмечаются большие, чем обычно, затруднения со счетом и числами;
он может заблудиться во время вождения в знакомых районах;
у него отмечается большая эмоциональность, например, быстрый переход от ощущения счастья к грусти.
Члены семьи и друзья обычно замечают, что человек становится не таким, как раньше. Поначалу заметить эти различия может быть трудно. Иногда люди сами первые замечают, что у них возникают определенные затруднения. Подобные трудности могут подрывать их веру в свои силы и расстраивать.
Промежуточные симптомы деменции:
больной может заблудиться дома, например, испытывает трудности с поиском ванной комнаты или спальни;
он не узнает знакомых людей и вещи;
его легко привести в замешательство, он не способен запоминать новую информацию или выполнять простые указания;
ему больше небезопасно водить машину;
больному требуется помощь с мытьем, одеванием и приемом пищи;
он не понимает нормального разговора;
он совершает необычные поступки, например, кричит, раздевается на публике, бьет себя и повторяет вопросы;
ему трудно засыпать и спать без пробуждений.
Изменения личности становятся более тяжелыми. Люди с деменцией могут быть боязливыми и мнительными. Некоторые из них раздражительны и враждебны. У других отмечается замкнутость и депрессия.
Поздние симптомы деменции:
полная утрата памяти о недавних и прошлых событиях;
больной не способен понять разговор;
больной не узнает близких родственников или даже собственное лицо в зеркале;
больной не может ходить, самостоятельно есть или выполнять другие повседневные задачи.
Как врачи могут определить, есть ли у человека деменция?
Врачи расспросят человека и членов его семьи о симптомах. Также они проведут проверку памяти и другие исследования головного мозга.
Чтобы узнать, не вызвана ли деменция другим заболеванием, врачи проведут физикальное обследование и анализы крови. Также они проводят визуализирующие исследования, например, компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы выявить аномалии в головном мозге.
Как врачи лечат деменцию?
Врачи могут:
лечить другое заболевание, которое стало причиной деменции или усугубило ее течение;
отменить все лекарственные препараты, способные усугубить течение деменции;
назначить лекарственные препараты, чтобы замедлить потерю памяти и ослабить изменения поведения;
пояснить важность ежедневного распорядка для умывания, еды, сна и физических упражнений;
помочь создать план по обеспечению безопасности дома (например, выставить знаки с напоминаниями типа «не забудь выключить плиту» и запланировать визиты членов семьи или друзей);
расспросить о желаниях относительно последнего периода жизни, например, о переезде в дом престарелых, о необходимости проведения СЛР (сердечно-легочной реанимации) в случае смерти или подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.
Забота о лицах, осуществляющих уход
Уход за пациентами с любым видом деменции является стрессовым и требует полной отдачи сил. Лица, осуществляющие уход за пациентом, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто не заботясь о своем собственном психическом и физическом состоянии. Лицам, осуществляющим уход, важно:
Научиться удовлетворять нужды пациентов с деменцией, а также тому, чего можно ожидать от таких пациентов
При необходимости обращаться за помощью, такой как предоставляют программы дневного ухода, визиты медсестер на дому, помощь в ведении домашнего хозяйства, проживание по месту работы, консультировании и группы поддержки
Уделять время уходу за собой, в том числе регулярно проводить время с друзьями, а также заниматься хобби и другими видами деятельности