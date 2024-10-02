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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Деменция

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое деменция?

Деменция — это болезнь головного мозга, которая приводит к нарушению памяти, мышления и обучения. В большинстве случаев деменция начинается постепенно, начиная с возраста старше 65 лет.

  • Возрастные изменения головного мозга — это нормальное явление, но деменция не относится к нормальному процессу старения.

  • Чаще всего причиной деменции является болезнь Альцгеймера (заболевание головного мозга).

  • Симптомы обычно начинаются с того, что человек забывает недавние события и легко теряется.

  • В течение следующих 2–10 лет симптомы усугубляются до такой степени, что человеку требуется помощь с повседневными задачами, например, с приемом пищи или с хождением.

  • Врачи постараются замедлить потерю памяти на возможно более длительный срок и обеспечить человеку с деменцией безопасность.

Что является причиной деменции?

Деменция — это болезнь головного мозга. Она может не иметь какой-то специфической причины или может быть вызвана многими заболеваниями.

Большинство случаев деменции у людей пожилого возраста вызваны:

К числу других заболеваний, которые могут вызвать деменцию, относятся следующие:

Некоторые факторы могут усугублять деменцию:

  • другие проблемы со здоровьем, например, сердечная недостаточность и заболевания щитовидной железы;

  • Алкоголь

  • лекарственные препараты, например, снотворные, лекарства от простуды и для снижения тревожности.

Какими симптомами проявляется деменция?

Деменция вызывает нарушения:

  • памяти;

  • использования языка;

  • личности;

  • мышления.

Эти нарушения приводят к трудностям с выполнением таких повседневных задач, как покупки, приготовление пищи и обращение с деньгами. У людей также могут возникнуть проблемы с тем, чтобы вести себя надлежащим образом.

С течением времени симптомы усугубляются.

Ранние симптомы деменции:

  • больной забывает события, которые только что произошли;

  • больной забывает, где находятся вещи;

  • у него возникают трудности с поиском правильных слов, чтобы говорить, и с пониманием того, что говорят другие;

  • больной забывает оплачивать счета;

  • у него отмечаются большие, чем обычно, затруднения со счетом и числами;

  • он может заблудиться во время вождения в знакомых районах;

  • у него отмечается большая эмоциональность, например, быстрый переход от ощущения счастья к грусти.

Члены семьи и друзья обычно замечают, что человек становится не таким, как раньше. Поначалу заметить эти различия может быть трудно. Иногда люди сами первые замечают, что у них возникают определенные затруднения. Подобные трудности могут подрывать их веру в свои силы и расстраивать.

Промежуточные симптомы деменции:

  • больной может заблудиться дома, например, испытывает трудности с поиском ванной комнаты или спальни;

  • он не узнает знакомых людей и вещи;

  • его легко привести в замешательство, он не способен запоминать новую информацию или выполнять простые указания;

  • ему больше небезопасно водить машину;

  • больному требуется помощь с мытьем, одеванием и приемом пищи;

  • он не понимает нормального разговора;

  • он совершает необычные поступки, например, кричит, раздевается на публике, бьет себя и повторяет вопросы;

  • ему трудно засыпать и спать без пробуждений.

Изменения личности становятся более тяжелыми. Люди с деменцией могут быть боязливыми и мнительными. Некоторые из них раздражительны и враждебны. У других отмечается замкнутость и депрессия.

Поздние симптомы деменции:

  • полная утрата памяти о недавних и прошлых событиях;

  • больной не способен понять разговор;

  • больной не узнает близких родственников или даже собственное лицо в зеркале;

  • больной не может ходить, самостоятельно есть или выполнять другие повседневные задачи.

Как врачи могут определить, есть ли у человека деменция?

Врачи расспросят человека и членов его семьи о симптомах. Также они проведут проверку памяти и другие исследования головного мозга.

Чтобы узнать, не вызвана ли деменция другим заболеванием, врачи проведут физикальное обследование и анализы крови. Также они проводят визуализирующие исследования, например, компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы выявить аномалии в головном мозге.

Как врачи лечат деменцию?

Врачи могут:

  • лечить другое заболевание, которое стало причиной деменции или усугубило ее течение;

  • отменить все лекарственные препараты, способные усугубить течение деменции;

  • назначить лекарственные препараты, чтобы замедлить потерю памяти и ослабить изменения поведения;

  • пояснить важность ежедневного распорядка для умывания, еды, сна и физических упражнений;

  • помочь создать план по обеспечению безопасности дома (например, выставить знаки с напоминаниями типа «не забудь выключить плиту» и запланировать визиты членов семьи или друзей);

  • расспросить о желаниях относительно последнего периода жизни, например, о переезде в дом престарелых, о необходимости проведения СЛР (сердечно-легочной реанимации) в случае смерти или подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Забота о лицах, осуществляющих уход

Уход за пациентами с любым видом деменции является стрессовым и требует полной отдачи сил. Лица, осуществляющие уход за пациентом, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто не заботясь о своем собственном психическом и физическом состоянии. Лицам, осуществляющим уход, важно:

  • Научиться удовлетворять нужды пациентов с деменцией, а также тому, чего можно ожидать от таких пациентов

  • При необходимости обращаться за помощью, такой как предоставляют программы дневного ухода, визиты медсестер на дому, помощь в ведении домашнего хозяйства, проживание по месту работы, консультировании и группы поддержки

  • Уделять время уходу за собой, в том числе регулярно проводить время с друзьями, а также заниматься хобби и другими видами деятельности

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.