Деменция вызывает нарушения:

памяти;

использования языка;

личности;

мышления.

Эти нарушения приводят к трудностям с выполнением таких повседневных задач, как покупки, приготовление пищи и обращение с деньгами. У людей также могут возникнуть проблемы с тем, чтобы вести себя надлежащим образом.

С течением времени симптомы усугубляются.

Ранние симптомы деменции:

больной забывает события, которые только что произошли;

больной забывает, где находятся вещи;

у него возникают трудности с поиском правильных слов, чтобы говорить, и с пониманием того, что говорят другие;

больной забывает оплачивать счета;

у него отмечаются большие, чем обычно, затруднения со счетом и числами;

он может заблудиться во время вождения в знакомых районах;

у него отмечается большая эмоциональность, например, быстрый переход от ощущения счастья к грусти.

Члены семьи и друзья обычно замечают, что человек становится не таким, как раньше. Поначалу заметить эти различия может быть трудно. Иногда люди сами первые замечают, что у них возникают определенные затруднения. Подобные трудности могут подрывать их веру в свои силы и расстраивать.

Промежуточные симптомы деменции:

больной может заблудиться дома, например, испытывает трудности с поиском ванной комнаты или спальни;

он не узнает знакомых людей и вещи;

его легко привести в замешательство, он не способен запоминать новую информацию или выполнять простые указания;

ему больше небезопасно водить машину;

больному требуется помощь с мытьем, одеванием и приемом пищи;

он не понимает нормального разговора;

он совершает необычные поступки, например, кричит, раздевается на публике, бьет себя и повторяет вопросы;

ему трудно засыпать и спать без пробуждений.

Изменения личности становятся более тяжелыми. Люди с деменцией могут быть боязливыми и мнительными. Некоторые из них раздражительны и враждебны. У других отмечается замкнутость и депрессия.

Поздние симптомы деменции: