Что такое болезнь Альцгеймера?
Болезнь Альцгеймера — это один из видов деменции, который обычно поражает людей в возрасте старше 65 лет. Деменция — это болезнь головного мозга, которая приводит к нарушению памяти, мышления, понимания речи и обучения.
Нарушение функции головного мозга с течением времени прогрессирует. Пациентам с болезнью Альцгеймера для выполнения повседневной деятельности в конечном итоге требуется помощью других людей.
У всех людей происходят возрастные изменения головного мозга, однако болезнь Альцгеймера повреждает ткани головного мозга.
Болезнь Альцгеймера с большей вероятностью возникает у людей в возрасте старше 65 лет, у женщин и у людей с семейным анамнезом этого заболевания.
Сначала человек может забывать недавние события, а с течением времени память медленно ухудшается.
После постановки диагноза болезни Альцгеймера большинство людей живут в около 7 лет.
Врачи подозревают болезнь Альцгеймера на основании симптомов, результатов обследования и других методов исследования.
Некоторым людям помогают лекарственные препараты для улучшения памяти.
Что является причиной болезни Альцгеймера?
Никто не знает, что вызывает болезнь Альцгеймера, но проблема, по-видимому, в некоторых семьях передается по наследству.
Высокое артериальное давление, диабет, высокий уровень холестерина и курение могут увеличивать риск развития болезни Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера характеризуется накоплением аномальных веществ в головном мозге. Эти вещества препятствуют работе клеток головного мозга и, в конечном итоге, убивают их. Чем больше клеток головного мозга гибнет, тем хуже мозг работает.
Какими симптомами проявляется болезнь Альцгеймера?
Симптомы болезни Альцгеймера во многом аналогичны симптомам других типов деменции. Однако у людей с болезнью Альцгеймера могут отмечаться особенно большие трудности с запоминанием недавних событий.
Болезнь Альцгеймера вызывает нарушения:
памяти;
использования языка;
личности;
мышления.
Эти нарушения приводят к трудностям с выполнением таких повседневных задач, как покупки, приготовление пищи и обращение с деньгами. У людей также могут возникнуть проблемы с тем, чтобы вести себя надлежащим образом.
Ранние симптомы болезни Альцгеймера:
больной забывает события, которые только что произошли;
он чувствует депрессию, испуг, тревожность или недостаток эмоций;
у него проблемы с принятием решений;
у него возникают трудности с поиском правильных слов, чтобы говорить;
его ставит в тупик увиденное и услышанное;
ему тяжело водить автомобиль;
ему сложно заснуть или спать без пробуждений.
Более поздние симптомы болезни Альцгеймера:
у больного проблемы с памятью о событиях в прошлом;
он не узнает знакомых людей и вещи;
больной блуждает;
он легко раздражается до такой степени, что может наброситься на других людей и ударить их;
он не ориентируется во времени и местонахождении;
ему требуется помощь в выполнении таких повседневных действий, как прием пищи, одевание и купание;
он не может удерживать мочу.
Как врачи могут определить, есть ли у человека болезнь Альцгеймера?
Врачи обычно диагностируют болезнь Альцгеймера на основании:
описанных симптомов;
обследования;
Врачи могут проводить другие исследования, например, анализы крови и визуализирующие исследования, позволяющие увидеть внутреннюю структуру головного мозга. К визуализирующим исследованиям относится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Эти исследования помогают врачам увидеть, нет ли какого-либо другого заболевания, поддающегося лечению, например, делирия. Врачи также могут выполнить спинномозговую пункцию, чтобы получить образец спинномозговой жидкости для поиска аномального вещества, связанного с болезнью Альцгеймера.
Как врачи лечат болезнь Альцгеймера?
Врачи:
назначат лекарственные препараты, улучшающие память;
убедятся в том, что пациент находится в безопасной среде и у него есть поддержка, которая требуется для выполнения повседневной деятельности.
Пациенты с болезнью Альцгеймера лучше всего себя чувствуют в жизнерадостной, спокойной обстановке. Может помочь наем лица, осуществляющего уход, чтобы соблюдать распорядок дня для приема пищи, сна и деятельности.
Забота о лицах, осуществляющих уход
Уход за пациентами с любым видом деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера, является стрессовым и требует полной отдачи сил. Лица, осуществляющие уход за пациентом, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто не заботясь о своем собственном психическом и физическом состоянии. Лицам, осуществляющим уход, важно:
Научиться удовлетворять нужды пациентов с деменцией, а также тому, чего можно ожидать от таких пациентов
При необходимости обращаться за помощью, такой как предоставляют программы дневного ухода, визиты медсестер на дому, помощь в ведении домашнего хозяйства, проживание по месту работы, консультировании и группы поддержки
Уделять время уходу за собой, в том числе регулярно проводить время с друзьями, а также заниматься хобби и другими видами деятельности
Как можно предотвратить болезнь Альцгеймера?
Врачи считают, что предотвратить болезнь Альцгеймера могут помочь следующие мероприятия:
поддержание нормального уровня холестерина путем употребления пищи с низким содержанием жиров и приема необходимых лекарственных препаратов;
поддержание нормального уровня артериального давления;
физические упражнения;
сохранение умственной активности с помощью таких мероприятий, как решение кроссвордов, чтение газет и изучение новых навыков;
употребление менее 3 порций алкоголя в день (если диагностирована болезнь Альцгеймера, лучше отказаться от алкоголя вообще, поскольку он может усугублять выраженность симптомов).