Что такое болезнь Альцгеймера?

Что такое болезнь Альцгеймера?

Болезнь Альцгеймера — это один из видов деменции, который обычно поражает людей в возрасте старше 65 лет. Деменция — это болезнь головного мозга, которая приводит к нарушению памяти, мышления, понимания речи и обучения.

Нарушение функции головного мозга с течением времени прогрессирует. Пациентам с болезнью Альцгеймера для выполнения повседневной деятельности в конечном итоге требуется помощью других людей.