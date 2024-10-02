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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Болезнь Альцгеймера

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое болезнь Альцгеймера?

Болезнь Альцгеймера — это один из видов деменции, который обычно поражает людей в возрасте старше 65 лет. Деменция — это болезнь головного мозга, которая приводит к нарушению памяти, мышления, понимания речи и обучения.

Нарушение функции головного мозга с течением времени прогрессирует. Пациентам с болезнью Альцгеймера для выполнения повседневной деятельности в конечном итоге требуется помощью других людей.

  • У всех людей происходят возрастные изменения головного мозга, однако болезнь Альцгеймера повреждает ткани головного мозга.

  • Болезнь Альцгеймера с большей вероятностью возникает у людей в возрасте старше 65 лет, у женщин и у людей с семейным анамнезом этого заболевания.

  • Сначала человек может забывать недавние события, а с течением времени память медленно ухудшается.

  • После постановки диагноза болезни Альцгеймера большинство людей живут в около 7 лет.

  • Врачи подозревают болезнь Альцгеймера на основании симптомов, результатов обследования и других методов исследования.

  • Некоторым людям помогают лекарственные препараты для улучшения памяти.

Что является причиной болезни Альцгеймера?

Никто не знает, что вызывает болезнь Альцгеймера, но проблема, по-видимому, в некоторых семьях передается по наследству.

Высокое артериальное давление, диабет, высокий уровень холестерина и курение могут увеличивать риск развития болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера характеризуется накоплением аномальных веществ в головном мозге. Эти вещества препятствуют работе клеток головного мозга и, в конечном итоге, убивают их. Чем больше клеток головного мозга гибнет, тем хуже мозг работает.

Какими симптомами проявляется болезнь Альцгеймера?

Симптомы болезни Альцгеймера во многом аналогичны симптомам других типов деменции. Однако у людей с болезнью Альцгеймера могут отмечаться особенно большие трудности с запоминанием недавних событий.

Болезнь Альцгеймера вызывает нарушения:

  • памяти;

  • использования языка;

  • личности;

  • мышления.

Эти нарушения приводят к трудностям с выполнением таких повседневных задач, как покупки, приготовление пищи и обращение с деньгами. У людей также могут возникнуть проблемы с тем, чтобы вести себя надлежащим образом.

Ранние симптомы болезни Альцгеймера:

  • больной забывает события, которые только что произошли;

  • он чувствует депрессию, испуг, тревожность или недостаток эмоций;

  • у него проблемы с принятием решений;

  • у него возникают трудности с поиском правильных слов, чтобы говорить;

  • его ставит в тупик увиденное и услышанное;

  • ему тяжело водить автомобиль;

  • ему сложно заснуть или спать без пробуждений.

Более поздние симптомы болезни Альцгеймера:

  • у больного проблемы с памятью о событиях в прошлом;

  • он не узнает знакомых людей и вещи;

  • больной блуждает;

  • он легко раздражается до такой степени, что может наброситься на других людей и ударить их;

  • он не ориентируется во времени и местонахождении;

  • ему требуется помощь в выполнении таких повседневных действий, как прием пищи, одевание и купание;

  • он не может удерживать мочу.

Как врачи могут определить, есть ли у человека болезнь Альцгеймера?

Врачи обычно диагностируют болезнь Альцгеймера на основании:

Врачи могут проводить другие исследования, например, анализы крови и визуализирующие исследования, позволяющие увидеть внутреннюю структуру головного мозга. К визуализирующим исследованиям относится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Эти исследования помогают врачам увидеть, нет ли какого-либо другого заболевания, поддающегося лечению, например, делирия. Врачи также могут выполнить спинномозговую пункцию, чтобы получить образец спинномозговой жидкости для поиска аномального вещества, связанного с болезнью Альцгеймера.

Как врачи лечат болезнь Альцгеймера?

Врачи:

  • назначат лекарственные препараты, улучшающие память;

  • убедятся в том, что пациент находится в безопасной среде и у него есть поддержка, которая требуется для выполнения повседневной деятельности.

Пациенты с болезнью Альцгеймера лучше всего себя чувствуют в жизнерадостной, спокойной обстановке. Может помочь наем лица, осуществляющего уход, чтобы соблюдать распорядок дня для приема пищи, сна и деятельности.

Забота о лицах, осуществляющих уход

Уход за пациентами с любым видом деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера, является стрессовым и требует полной отдачи сил. Лица, осуществляющие уход за пациентом, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто не заботясь о своем собственном психическом и физическом состоянии. Лицам, осуществляющим уход, важно:

  • Научиться удовлетворять нужды пациентов с деменцией, а также тому, чего можно ожидать от таких пациентов

  • При необходимости обращаться за помощью, такой как предоставляют программы дневного ухода, визиты медсестер на дому, помощь в ведении домашнего хозяйства, проживание по месту работы, консультировании и группы поддержки

  • Уделять время уходу за собой, в том числе регулярно проводить время с друзьями, а также заниматься хобби и другими видами деятельности

Как можно предотвратить болезнь Альцгеймера?

Врачи считают, что предотвратить болезнь Альцгеймера могут помочь следующие мероприятия:

  • поддержание нормального уровня холестерина путем употребления пищи с низким содержанием жиров и приема необходимых лекарственных препаратов;

  • поддержание нормального уровня артериального давления;

  • физические упражнения;

  • сохранение умственной активности с помощью таких мероприятий, как решение кроссвордов, чтение газет и изучение новых навыков;

  • употребление менее 3 порций алкоголя в день (если диагностирована болезнь Альцгеймера, лучше отказаться от алкоголя вообще, поскольку он может усугублять выраженность симптомов).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.