Тремор может встречаться как у здоровых людей, так и быть результатом болезни. Тремор развивается при многих болезнях.

Тремор может возникать, когда человек:

просто держит руку перед собой — наличие незначительных движений является нормой;

находится в состоянии стресса, обеспокоен или устал;

прекратить употребление алкоголя;

прекращает применение некоторых лекарственных препаратов, например, опиоидов и бензодиазепинов;

принимает определенные лекарственные или наркотические препараты, например альбутерол, кортикостероиды или кокаин;

употребляет или пьет кофеин, который находится в пище и напитках, например, в шоколаде, газированных напитках или кофе.

Более серьезными причинами тремора являются:

нарушения нервной системы, которые часто являются наследственными (эссенциальный тремор);

болезнь Паркинсона, которая вызывает тремор в состоянии покоя;

инсульт;

рассеянный склероз;

нарушения в отделе головного мозга под названием мозжечок.

Тремор, возникающий, например, если человек тянется к чему-то рукой, называют интенционным тремором. Этот вид тремора возникает при инсульте, рассеянном склерозе или других заболеваниях головного мозга.