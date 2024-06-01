Что такое тремор?
Тремор — это дрожание части тела, которое невозможно контролировать.
Тремор может возникать в руках, голове или мышцах, контролирующих голос, спину, живот или ноги.
Небольшая амплитуда движений и незначительное дрожание могут отмечаться в норме (например, если вытянуть руки перед собой, они будут немного дрожать).
Пожилые люди могут считать тремор частью старения, но он может быть признаком серьезного заболевания, и врач должен проверять его наличие.
Болезнь Паркинсона или повышенная активность щитовидной железы (гипертиреоз) могут быть причиной некоторых видов тремора.
Тремор может вызывать применение некоторых лекарственных препаратов или их отмена, прекращение употребление алкоголя (отказ от алкоголя), а также стресс.
Тремор может возникать, когда человек двигается или находится в состоянии покоя.
Некоторые виды тремора могут быть наследственными.
В каких случаях следует обращаться к врачу?
Немедленно обратитесь к врачу, если появился тремор и любой из перечисленных ниже настораживающих признаков:
внезапно возникающий тремор;
изменения мышления;
мышечная слабость;
изменения походки;
затрудненная речь.
раздражительность или огорчение (возбуждение).
При наличии тремора, но при отсутствии настораживающих признаков, как можно скорее обратитесь к врачу, особенно при наличии таких условий:
возраст старше 50 лет;
отсутствие данных о треморе в семейном анамнезе.
Что является причиной тремора?
Тремор может встречаться как у здоровых людей, так и быть результатом болезни. Тремор развивается при многих болезнях.
Тремор может возникать, когда человек:
просто держит руку перед собой — наличие незначительных движений является нормой;
находится в состоянии стресса, обеспокоен или устал;
прекратить употребление алкоголя;
прекращает применение некоторых лекарственных препаратов, например, опиоидов и бензодиазепинов;
принимает определенные лекарственные или наркотические препараты, например альбутерол, кортикостероиды или кокаин;
употребляет или пьет кофеин, который находится в пище и напитках, например, в шоколаде, газированных напитках или кофе.
Более серьезными причинами тремора являются:
нарушения нервной системы, которые часто являются наследственными (эссенциальный тремор);
болезнь Паркинсона, которая вызывает тремор в состоянии покоя;
нарушения в отделе головного мозга под названием мозжечок.
Тремор, возникающий, например, если человек тянется к чему-то рукой, называют интенционным тремором. Этот вид тремора возникает при инсульте, рассеянном склерозе или других заболеваниях головного мозга.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врачи:
расспросят о симптомах и анамнезе;
проведут физикальное обследование.
Какие анализы мне будет нужно сдать?
Врачи могут проводить визуализирующие исследования головного мозга, например, магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ-сканирование) в следующих случаях:
при наличии настораживающих признаков со стороны головного мозга, например, изменений мышления, затрудненной речи или мышечной слабости;
при внезапном возникновении или быстром усугублении тремора.
Врачи могут выполнять анализы крови для определения уровня сахара в крови или проверки, нормально ли функционирует щитовидная железа, печень и почки. Эти анализы могут помочь определить причину тремора.
Как врачи лечат тремор?
Врачи будут лечить причину тремора. Если пациент принимает лекарственные препараты, которые могут быть причиной тремора, врачи могут провести коррекцию дозы.
При треморе легкой степени необходимость в лечении может отсутствовать. Могут помочь некоторые простые действия, в том числе:
плотно захватывать предметы и держать их близко к телу, чтобы не уронить;
избегать неудобных поз;
использовать удобные предметы, например, липучки, соломинки, а также ложки и вилки с большими ручками.
Чтобы избежать провоцирующих факторов тремора:
избегайте употребления кофеина (содержится в кофе, газированных напитках, шоколаде, чае);
спите ночью минимум 7 часов;
максимально снизьте уровень стресса.
Посоветуйтесь с врачом касательно приема лекарственных препаратов для уменьшения выраженности симптомов, например, бета-блокаторов, противосудорожных или успокоительных препаратов.
При возникновении тремора, когда пациент тянется к предмету рукой, можно:
работать с физиотерапевтом, надевая на запястья отягощение, чтобы стабилизировать тремор;
при необходимости дотянуться до предмета держать руку твердо.
Если тремор возникает при ходьбе, для стабилизации ноги можно прикреплять к лодыжке отягощение.