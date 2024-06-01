Как врачи могут определить, есть ли у человека паркинсонизм?

Как врачи могут определить, есть ли у человека паркинсонизм?

Врачи расспросят о наличии факторов, которые могут вызвать паркинсонизм, например:

прием определенных лекарственных препаратов;

воздействие ядов;

заболевания головного мозга в семейном анамнезе;

неоднократные травмы головы.

Обычно врачи проводят такие исследования, как:

Компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ)

Иногда врачи для пробы просто назначают человеку препарат для лечения болезни Паркинсона. Если лекарственный препарат действует, то у человека, скорее всего, болезнь Паркинсона, а не паркинсонизм.