Болезнь Паркинсона — это заболевание, поражающее отдел головного мозга, который контролирует движения. У человека отмечается тремор (дрожание), скованность мышц, медленные движения, проблемы с равновесием и мышлением (деменция).
Что такое паркинсонизм?
При паркинсонизме у человека присутствуют симптомы болезни Паркинсона, но они вызваны другим заболеванием головного мозга либо определенными лекарственными препаратами или ядами.
Сначала у человека отмечается дрожание (тремор) пальцев и кистей рук, когда мышцы расслаблены и находятся в состоянии покоя.
Также у человека может быть скованность мышц, замедленные движения, проблемы с равновесием и ходьбой.
Врачи по возможности лечат причину паркинсонизма и используют лекарственные препараты и физиотерапию.
Что является причиной паркинсонизма?
Причины паркинсонизма:
отек головного мозга, вызванный вирусной инфекцией (энцефалит);
болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви и другие заболевания, при которых головной мозг со временем разрушается;
болезнь Вильсона (болезнь, при которой происходит накопление меди в организме);
травмы головы, особенно если они происходят снова и снова, например, в боксе или в футболе;
некоторые лекарственные препараты, например, некоторые лекарства для лечения шизофрении и некоторые препараты против тошноты;
яды, например, угарный газ и древесный спирт.
Какими симптомами проявляется паркинсонизм?
Симптомы паркинсонизма включают:
дрожание кистей рук, когда мышцы расслаблены (это ключевой симптом, поскольку большинство других видов тремора кистей рук возникают, когда мышцы кистей рук работают);
скованность мышц;
замедленные движения;
проблемы с сохранением равновесия и ходьбой.
У человека могут отмечаться симптомы, которые отсутствуют при болезни Паркинсона, например:
ранняя потеря памяти (при болезни Паркинсона потеря памяти происходит позже);
низкое артериальное давление, затрудненное глотание, запор и проблемы с мочеиспусканием;
необычные движения глаз;
галлюцинации (когда человек видит или слышит то, чего нет) на ранней стадии (при болезни Паркинсона галлюцинации возникают позже);
проблемы с использованием или пониманием речи.
Как врачи могут определить, есть ли у человека паркинсонизм?
Врачи расспросят о наличии факторов, которые могут вызвать паркинсонизм, например:
прием определенных лекарственных препаратов;
воздействие ядов;
заболевания головного мозга в семейном анамнезе;
неоднократные травмы головы.
Обычно врачи проводят такие исследования, как:
Иногда врачи для пробы просто назначают человеку препарат для лечения болезни Паркинсона. Если лекарственный препарат действует, то у человека, скорее всего, болезнь Паркинсона, а не паркинсонизм.
Как врачи лечат паркинсонизм?
Если имеется другая проблема со здоровьем, вызывающая паркинсонизм, врачи по возможности будут лечить ее.
Врачи также могут:
назначить человеку физиотерапию или реабилитационную терапию;
рекомендовать человеку оставаться активными, употреблять здоровую пищу и использовать вспомогательные устройства (например, трость или ходунки), чтобы помочь в повседневной жизни.