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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паркинсонизм

(вторичный паркинсонизм, атипичный паркинсонизм)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2024
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Болезнь Паркинсона — это заболевание, поражающее отдел головного мозга, который контролирует движения. У человека отмечается тремор (дрожание), скованность мышц, медленные движения, проблемы с равновесием и мышлением (деменция).

Что такое паркинсонизм?

При паркинсонизме у человека присутствуют симптомы болезни Паркинсона, но они вызваны другим заболеванием головного мозга либо определенными лекарственными препаратами или ядами.

  • Сначала у человека отмечается дрожание (тремор) пальцев и кистей рук, когда мышцы расслаблены и находятся в состоянии покоя.

  • Также у человека может быть скованность мышц, замедленные движения, проблемы с равновесием и ходьбой.

  • Врачи по возможности лечат причину паркинсонизма и используют лекарственные препараты и физиотерапию.

Что является причиной паркинсонизма?

Причины паркинсонизма:

  • отек головного мозга, вызванный вирусной инфекцией (энцефалит);

  • болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви и другие заболевания, при которых головной мозг со временем разрушается;

  • болезнь Вильсона (болезнь, при которой происходит накопление меди в организме);

  • опухоли головного мозга и инсульты;

  • травмы головы, особенно если они происходят снова и снова, например, в боксе или в футболе;

  • некоторые лекарственные препараты, например, некоторые лекарства для лечения шизофрении и некоторые препараты против тошноты;

  • яды, например, угарный газ и древесный спирт.

Какими симптомами проявляется паркинсонизм?

Симптомы паркинсонизма включают:

  • дрожание кистей рук, когда мышцы расслаблены (это ключевой симптом, поскольку большинство других видов тремора кистей рук возникают, когда мышцы кистей рук работают);

  • скованность мышц;

  • замедленные движения;

  • проблемы с сохранением равновесия и ходьбой.

У человека могут отмечаться симптомы, которые отсутствуют при болезни Паркинсона, например:

  • ранняя потеря памяти (при болезни Паркинсона потеря памяти происходит позже);

  • низкое артериальное давление, затрудненное глотание, запор и проблемы с мочеиспусканием;

  • необычные движения глаз;

  • галлюцинации (когда человек видит или слышит то, чего нет) на ранней стадии (при болезни Паркинсона галлюцинации возникают позже);

  • проблемы с использованием или пониманием речи.

Как врачи могут определить, есть ли у человека паркинсонизм?

Врачи расспросят о наличии факторов, которые могут вызвать паркинсонизм, например:

  • прием определенных лекарственных препаратов;

  • воздействие ядов;

  • заболевания головного мозга в семейном анамнезе;

  • неоднократные травмы головы.

Обычно врачи проводят такие исследования, как:

  • Компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ)

Иногда врачи для пробы просто назначают человеку препарат для лечения болезни Паркинсона. Если лекарственный препарат действует, то у человека, скорее всего, болезнь Паркинсона, а не паркинсонизм.

Как врачи лечат паркинсонизм?

Если имеется другая проблема со здоровьем, вызывающая паркинсонизм, врачи по возможности будут лечить ее.

Врачи также могут:

  • назначить человеку физиотерапию или реабилитационную терапию;

  • рекомендовать человеку оставаться активными, употреблять здоровую пищу и использовать вспомогательные устройства (например, трость или ходунки), чтобы помочь в повседневной жизни.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.