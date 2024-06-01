Что такое дистония?

Что такое дистония?

Дистония — это заболевание, при котором мышцы напрягаются независимо от желания человека.

Аномальный мышечный тонус при дистонии обычно приводит к мышечным спазмам. Судорога — это внезапное болезненное сокращение мышц (спазм), которое невозможно контролировать. Мышечные спазмы с течением времени могут возникать все чаще и чаще и заставляют тело человека принимать необычное или скрученное положение.