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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дистония

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2024
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Что такое дистония?

Дистония — это заболевание, при котором мышцы напрягаются независимо от желания человека.

Аномальный мышечный тонус при дистонии обычно приводит к мышечным спазмам. Судорога — это внезапное болезненное сокращение мышц (спазм), которое невозможно контролировать. Мышечные спазмы с течением времени могут возникать все чаще и чаще и заставляют тело человека принимать необычное или скрученное положение.

  • Сначала мышечные спазмы приходят и исчезают, и тогда человек может моргать глазами, скрежетать челюстями, двигать руками или делать другие движения.

  • Позже пораженные мышцы могут оставаться в спазме, и тогда часть тела заклинивает в одном положении.

  • Дистония возникает, когда в отделах головного мозга, контролирующих мышцы, отмечается гиперактивность.

  • Дистония может быть наследственной или вызываться заболеваниями головного мозга или некоторыми лекарственными препаратами.

  • Врачи лечат причину дистонии и могут назначать таблетки или инъекции, чтобы расслабить мышцы.

Что является причиной дистонии?

Дистония вызвана:

  • гиперактивностью в отделах головного мозга, контролирующих мышцы.

Эта гиперактивность может возникать из-за:

Какими симптомами проявляется дистония?

Основным симптомом является:

  • Длительные мышечные судороги

Сначала мышечные судороги возникают только изредка или во время стресса. Со временем мышечные судороги возникают чаще и длятся дольше. Часть тела, в которой отмечаются судороги, может оставаться в определенном, иногда болезненном положении. Это может привести к инвалидности.

Дистония может возникнуть в:

  • веках, обычно начинаясь в виде избыточного моргания, дискомфорта в глазах или повышенной чувствительности к яркому свету;

  • мышцах шеи, вследствие чего возникает скрученная, болезненная шея («кривошея»);

  • голосовых связках, вызывая изменения в способности говорить или качестве голоса;

  • мышцах лица, которые могут включать неконтролируемое моргание, скрежетание челюстями и странные выражения лица;

  • любых мышцах, которые человек перегружает, например, пальцы профессионального пианиста.

Как врачи могут определить, есть ли у человека дистония?

Врачи ставят диагноз дистонии на основании симптомов и данных физикального обследования. Специфических исследований для выявления дистонии не существует, но врачи могут попытаться выяснить, имеется ли у человека заболевание головного мозга, проведя обследования:

Как врачи лечат дистонию?

Если это возможно, врачи будут лечить причину дистонии. Другие методы лечения включают:

  • лекарственные препараты, в том числе препараты, блокирующие передачу нервных импульсов, и легкие седативные средства (лекарства, расслабляющие тело и помогающие человеку спать);

  • уколы ботулотоксина (Ботокс®) в скованную мышцу, расслабляющие ее;

  • Физиотерапия

  • иногда глубокую стимуляцию головного мозга (при помощи небольших электродов, которые вводятся в головной мозг для ослабления повторяющихся мышечных спазмов).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.