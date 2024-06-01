Что такое дистония?
Дистония — это заболевание, при котором мышцы напрягаются независимо от желания человека.
Аномальный мышечный тонус при дистонии обычно приводит к мышечным спазмам. Судорога — это внезапное болезненное сокращение мышц (спазм), которое невозможно контролировать. Мышечные спазмы с течением времени могут возникать все чаще и чаще и заставляют тело человека принимать необычное или скрученное положение.
Сначала мышечные спазмы приходят и исчезают, и тогда человек может моргать глазами, скрежетать челюстями, двигать руками или делать другие движения.
Позже пораженные мышцы могут оставаться в спазме, и тогда часть тела заклинивает в одном положении.
Дистония возникает, когда в отделах головного мозга, контролирующих мышцы, отмечается гиперактивность.
Дистония может быть наследственной или вызываться заболеваниями головного мозга или некоторыми лекарственными препаратами.
Врачи лечат причину дистонии и могут назначать таблетки или инъекции, чтобы расслабить мышцы.
Что является причиной дистонии?
Дистония вызвана:
гиперактивностью в отделах головного мозга, контролирующих мышцы.
Эта гиперактивность может возникать из-за:
проблемы с геном, который наследуется от родителей;
заболеваний головного мозга, таких как церебральный паралич, рассеянный склероз или инсульт;
применения некоторых лекарственных препаратов.
Какими симптомами проявляется дистония?
Основным симптомом является:
Длительные мышечные судороги
Сначала мышечные судороги возникают только изредка или во время стресса. Со временем мышечные судороги возникают чаще и длятся дольше. Часть тела, в которой отмечаются судороги, может оставаться в определенном, иногда болезненном положении. Это может привести к инвалидности.
Дистония может возникнуть в:
веках, обычно начинаясь в виде избыточного моргания, дискомфорта в глазах или повышенной чувствительности к яркому свету;
мышцах шеи, вследствие чего возникает скрученная, болезненная шея («кривошея»);
голосовых связках, вызывая изменения в способности говорить или качестве голоса;
мышцах лица, которые могут включать неконтролируемое моргание, скрежетание челюстями и странные выражения лица;
любых мышцах, которые человек перегружает, например, пальцы профессионального пианиста.
Как врачи могут определить, есть ли у человека дистония?
Врачи ставят диагноз дистонии на основании симптомов и данных физикального обследования. Специфических исследований для выявления дистонии не существует, но врачи могут попытаться выяснить, имеется ли у человека заболевание головного мозга, проведя обследования:
Как врачи лечат дистонию?
Если это возможно, врачи будут лечить причину дистонии. Другие методы лечения включают:
лекарственные препараты, в том числе препараты, блокирующие передачу нервных импульсов, и легкие седативные средства (лекарства, расслабляющие тело и помогающие человеку спать);
уколы ботулотоксина (Ботокс®) в скованную мышцу, расслабляющие ее;
иногда глубокую стимуляцию головного мозга (при помощи небольших электродов, которые вводятся в головной мозг для ослабления повторяющихся мышечных спазмов).